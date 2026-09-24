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Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal de televisión para ver el superclásico de la Liga BetPlay

Sin Juan Guillermo Cuadrado, los azules visitan al cuadro verde para buscar los tres puntos y darle un nuevo golpe a los antioqueños, que vienen de perder frente a Llaneros

Atlético Nacional vs. Millonarios
Atlético Nacional y Millonarios se verán nuevamente en Medellín en 2026, ahora por la Liga BetPlay - crédito Colprensa
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La Liga BetPlay ya entró en la fecha 12 con el triunfo del Deportivo Cali sobre Santa Fe por 1-0 en el estadio El Campín, donde se dio una de las primeras sorpresas de la jornada porque los vallecaucanos le quitaron el invicto de local a los cardenales, además de consolidarse en el grupo de los ocho primeros clubes en la tabla de posiciones.

Atlético Nacional y Millonarios se robarán las miradas de los hinchas en el fútbol colombiano, pues jugarán una nueva edición del superclásico en el país, debido a la historia de las dos instituciones, la rivalidad tanto deportiva como regional, y el nivel de sus plantillas.

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Sumado a eso, ambas instituciones se reforzaron de la mejor manera con James Rodríguez, para el verde, y Juan Guillermo Cuadrado en el azul, pero ese duelo esperado por los aficionados entre los referentes de la selección Colombia no se dará en esta ocasión.

Hora y dónde ver Nacional vs. Millonarios

Los verdes afrontan un partido de mucho nivel, atención y exigencia, ya que será la “vara” para medir la campaña del técnico Lucas González porque, pese a ganar seis de los ocho compromisos disputados en el campeonato, aún debe demostrar que puede superar a clubes históricos.

El compromiso entre Atlético Nacional y Millonarios será el jueves 24 de septiembre, a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver en todo el país a través de la señal de Win+ Fútbol, por suscripción en los cableoperadores, además de su plataforma Win Play para cualquier dispositivo.

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El gol desde 60 metros de Rodrigo Contreras
La última vez que Nacional recibió a Millonarios fue por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, en la que perdió 3-1 - crédito STR/EFE

El estadio Atanasio Girardot será el escenario para el superclásico, donde el club verde espera más de 40.000 personas porque agotó la boletería en todas las localidades, solo le quedan algunas entradas en la gradería de occidental y con el cierre de fronteras para la afición visitante.

Una de las dudas de Nacional es sobre el estado de James Rodríguez, la estrella que ya realizó una asistencia en su debut ante Internacional de Bogotá, porque el entrenador González mencionó que “se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes (22 de septiembre) no ha estado ciento por ciento”.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
James Rodríguez suma dos partidos con Atlético Nacional, ambos entró desde el banco de suplentes - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ante eso, se presume que el mediocampista no sería titular ante Millonarios, pues dependerá de lo que el cuerpo técnico decida en la convocatoria y si se alcanza a recuperar de cara al importante compromiso, en el que también será el primero ante la hinchada en Medellín.

Cuadrado, ausente en la convocatoria azul

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, no convocó a Juan Guillermo Cuadrado para el partido contra Atlético Nacional, correspondiente a la duodécima fecha de la Liga BetPlay porque el mediocampista necesita más entrenamientos para alcanzar su nivel físico y futbolístico.

Él recién entrenó ayer (lunes 22 de septiembre) con nosotros; hoy entrenó y lo que queremos es ponerlo bien física y futbolísticamente, y que él se sienta bien también. Entonces no vamos a apresurarlo, y cuando esté bien, seguramente que va a estar”, afirmó Gamero previo al viaje a Medellín, citado por El Tiempo.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC

Gamero descartó una marcación individual sobre James Rodríguez y aseguró que Millonarios mantendrá su propuesta ofensiva ante un rival que también ocupa la parte alta de la clasificación, pues apenas le saca un punto en la tabla de posiciones, con 19 para los azules y 18 de los verdes.

Por otro lado, los embajadores recuperaron a Samuel Martín, Jorge Arias y Leonardo Castro, habilitados por el departamento médico, y se presume que el lateral derecho y el goleador sean inicialistas en el estadio Atanasio Girardot.

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