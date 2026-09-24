Dos jóvenes circularon a alta velocidad en patineta en plena autopista Norte de Bogotá: uno de ellos sufrió aparatosa caída

Uno de los jóvenes cayó al suelo y, de no ser por los vehículos que frenaron, se habría causado un grave accidente - crédito @ABarriosBernal/X

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Un video que se divulgó en redes sociales registró la imprudencia vial cometida por dos jóvenes que, a una alta velocidad, decidieron irrumpir en la autopista Norte, en sentido sur-norte, en medio de los vehículos que estaban circulando en ese momento.

En el clip quedó en evidencia que, en medio de la meniobra peligrosa, uno de los jóvenes perdió el equilibrio y cayó sobre el corredor vial debido a un mal movimiento, mientras el otro continuó su marcha.

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De nor ser porque los conductores de los vehículos que venían detrás de los infractores frenaron, prácticamente en seco, la historia habría sido diferente.

Aunque el hecho no dejó personas heridas, el concejal de Bogotá Andrés Barrios advirtió que la situación pudo terminar efectivamente en un accidente grave para los involucrados o para otros actores viales.

Andrés Barrios cuestionó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá por las imprudencias viales - crédito @ABarriosBernal/X

“¿Qué tal esta irresponsabilidad? Tres personas circulan en patineta por la Autopista Norte a toda velocidad y una hace caer a la otra en la mitad de la vía. Esto pudo costarles la vida a los tres y provocar una tragedia”, afirmó el cabildante en su cuenta de X.

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Barrios dirigió su reclamo, en particular, a la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que le cuestionó la falta de presencia de las autoridades ante este tipo de conductas.

“Las vías de Bogotá no son una pista para hacer estupideces. Hagan cumplir las normas: la autoridad no puede aparecer cuando ya haya un muerto”, escribió el servidor.

Las imágenes difundidas en redes sociales registraron el momento en que una joven perdió el equilibrio en medio de la circulación vehicular - crédito captura pantalla @ABarriosBernal/X

Jóvenes viajaron en el techo de un articulado de TransMilenio

Un grupo de tres jóvenes se grabó asímismo mientras viajaba sobre el techo de un bus de TransMilenio que circulaba durante la noche por un corredor vial capitalino.

La empresa rechazó la conducta y advirtió que puso en riesgo la vida de quienes participaron y la seguridad de los usuarios del sistema.

El video, de cerca de 35 segundos, fue registrado por los propios jóvenes y difundido en redes sociales por el concejal Andrés Barrios Bernal. Las imágenes muestran a los tres ocupantes sentados o recostados sobre la parte superior del articulado, mientras el vehículo avanzaba.

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En las imágenes se observa a las personas sentadas en la parte superior del vehículo en movimiento mientras se graban con un teléfono móvil a lo largo de la troncal NQS, cerca del Movistar Arena - crédito @ABarriosBernal / X

La grabación comenzó cuando los jóvenes se encuentran en una estación y, al parecer, esperan la llegada del bus para subirse al techo. Durante el recorrido utilizaron celulares para registrar la maniobra.

En una parte del video, una joven con chaqueta blanca y gorra permanece tendida sobre el techo del articulado. Cuando advierte la presencia de una patrulla de la Policía detrás del vehículo, pronuncia una frase sobre los uniformados y oculta su teléfono para evitar ser vista.

Las imágenes también muestran el momento en que la joven baja en una estación por uno de los costados de acceso de los usuarios. Para descender, se sujeta con las manos mientras debajo se observan la calzada y la infraestructura de la troncal.

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La maniobra expuso a los jóvenes a una caída durante el trayecto o al momento de abandonar el vehículo. También pudo afectar la operación del sistema y representar un riesgo para los pasajeros y otros actores viales.

TransMilenio recordó que estas conductas infringen normas de convivencia

Luego de la difusión del video, TransMilenio S.A. rechazó el hecho y señaló que ese tipo de comportamientos contraviene las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Rechazamos enfática y reiterativamente cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana”, indicó la empresa.

Ciudadanos piden sanciones para los protagonistas del video - crédito Andrés Barrios / X

La entidad añadió que este tipo de conductas compromete la integridad de quienes las realizan y la de los cientos de pasajeros que utilizan el sistema a diario.

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“Hacemos un llamado a rescatar los valores y los buenos comportamientos porque este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de quienes las realizan y la de cientos de usuarios que se movilizan en nuestro sistema”, sostuvo TransMilenio.

La compañía invitó a los ciudadanos a comunicar este tipo de situaciones a las autoridades competentes y a utilizar los canales formales de denuncia. También reiteró su llamado a respetar las reglas de uso del transporte público.

El concejal Barrios cuestionó la falta de controles e instó a las autoridades a identificar a los jóvenes. “Cogieron de relajo a TransMilenio porque saben que no pasa nada. ¿Dónde está la autoridad?”, escribió en su cuenta de X.

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