Icetex vuelve a financiar el sostenimiento de estudiantes de universidades privadas: requisitos para acceder al crédito

El Icetex volvió a incluir a los estudiantes de universidades privadas en su línea de crédito de sostenimiento tras dos años de ausencia - crédito Icetex

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Los estudiantes de instituciones de educación superior privadas volvieron a estar incluidos en el crédito de sostenimiento del Icetex, una línea que financia hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre para cubrir gastos universitarios.

El crédito hace parte del Plan de Apoyo y Bienestar 30% y está dirigido a estudiantes de pregrado de instituciones públicas y privadas, incluidos quienes cursan medicina. Los servicios de la entidad son gratuitos y se realizan sin intermediarios a través de www.icetex.gov.co.

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La línea permite financiar gastos de manutención asociados a la vida académica, como transporte, alojamiento, alimentación, libros, internet y dispositivos electrónicos. Los recursos se giran directamente a la cuenta bancaria del estudiante, siempre que cumpla los requisitos y exista disponibilidad presupuestal.

Cómo funciona el crédito de sostenimiento

El Plan de Apoyo y Bienestar es un crédito de mediano plazo. El beneficiario paga el 30% del valor financiado mientras estudia y asume el 70% restante después del último desembolso.

El monto máximo financiado por la entidad alcanza cuatro salarios mínimos mensuales vigentes por semestre con una tasa de interés ajustada al IPC más el 9% - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El monto máximo corresponde a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada semestre ($7.003.620). La tasa informada para esta línea es IPC más 9%, por lo que puede variar de acuerdo con el comportamiento anual de la inflación.

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Después de terminar la financiación, el estudiante cuenta con seis meses antes de iniciar el periodo de amortización. Para pagar el saldo pendiente, puede acceder a un plazo de hasta una vez y media el tiempo que estuvo financiado.

El crédito de sostenimiento volvió a estar disponible para estudiantes de instituciones privadas luego de dos años en los que estuvo dirigido a universitarios de instituciones públicas.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, afirmó que el propósito es ampliar el acceso al respaldo económico para la permanencia estudiantil. “Estamos retornando el crédito educativo a cada persona que requiera este respaldo financiero”, señaló.

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Los aspirantes que cursan desde segundo semestre deben presentar un promedio académico mínimo de 3,4 para solicitar el beneficio - crédito Icetex

Requisitos para solicitar el Plan de Apoyo y Bienestar

La adjudicación está condicionada al cumplimiento de los requisitos definidos por el Icetex y a la disponibilidad de recursos. Entre las exigencias está tener nacionalidad colombiana y estar admitido o matriculado en una institución de educación superior oficialmente registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

El aspirante puede estar cursando un programa técnico profesional, tecnológico o universitario. Para quienes ingresan a primer semestre, se solicitan resultados de las pruebas Saber 11, con un puntaje diferencial según el municipio donde se presentó el examen.

Los estudiantes desde segundo semestre deben acreditar un promedio de 3,4 en el último periodo cursado o en el acumulado académico. También deben contar con un deudor solidario, es decir, una persona natural que supere el estudio de antecedentes crediticios exigido por la entidad.

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Quienes tengan una obligación anterior con el Icetex deben haber pagado al menos el 50% de esa deuda para acceder al crédito, según la información entregada. Además, no pueden ser beneficiarios de créditos 100% condonables de la entidad ni del componente Equidad de Generación E.

Los estudiantes con deudas anteriores ante el Icetex deben haber cancelado un mínimo del 50% del saldo para postular a una nueva línea - crédito Icetex

La información también indica que el aspirante no debe mantener otra línea de crédito vigente con el Icetex ni encontrarse en mora. Una vez aprobado el crédito, el estudiante debe completar la legalización, cargar los documentos requeridos y suscribir las garantías y el pagaré digital.

Otras líneas de financiación vigentes hasta septiembre

La convocatoria nacional para financiar matrículas de pregrado permanece abierta hasta el 30 de septiembre. Esa oferta incluye programas en Colombia y opciones de posgrado dentro y fuera del país para el segundo semestre del año.

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Estas líneas de matrícula contemplan créditos de corto y mediano plazo, con esquemas de pago que permiten cubrir una parte durante los estudios y pagar el saldo restante tras la graduación, según las condiciones de cada modalidad.

También están disponibles hasta el 25 de septiembre las líneas de financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Etdh) y educación continuada. Esta oferta incluye diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua.

Los interesados en esas alternativas deben ingresar directamente al portal del Icetex, consultar los requisitos de la línea elegida y verificar los plazos antes de iniciar una solicitud.

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