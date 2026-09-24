América de Cali explicó qué condiciona el pago pendiente a Duván Vergara, tras la protesta del jugador por una deuda que sigue sin resolverse

Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, anunció en qué momento el club se pondrá al día con el jugador de Racing de Argentina, Duván Vergara, con pasado en el equipo americano - crédito @americaclubsa/Instagram

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Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, explicó que el club espera recibir un dinero pendiente de Racing de Avellaneda para ponerse al día con Duván Vergara, que denunció una obligación económica sin saldar después de su transferencia al fútbol argentino. El dirigente no fijó una nueva fecha de pago, aunque aseguró que en el momento en el que el club argentino se ponga al día, la institución cumplirá el compromiso.

Vélez habló el martes 23 de septiembre del 2026 en AS Colombia, después de que Vergara hiciera pública su inconformidad el domingo 21 de septiembre. El extremo, que juega en Racing desde junio de 2025, había archivado de forma temporal las publicaciones relacionadas con América en sus redes sociales y luego explicó que se trataba de una protesta por una deuda que, según afirmó, llevaba más de un año sin resolverse.

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América reconoció después que existe una obligación pendiente derivada de la negociación con el equipo argentino y recordó que el plazo acordado había sido extendido hasta el 15 de agosto de 2026.

El momento en el que Iván Vélez está hablando con As Colombia sobre la deuda con Duván Vergara - crédito @vbar_caracol/X

Vélez vinculó el pago de Duván Vergara con un dinero que espera América

En diálogo con ese medio deportivo, el dirigente se refirió al peso que tuvo Vergara durante sus dos ciclos en el club y a la operación que derivó en su llegada a Racing. “Yo creo que Duván ha sido un jugador importante para la institución en los últimos años. Digamos que es donde se ha encontrado su mejor versión, tanto después de que llegó de Envigado cuando regresó de Santos Laguna. Y también, obviamente, que le ha dejado los réditos al club”, afirmó.

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Vélez señaló que la deuda con el futbolista está ligada a los recursos que América espera recibir desde Argentina. “Hay una negociación que se hizo con Racing. Yo no estaba en cabeza de ello, estaba desde luego Daniel y la presidenta. Y ahí hay un dinero que todavía adeuda Racing de la transferencia, en ese cruce, y pues eso se le va a pagar a Duván”, dijo.

El gerente deportivo se refirió al pago como una consecuencia de ese desembolso pendiente, sin precisar el monto ni el día en el que se efectuará. La transferencia de Vergara a Racing se concretó en junio de 2025.

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El periodista Mariano Olsen informó que el atacante reclama el 7% de la operación. Vergara no confirmó públicamente ni el porcentaje ni la cifra exacta que espera recibir.

El informe sobre la deuda de América de Cali para con Duván Vergara, según el periodista Mariano Olsen - crédito @olsendeportes/X

América admitió que no pudo cumplir el plazo del 15 de agosto

El club había comunicado que la fecha para atender el compromiso con Vergara se extendió hasta el 15 de agosto. Sin embargo, Vélez explicó que las dificultades económicas y operativas posteriores al terremoto que afectó a Cali el 10 de agosto alteraron el flujo de caja de la institución.

“Ha habido una fecha, no se le pudo cumplir porque para nadie es un secreto que no ha sido fácil lo que vivió la ciudad hace un mes y tampoco ha sido fácil para el club, por todo lo vivido. Pero la idea aquí siempre es cumplir. Como digo yo, siempre hay un contrato y eso en algún momento tiene que pagarse”, declaró en As Colombia. El dirigente agregó: “Obviamente que uno quisiera lo más pronto posible, pero a veces también por X, Y, Z se ve afectado el flujo de caja”.

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América de Cali se pronunció sobre deuda con Duván Vergara - crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

El directivo negó que el plantel no quisiera concentrar por pagos pendientes

Vélez también se pronunció sobre una versión del periodista Felipe Sierra que apuntaba a una posible negativa del plantel para concentrar ante deudas salariales. El gerente deportivo rechazó esa información y aseguró que los futbolistas realizaron el entrenamiento programado.

“Me sorprendió porque me mandaron la imagen del periodista Pipe Sierra, que había dicho que los muchachos no concentraban si nadie les pagaba. Los muchachos entrenaron esta mañana, ni a Lucho ni a mí nos dijeron absolutamente nada de la agremiación”, sostuvo.

Felipe Sierra afirmó que los futbolistas amenazaron con no concentrar si no cobraban el sueldo de agosto - crédito Pipe Sierra/X

Añadió que tampoco recibió comunicaciones de los representantes de los jugadores ni de la presidencia del club sobre una eventual protesta. “No sé de dónde habrá salido el comentario ni a qué viene. Nosotros estamos en la gestión de hacer lo que nos corresponde para cumplirle a los muchachos”, afirmó.

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