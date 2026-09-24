América de Cali atraviesa una difícil situación económica, confirmó el técnico David González: “Desde hace dos meses lo vengo diciendo”

El momento cuando el técnico antioqueño entregó sus reflexiones sobre la victoria del cuadro rojo-crédito Dimayor/YouTube

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El 23 de septiembre de 2026, América de Cali derrotó por la mínima diferencia a Águilas Doradas, y además de ratificarse en el liderato de la Liga BetPlay, se acercó a la clasificación para jugar las finales del fútbol colombiano.

No obstante, no todo es color de rosa, y la situación parece tomar color hormiga tras las declaraciones del técnico antioqueño David González en las cuales afirmó que el equipo no pasa por una buena situación a nivel financiera, y lanzar una fuerte indirecta a un sector de la prensa que busca alarmar a los hinchas rojos en rachas negativas de resultados deportivos.

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-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El técnico David González afirmó que América atraviesa una situación económica difícil tras el triunfo 1-0 sobre Águilas Doradas, disputado el 24 de septiembre de 2026.

El entrenador también cuestionó a un sector de la prensa por utilizar las derrotas del equipo para buscar más audiencia e interacciones en las redes sociales.

La institución mantiene deudas con varios exjugadores, entre ellos Duván Vergara y Yerson Candelo. En el caso de Vergara, el club espera un pago de Racing Club para saldar el compromiso pendiente con el delantero cordobés.

“Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato. Yo en las ruedas de prensa, llevo cuatro, cinco, seis ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa por una situación económica difícil”, declaró González.

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El técnico pidió respaldo de los hinchas y la llegada de nuevos patrocinadores para que la institución pueda afrontar sus obligaciones.

Con respecto al cuestionamiento a la prensa deportiva que busca ser amarillista con la situación, González explicó que la situación lleva a que se escale la situación:

“¿Qué pasa? Que se pierde un partido y claro, ‘aprovechemos, hace rato que América no pierde. Venga que necesitamos ganar seguidores, necesitamos ganar oyentes, necesitamos rating’, no sé. Esa es la cotidianidad de nuestro periodismo. Aquí nada ha cambiado ¿El club atraviesa por una situación difícil?, claro que sí, lo he hablado desde hace mucho tiempo y por eso necesitamos que la gente nos acompañe, que la gente venga y que sigan llegando patrocinadores, nosotros nos encargaremos de la parte deportiva y de estar ahí“, reflexionó.

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Y añadió: “Todos esos rumores, si se ve lo que los jugadores ponen en la cancha, nos quedamos sin fundamentos. Hay que pasar la página, tratar de que el rating de esta semana los ganemos porque hablamos bien del equipo y tratar de que eso se vuelva a la normalidad en este club”, cerró.

América de Cali tendría varias deudas con varios exfutbolistas que pasaron por la “Mechita”

El momento donde Duván Vergara anota el segundo gol en el estadio Centenario de Montevideo - crédito @Sudamericana / X

América de Cali reconoció el 21 de septiembre de 2026 una deuda con Duván Vergara vinculada con su transferencia a Racing Club, pero cuestionó que el delantero hiciera público el reclamo sin considerar la crisis económica que atraviesa la institución después del terremoto que afectó a Cali el 10 de agosto. El club aseguró que el sismo dañó su infraestructura, redujo ingresos asociados a la asistencia de público y motivó un proceso de reestructuración financiera.

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La obligación debía cancelarse antes de mediados de agosto, aunque el plazo fue prorrogado hasta el 15 de ese mes. Cinco días antes, el terremoto alteró el funcionamiento de las oficinas de la institución y agravó sus dificultades económicas.

La controversia se extendió a los salarios del plantel. América de Cali recibirá a Águilas Doradas el 23 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero, por la fecha 12 de la Liga BetPlay, con el equipo de David González como líder del campeonato pese a acumular dos encuentros sin victorias.

El futbolista Duván Vergara y el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, discuten los términos económicos de un contrato sobre un escritorio con dinero y documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vergara había archivado las fotografías de su etapa en América de Cali en sus redes sociales, una decisión que alimentó versiones sobre un eventual cambio de club. El extremo aclaró que su presente está en Argentina y descartó contactos con otra institución colombiana.

