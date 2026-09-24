Incendio forestal cerca a batallón de Artillería del Ejército se registra en el sur de Bogotá: la columna de humo preocupa a los vecinos

El Ejército mencionó que la conflagración se produjo por efecto lupa - crédito Capturas de Video X

Guardar

Un incendio de cobertura vegetal se registró el jueves 24 de septiembre de 2026 en la localidad de Tunjuelito, ubicado al sur de Bogotá. Según reportes preliminares, la conflagración se presentó en inmediaciones al Batallón de Artillería de Campaña N.º 13 General Fernando Landazábal Reyes del Ejército Nacional de Colombia.

La emergencia produjo una columna de humo visible desde distintos sectores, tal como se observan en videos difundidos en redes sociales. Incluso, se observan que las llamas se registraron a orillas del río Tunjuelo, afluente hídrico ubicado en el sur de la capital colombiana.

PUBLICIDAD

Un incendio de cobertura vegetal se registró en la localidad de Tunjuelito cerca del Batallón de Artillería al sur de Bogotá - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Tras conocerse la situación, los equipos de emergencia se desplazaron al lugar con una máquina extintora y un carrotanque para controlar la propagación de las llamas. Posteriormente, Bomberos de Bogotá comunicó que logró controlar el incendio, aunque sostuvieron que la emergencia continuaba en desarrollo.

“Controlamos un incendio forestal, en la Calle 60 Sur con Carrera 12D. No se reportan personas lesionadas. Emergencia en desarrollo”, informó el organismo en su cuenta de X.

El cuerpo de bomberos logró controlar la emergencia en el cruce de la Calle 60 Sur con Carrera 12D - crédito @BomberosBogota/X

A su turno, la Quinta División del Ejército Nacional de Colombia informó en sus redes sociales que se desplegó un operativo conjunto con los Bomberos de las estaciones Marichuela, Venecia y Kennedy para evitar la propagación.

PUBLICIDAD

“Frente al incendio registrado en las últimas horas en la Escuela de Artillería, se desplegó un dispositivo de atención con tres máquinas de bomberos, dos carrotanques del @COL_EJERCIRO, 15 bomberos y un pelotón de soldados, quienes apoyan las labores de mitigación”, indicó la institución castrense en su comunicado.

Además, la institución castrense reveló que una de las hipótesis de la emergencia obedeció por efecto lupa, es decir, objetos de vidrio o plástico que fueron abandonados en la zona vegetal y que concentró los rayos del sol de la jornada. “Hasta ahora, no se reportan afectaciones al personal ni daños en la infraestructura”, complementaron.

PUBLICIDAD

El Ejército también se encuentra en el lugar de la conflagración para atender la emergencia - crédito @Ejercito_Div5/X

Entre 2019 y 2024, la localidad registró 101 incidentes relacionados con incendios forestales y quemas, según un documento de caracterización de riesgo de Bomberos Bogotá. Los casos se concentraron especialmente en zonas próximas al río Tunjuelo y al Humedal El Tunjo.

Igualmente, en junio de 2025, las autoridades de Tunjuelito habían intervenido otro incendio causado por la quema ilegal de llantas en una zona verde cercana al río Tunjuelo, considerada un riesgo ambiental para el sector.

Alerta del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) incluyó a Bogotá y a municipios de Cundinamarca en alertas por incendios forestales, debido a condiciones atmosféricas que pueden favorecer su aparición y propagación en la región Andina. El boletín, con corte al 22 de septiembre, clasificó el riesgo en niveles rojo, naranja y amarillo según la vulnerabilidad de cada territorio.

PUBLICIDAD

La alerta roja, el nivel más alto de la escala, fue emitida para los municipios de Nilo y Topaipí. La clasificación forma parte del seguimiento técnico que realiza la entidad sobre la amenaza en la cobertura vegetal.

Las entidades distritales continuaban las labores de inspección en la vereda Quiba. El resultado de esa revisión permitirá definir las medidas para los residentes y los predios afectados por el incendio.

Acciones como dejar fogatas encendidas o arrojar vidrios en áreas naturales incrementan la afectación a la vegetación y la fauna, según las autoridades - crédito @Ejercito_Div5/X

La alerta naranja abarca 29 municipios: Anapoima, Apulo, Arbeláez, Cachipay, Carmen de Carupa, Cogua, El Colegio, Fusagasugá, Fúquene, La Mesa, Pacho, Paime, Pandi, Pasca, Ricaurte, San Bernardo, San Cayetano, San Juan de Rioseco, Silvania, Simijaca, Soacha, Susa, Sutatausa, Tausa, Tena, Tibacuy, Tocaima, Viotá y Zipaquirá.

PUBLICIDAD

El informe también contempla la alerta amarilla y señala que las categorías naranja y amarilla requieren seguimiento de las autoridades locales y las comunidades. El reporte se refiere a incendios en la cobertura vegetal, mientras que la emergencia de Tierra Nueva afectó un inmueble en una zona rural.

Las autoridades y la ciudadanía deben reforzar la prevención en zonas rurales, reservas forestales y áreas protegidas. El organismo advirtió que dejar fogatas encendidas, arrojar vidrios en áreas naturales o no informar a tiempo sobre un incendio puede aumentar la afectación a la vegetación, la fauna, los recursos naturales y las comunidades.

PUBLICIDAD