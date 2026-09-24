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James Rodríguez fue convocado por Atlético Nacional ante Millonarios y podría estrenarse como titular en el Atanasio Girardot

El volante colombiano ya acumula dos juegos con el equipo antioqueño, pero ambos han sido en condición de visita, uno en Bogotá, el otro en Villavicencio

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
James Rodríguez fue convocado por Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios y debutará en el estadio Atanasio Girardot - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Atlético Nacional anunció, en forma oficial, su nómina de convocados para enfrentar a Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026.

El partido está programado para las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde el equipo nacionalista oficia como local, y tendrá la presencia de James Rodríguez, el histórico jugador del fútbol profesional colombiano.

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Esta es la nómina de convocados que anunció el equipo que tiene como director técnico a Lucas González:

  • Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.
  • Defensores: Neider Parra, William Tesillo, Andrés Reyes, César Haydar, Andrés Román, Yeicer Perlaza y Milton Casco.
  • Volante: Juan M. Zapata, Elías Cabrera, Felipe Marín, Xavier Ríos y James Rodríguez.
  • Delanteros: Cristian Arango, Kevin Parra, Álvaro Montero, Andrés Sarmiento, Ian Poveda y Juan José Rosa.
Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito Atlético Nacional
Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito Atlético Nacional

Será el tercer partido de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez fue anunciado como jugador de Atlético Nacional el jueves 10 de septiembre del 2026, por medio de un comunicado y video oficial del club. Un día después fue presentado públicamente ante los medios de comunicación y el domingo de esa semana, 13 del mismo mes, fue anunciado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot, en la previa del partido ante Águilas Doradas.

No pasó una semana para el debut oficial del volante colombiano con el equipo antioqueño. El miércoles 16 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, donde Millonarios oficia como local, sumó sus primeros minutos. Fue ante Internacional de Bogotá ingresando al minuto 59 por Juuan Manuel Rengifo.

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En su debut, James hizo una asistencia y participó de otro gol para Atlético Nacional. El ‘pasegol’ fue para la anotación de Juan Manuel Zapata que significó el 3-2 definitivo sobre el final del partido, y la otra participación activa, también en anotación, fue en la segunda diana del paritdo para los dirigidos por Lucas González, el autor de la anotación terminó siendo Elías Cabrera.

Ante Llaneros, en el estadio Belo Horizonte Rey Pele de Villavicencio, James Rodríguez sumó su segundo partido con Atlético Nacional. También ingresó desde el banco de suplentes, pero esta vez al minuto 45, en el entretiempo. El resultado en esa ocasión fue adverso y su equipo perdió 2-0.

Reporte médico de Atlético Nacional en la previa del partido ante Millonarios, con las ausencias de Edwin Cardona y Alfredo Morelos - crédito Atlético Nacional
Reporte médico de Atlético Nacional en la previa del partido ante Millonarios, con las ausencias de Edwin Cardona y Alfredo Morelos - crédito Atlético Nacional

James Rodríguez debutará en el estadio Atanasio Girardot con la camiseta de Atlético Nacional, equipo que oficia como local en ese escenario. Infobae Colombia pudo conocer que Lucas González y su cuerpo técnico planean que el colombiano sume su tercer partido con el club, con una posibilidad de que sea titular.

El martes 22 de septiembre de 2026, González había anunciado en Blu Radio que James Rodríguez terminó el partido ante Llaneros con una molestia, por lo que su convocatoria para el encuentro frente a Millonarios no estaba asegurada. Tras el entrenamiento de la mañana del jueves 24 de septiembre, el entrenador determinó que el jugador está en condiciones de jugar.

Parte médico de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios

El club antioqueño informó en forma oficial que presenta cuatro bajas por lesión, en la previa del partido ante el equipo bogotano:

  • Alfredo Morelos: lesión muscular de isquiotibiales de muslo derecho. Su incapacidad proyectada es de cuatro semanas.
  • Edwin Cardona: en actividad controlada.
  • Elkin Rivero: en readaptación de campo.
  • Nicolás Rodríguez: esguince de ligamento colateral lateral de rodilla izquierda. Al igual que el jugador Morelos, su incapacidad proyectada es de cuatro semanas.
Volantes y delanteros de Millonarios convocados para enfrentar a Atlético Nacional, con la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado - crédito Millonarios
Volantes y delanteros de Millonarios convocados para enfrentar a Atlético Nacional, con la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado - crédito Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado no debutará con Millonarios, ante Atlético Nacional

Por su parte, el equipo visitante no convocó a su flamante fichaje del mercado de pases de verano en el 2026: Juan Guillermo Cuadrado. Aunque la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había autorizado al volante para cumplir en la Copa Colombia la fecha de sanción que arrastraba desde su expulsión en la Copa Italia, el cuerpo técnico decidió no incluirlo en la convocatoria.

El exjugador de la selección Colombia solo completó dos entrenamientos con el plantel después de su proceso de adaptación física y no viajará a Medellín.

La nómina de Alberto Gamero también tendrá las ausencias de Rodrigo Contreras y Mateo García, ambos con lesiones musculares. Contreras sufrió una afectación en el bíceps femoral izquierdo y García, una lesión en el gastrocnemio derecho. Jhomier Guerrero y Carlos Darwin Quintero continúan sus respectivos procesos de recuperación.

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