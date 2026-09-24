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Flamengo habría tomado la decisión de vender al colombiano Jorge Carrascal, pero no por una razón negativa

El volante con proceso en selección Colombia cambiaría de equipo por una propuesta de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que fue aprobada por los clubes de las Series A y B

Jorge Carrascal llegó a Flamengo el 2 de agosto de 2025 procedente del Dínamo de Moscú - crédito @carrascall/Instagram
Jorge Carrascal llegó a Flamengo el 2 de agosto de 2025 procedente del Dínamo de Moscú - crédito @carrascall/Instagram
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Flamengo estaría evaluando una eventual venta de Jorge Carrascal, futbolista colombiano, por su cotización en el mercado y no por su rendimiento, ante el nuevo límite de futbolistas extranjeros que entrará en vigencia en el Brasileirao desde 2027.

La medida fue aprobada el lunes 21 de septiembre del 2026 por los clubes de las Series A y B, a propuesta de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y obliga al equipo carioca a revisar la composición de su plantel en los próximos años.

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La norma no limita la cantidad de extranjeros que cada institución puede contratar, pero sí el número que puede incluir en la convocatoria de cada partido de las competencias nacionales. El tope actual es de nueve jugadores y pasará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030. La edición 2026 del campeonato no sufrirá modificaciones.

Flamengo votó en contra de la propuesta, al igual que Bahía, según informaron medios brasileños como Ataque. El club de Río de Janeiro cuenta con 10 futbolistas nacidos fuera de Brasil, por lo que ya debe dejar a uno de ellos fuera de cada convocatoria del Brasileirao. La reducción a ocho cupos en la próxima temporada planteará un problema de planificación más amplio.

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La venta de Carrascal sería una alternativa financiera y deportiva

En ese escenario aparece el nombre de Jorge Carrascal. El colombiano, de 28 años, llegó a Flamengo el 2 de agosto de 2025 procedente del Dínamo de Moscú, tras una operación valuada en 12 millones de euros. Firmó un contrato por cuatro temporadas, hasta el 31 de julio de 2029, y recibió la camiseta número 15.

El diario brasileño O Dia informó el 22 de septiembre que una salida de Carrascal podría resolver parte de la necesidad de ajustar el número de extranjeros. El eventual traspaso no respondería a un bajo rendimiento ni a una pérdida de consideración dentro del plantel, sino a su valorización y a la posibilidad de recuperar una cifra superior a la inversión realizada hace poco más de un año.

El diario deportivo brasileño O Dia referenciando la posible salida de Jorge Carrascal de Flamengo en el próximo mercado de pases - crédito O Dia/web
El diario deportivo brasileño O Dia referenciando la posible salida de Jorge Carrascal de Flamengo en el próximo mercado de pases - crédito O Dia/web

La hipótesis, de todos modos, no equivale a una negociación cerrada ni a una decisión formal de venta. Flamengo tendría disposición a estudiar una propuesta que resulte conveniente desde lo económico y lo deportivo. Su vínculo hasta julio de 2029 le da al club margen para negociar y evita una urgencia contractual.

El miércoles 23 de septiembre del 2026, el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, planteó en Win Sports que Carrascal podría convertirse en una pieza de mercado para que Flamengo renueve su nómina. En su análisis, diferenció la situación del mediocampista de otros extranjeros que ya aparecen como candidatos a salir por menor participación o por el final de un ciclo.

Esto es lo que reporta el medio de comunicación brasileño Ataque, sobre la posible salida de Jorge Carrascal de Flamengo en Brasil - crédito Ataque
Esto es lo que reporta el medio de comunicación brasileño Ataque, sobre la posible salida de Jorge Carrascal de Flamengo en Brasil - crédito Ataque

De la Cruz, Saúl y Gonzalo Plata aparecen entre las posibles salidas

El panorama de Carrascal difiere del de otros integrantes extranjeros del plantel. Según la información publicada en Ataque, medio brasileño, Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez y Gonzalo Plata figuran entre los futbolistas que podrían salir en próximos mercados de pases.

El ecuatoriano Plata estuvo cerca de pasar al Dínamo de Moscú, pero la operación se frustró cuando el club ruso desistió de concretar la contratación. En el caso de De la Cruz, Flamengo buscó una cesión a Peñarol, de Uruguay, aunque esa alternativa no prosperó. Saúl, por su parte, expresó su inconformidad por las pocas oportunidades y podría buscar otro destino.

La partida de alguno de esos nombres reduciría la presión inmediata sobre las plazas disponibles. Una transferencia de Carrascal tendría otro efecto: permitiría que Flamengo recupere o supere la inversión realizada en 2025, mientras reorganiza su lista de extranjeros de cara a las exigencias reglamentarias.

El cuadro de Río de Janeiro conquistó la Copa Libertadores con Jorge Carrascal como protagonista-crédito @Flamengo/X
El cuadro de Río de Janeiro conquistó la Copa Libertadores con Jorge Carrascal como protagonista - crédito @Flamengo/X

Los contratos marcarán la planificación hasta 2030

Flamengo tiene 10 extranjeros en su plantilla: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Erick Pulgar, De la Cruz, Saúl, Giorgian de Arrascaeta, Carrascal, Plata, Anthonny Valencia y Joaquín Freitas. Jorginho no integra esa cuenta porque tiene ciudadanía brasileña e italiana.

Rossi y Varela tienen contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. El arquero argentino ya inició los trámites para obtener la nacionalidad brasileña. Saúl, Arrascaeta y De la Cruz poseen vínculos hasta diciembre de 2028; Pulgar, Plata y Carrascal, hasta 2029. Freitas y Valencia, en cambio, están ligados al club hasta 2031.

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