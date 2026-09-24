Abelardo de la Espriella siguió patrullando armado en su ofensiva contra los grupos armados ilegales: “Bienvenido a la patria milagro”

Varias de las zonas que se impactaron con el operativo fueron El Calvario, San Pascual y Sucre, en el centro de la capital de Valle del Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Como parte de su gira por Colombia, y tras patrullar las calles de Santa Marta luego del anuncio de paro armado hecho por Los Pachenca (como también conocen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —Acsn—), el presidente Abelardo de la Espriella siguió de Santander hacia Cali, en donde brindó detalles la madrugada del jueves 24 de septiembre de la Operación Iron.

De acuerdo con lo que mencionó el mandatario desde su cuenta de X, esta acción “marca un momento decisivo para Cali”.

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“Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina. Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, señaló en la misma publicación el jefe de Estado, que la acompaña una grabación con algunos apartes de lo que ha sido su acompañamiento a la fuerza pública.

“Durante el operativo hemos realizado capturas e incautado mercancía ilegal, drogas y armas”, destacó en su mensaje oficial el jefe de Estado, y agregó que “cada resultado significa recuperar espacios donde los ciudadanos tienen derecho a trabajar, transitar y vivir con tranquilidad”.

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De la Espriella compartió los resultados del operativo la mañana del jueves 24 de septiembre de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente De la Espriella destacó que para él lo más importantes es “devolverles a los caleños el centro de su ciudad”.

La Operación Iron intervino seis comunas, quince barrios, 24 microterritorios, con 83 órdenes de captura, y 101 diligencias de registro de allanamiento programadas para impactar el centro y el oriente Cali, como parte de la estrategia de seguridad impartida desde Presidencia.

“Tres de la mañana. Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad que quiero tanto, de Cali. Más de 1.200 hombres. Vamos a recuperar el centro de Cali, que está tomado por las ollas que venden la droga con la que se envenena a nuestros niños y jóvenes. Por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros comerciantes, de nuestros emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana. Hoy los vamos a derrotar y vamos a liberar a gran parte de Cali de ese flagelo del crimen organizado. Vamos con toda para allá”, dijo De la Espriella.

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Mientras que en su mensaje de X, “el Tigre” puntualizó: “El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo. Estoy aquí para ejercer la autoridad del Estado y recuperar estos espacios para la gente”, sentenció “el Tigre”.

Al final, el mandatario reconoció la labor por parte de los agentes de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

“Trabajamos durante toda la madrugada y seguimos en terreno. Esta operación demuestra lo que somos capaces de lograr cuando las instituciones actúan unidas y con determinación. Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos”, concluyó el presidente.

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El alcade Alejandro Eder señaló que los detalles del operativo se venían preparando desde hace 20 días atrás - crédito @alejoeder/X

Alcalde de Cali se refirió al trabajo coordinado con el presidente Abelardo de la Espriella: la Operación Iron

Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder compartió detalles del operativo desde su cuenta de X, y destacó que esta acción “fue planeada durante 20 días junto al Presidente de la República”, además de las Fuerzas Militares, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario vallecaucano calificó la operación como “contundente contra estructuras de delincuencia organizada que afectan nuestra ciudad”.

“Este es apenas el comienzo. Los operativos seguirán en distintos puntos de Cali y avanzamos hacia una fase de consolidación del territorio. Vamos a desarticular a las estructuras criminales, pero también continuamos recuperando los territorios con inversión social e infraestructura”, recalcó De la Espriella.

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“Así retomamos la seguridad de Cali: con autoridad, presencia institucional y oportunidades para nuestra gente”, agregó el alcalde Eder.

El alcalde de Cali le agradeció al jefe de Estado por realizar el operativo que desde hace dos años pedía la capital vallecaucana - crédito @alejoeder/X

“Aquí estamos, presidente, en la zona de El Calvario, de San Pascual y de Sucre. Esto es conocido en Cali como La Olla, queda en pleno centro de la ciudad. Dentro de este sector queda la Fiscalía, quedan las altas cortes, queda la estación de Policía Fray Damián, queda la Gobernación, hasta la Alcaldía está cerca de aquí. No es aceptable que haya este nido de ilegalidad en todo el corazón de Cali. Llevamos La Olla de Cali aquí más de cincuenta años, presidente. Eso es lo que llevamos los caleños esperando este momento”, le dijo Eder a De la Espriella.

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Al final, el alcalde mencionó al final de sus palabras lo que algunos consideraron un dardo hacia el expresidente Gustavo Petro, luego de que le respondió a De la Espriella: “Esta es la primera de varias operaciones de este tipo. Lo venimos pidiendo hace más de dos años, presidente. Por fin llegó el momento caleño. Con todo el apoyo del Gobierno Nacional, vamos a recuperar la seguridad de Cali”.