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“No estoy relacionado con ningún otro club y mucho menos con un club en Colombia. Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos”, sostuvo el futbolista.

El jugador explicó que el retiro de las imágenes no implicaba una falta de respeto hacia el club ni hacia sus hinchas. “Siempre he preferido que sean mis actos los que hablen por mí”, escribió antes de señalar que esa medida expresó un desacuerdo que había mantenido en privado.

Vergara afirmó que conservaba su vínculo afectivo con la entidad caleña y recordó que, en sus dos transferencias fuera de Colombia, priorizó que América obtuviera beneficios.

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“Mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión”, manifestó.

El informe sobre la deuda de América de Cali para con Duván Vergara, según el periodista Mariano Olsen - crédito @olsendeportes/X

El periodista Mariano Olsen indicó que el delantero reclama el 7% de la operación que lo llevó a Racing Club, un pago que estaría pendiente desde junio de 2025. Bajo una negociación estimada en cerca de USD 2,5 millones, la suma ascendería a USD 175.000, aunque el futbolista no precisó públicamente ni el porcentaje ni el monto que considera adeudado.

Racing oficializó la contratación del colombiano el 25 de junio de 2025 y comunicó que adquirió la totalidad de su pase hasta diciembre de 2028. La operación habría incluido cerca de USD 1 millón para América y la condonación de una deuda que el club colombiano mantenía con la entidad argentina por el traspaso de Juan Fernando Quintero.

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-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

América sostuvo que lleva más de nueve meses en conversaciones con Racing para conciliar obligaciones relacionadas con Vergara y Quintero. También afirmó que no recibió recursos por el pase del atacante al club de Avellaneda.

“Reconocemos que existe un compromiso económico pendiente con el jugador, derivado de su transferencia a Racing Club, y en ningún momento hemos pretendido desconocerlo”, expresó la institución, según Infobae.

El club recordó que acompañó al delantero durante varios años y objetó que la situación se redujera al saldo pendiente.

“Creemos, sin embargo, que la mejor manera de afrontar esta situación no era desconocer públicamente el contexto que existe detrás de ella, ni reducir una relación construida durante años a la existencia de un saldo pendiente”, señaló.

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Tulio Gómez, directivo del América de Cali, responde ante los medios de comunicación a las afirmaciones del periodista Felipe Sierra - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto coincidió con señalamientos sobre presuntos retrasos en los pagos al plantel masculino. El periodista Diego Saviola afirmó que Yerson Candelo demandó a América por falta de pago y que, al 20 de septiembre, los jugadores no habían recibido el salario correspondiente a agosto, además de una cuota adeudada a Daniel Bocanegra.

Por otra parte, el periodista Felipe Sierra difundió que la agremiación de futbolistas había advertido a la dirigencia que los jugadores no se concentrarían para el duelo ante Águilas Doradas si no se saldaba la obligación durante esa jornada. Desde América calificaron como falsas las versiones sobre deudas salariales con la plantilla.

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, respondió a Sierra en su cuenta de X y lo acusó de divulgar rumores falsos sobre el equipo. El empresario aludió a informaciones previas sobre una eventual salida de David González, la continuidad de Jean Fernandes y supuestos maltratos contra su hija.

El máximo directivo del América rechazó la versión de un atraso salarial en América de Cali y cuestionó al periodista Felipe Sierra.-crédito @tulioagomez/X

“Usted se ha ensañado contra América sacando rumores falsos: David González será despedido, Jean Fernandes no seguirá, maltratos a mi hija, etcétera”, escribió Gómez.

El máximo accionista también cuestionó los intereses detrás de las publicaciones:

“¿Qué intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo?, ¿Quién le paga?, ¿a quién le sirves?, ¿a los agentes que te pagan?. Por favor, déjenos en paz”.

Sierra sostuvo su versión después de la respuesta de Gómez y afirmó que Iván Vélez, integrante de la dirigencia, comunicó a los capitanes que el área financiera de América había comenzado a realizar pagos del salario de agosto para que el plantel pudiera concentrarse y disputar el partido.