Colombia

Maloka abrirá de noche el viernes 25 de septiembre: la jornada sobre ciencia y cultura costará $7.700

La exposición itinerante muestra, mediante objetos interactivos y testimonios, cómo diversas poblaciones colombianas adaptan sus viviendas y territorios frente a inundaciones o sismos

Maloka abrirá sus puertas en horario nocturno el viernes 25 de septiembre para realizar la segunda edición de Noche en el Museo - crédito Maloka

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Maloka abrirá en horario nocturno este viernes 25 de septiembre para realizar la segunda edición de Noche en el Museo de 2026, una jornada dedicada a la cultura científica y al conocimiento del riesgo. La actividad se llevará a cabo entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., la entrada tendrá un valor de $7.700, disponible en la taquilla del museo.

La programación contará con la participación de Magma, Museo Interactivo del Riesgo, que llevará a Maloka una muestra itinerante con dispositivos, objetos y relatos construidos con comunidades de diferentes regiones de Colombia. La propuesta coincide con el Día Internacional de la Cultura Científica y abordará los riesgos asociados a una Tierra en movimiento.

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Una noche para conocer el riesgo desde los territorios

La jornada propone que los visitantes comprendan cómo las comunidades identifican señales en sus entornos, reconocen situaciones que pueden representar riesgos y aplican conocimientos para proteger sus territorios.

Maloka-Bogotá-Colombia
Las experiencias pedagógicas acercan a los asistentes a riesgos como inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales y riesgos tecnológicos - crédito cortesía de Maloka

La muestra de Magma incluye experiencias pedagógicas desarrolladas con habitantes de varias zonas del país. El público podrá recorrer las llamadas Maletas Itinerantes, que reúnen recursos interactivos, objetos y relatos sobre la relación entre las personas y los espacios que habitan.

La actividad permitirá conocer cinco propuestas elaboradas con comunidades de distintas regiones. Una de ellas es La Casa Autoconstruida, creada con habitantes de Ciudad Bolívar y enfocada en las condiciones del territorio y la construcción de viviendas.

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También estará La Canoa del Recuerdo, una experiencia desarrollada en Puebloviejo, Magdalena. A ella se sumará La Brújula del Río, construida con comunidades de Tibú, Norte de Santander, y relacionada con las formas de reconocer el entorno.

El recorrido incluirá El Catumare del Conocimiento, realizado con comunidades indígenas del Guainía, y Las Redes del Barrio, una propuesta construida con habitantes de Cartagena. Las experiencias acercan al público a riesgos como inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales y riesgos tecnológicos.

Un domo geodésico iluminado con un letrero rojo, tres banderas en astas y varias personas caminando por una plaza durante la noche.
La entrada para la jornada nocturna en Maloka estará disponible en la taquilla del museo por un precio de 7.700 pesos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Qué explica la muestra de Magma

La exposición parte de una idea central: los terremotos, inundaciones y movimientos en masa forman parte de las dinámicas naturales del planeta, pero pueden convertirse en desastres cuando afectan a poblaciones, infraestructuras o bienes expuestos en condiciones de vulnerabilidad.

La muestra plantea que las decisiones sobre la manera de habitar, construir y transformar los territorios pueden aumentar o reducir los riesgos. Por esa razón, invita a los asistentes a observar su entorno, identificar sus características y considerar qué acciones individuales y colectivas pueden disminuir posibles afectaciones.

Durante la noche, Maloka y Magma presentarán el conocimiento científico y los saberes de las comunidades como elementos que pueden complementarse en la prevención. Las actividades buscan que los asistentes se acerquen a experiencias de distintas regiones sin salir de Bogotá.

La jornada se realizará en el contexto del Día Internacional de la Cultura Científica, una fecha que Maloka relaciona con la necesidad de fortalecer la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de contrastar información. La programación propone abordar temas vinculados con el cambio climático, la sostenibilidad, la transición energética y las transformaciones sociales.

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La programación conecta el conocimiento científico con los saberes territoriales en el marco del Día Internacional de la Cultura Científica - crédito cortesía Maloka

La entidad plantea que la ciencia hace parte de la vida cotidiana y puede aportar herramientas para comprender fenómenos que afectan los territorios. El propósito de la jornada es que los visitantes experimenten, formulen preguntas y reconozcan la relación entre las decisiones diarias y el cuidado del entorno.

Última jornada de Entre goles y ciencia

Noche en el Museo también será la última oportunidad para recorrer la ruta Entre goles y ciencia, una programación de Maloka dedicada a explicar la física, la biomecánica y el impacto social del fútbol.

La oferta incluye la exposición fotográfica Historias de Fútbol y Barrio, la actividad La ciencia del gol y el recorrido Fútbol: pasión y ciencia.

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