Colombia

Samuel Adrián, el creador mexicano y director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, fue dejado en libertad tras diez días de arresto

En las afueras de la estación de Policía de Usaquén, en Bogotá, decenas de personas esperaron la salida del activista, que agradeció a los colombianos que respaldaron su denuncia sobre los procesos de reafirmación de género en menores de edad

El creador mexicano se reunió con su esposa y habló a los colombianos - crédito @UnidosxlaVidaCo/X

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El creador de contenido mexicano Samuel Adrián González, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, recuperó la libertad en Bogotá el 23 de septiembre de 2026, después de cumplir 10 días de arresto por desacato a una orden judicial.

González fue detenido el 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de llegar desde Panamá. La Policía Nacional explicó en ese momento que el procedimiento no obedecía a una investigación penal ni a la imputación de un delito, sino a la ejecución de una sanción dictada por un juzgado de Cali dentro de un proceso de tutela.

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La noticia fue confirmada en redes sociales por algunas personas que esperaron a Samuel Adrián a las afueras de la estación de Policía donde estaba detenido, entre ellos el congresista conservador Luis Miguel López Aristizábal.

Samuel Adrián, creador mexicano, fue puesto en libertad, tras diez días de detención en Bogotá - crédito @LuismLopezA/X
Samuel Adrián, creador mexicano, fue puesto en libertad, tras diez días de detención en Bogotá - crédito @LuismLopezA/X

El director del documental agradeció el apoyo de los colombianos y envió un mensaje en favor de la niñez: “Yo creo que ha sido muy claro que Colombia ha hablado. Ha hablado muy claro. Los padres de familia, los colombianos, las familias colombianas que están en contra de estas atrocidades hacia los niños”.

Agregó: “Yo vine para acá sabiendo que esto podía pasar, pero preparado para dar una plática, una conferencia, en donde íbamos a seguir dando la lucha, seguir dando la batalla. No se pudo dar esa, esa plática, no se pudo dar esa lucha, pero pasó algo mucho mejor. Y es que millones de colombianos se levantaron su voz para dar esa lucha”.

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