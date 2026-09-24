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Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias de los colombianos hoy 24 de septiembre, pueden recortar la diferencia con Argentina en el medallero

Restan tres días para que terminen las justas deportivas que se desarrollaron en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires (Argentina) y los cafeteros aún están lejos de la cosecha de oros conseguidos hace 4 años

Las pruebas de tiro con arco le puede permitir a Colombia descontar la diferencia con Argentina en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano
Las pruebas de tiro con arco le puede permitir a Colombia descontar la diferencia con Argentina en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia sumó 19 medallas, siete de oro, ocho de plata y cuatro de bronce, durante la jornada del miércoles 23 de septiembre de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con resultados en seis deportes que reforzaron su presencia en la recta final de la competencia.

El cierre del ciclismo de pista en Rafaela (Argentina) aportó tres títulos y un bronce. Stefany Cuadrado ganó el keirin femenino, Cristian Ortega se impuso en la prueba masculina y la dupla de Hernández y Elizabeth Castaño obtuvo el oro en la madison femenina; Juliana Gaviria fue tercera en el keirin.

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El squash abrió la cosecha dorada en Rosario con Lucía Bautista, campeona del individual femenino tras vencer 3-0 a la ecuatoriana María Moya. En la misma disciplina, Matías Knudsen consiguió la plata en la prueba masculina y Ronald Palomino se quedó con el bronce.

Colombia acumuló tres medallas en las pruebas de squash de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia acumuló tres medallas en las pruebas de squash de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Andrea Ramírez también alcanzó el primer lugar en taekwondo, al imponerse ante la uruguaya María Grippoli en la final femenina de -49 kg. Angelyn Saldaña añadió una medalla de bronce en la categoría femenina de 49 a 57 kg.

El tiro con arco entregó dos oros por equipos en la modalidad de arco compuesto. Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez ganaron la competencia femenina, mientras que Sebastián Arenas, Pablo Gómez y Jagdeep Singh encabezaron el podio masculino.

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Las dos platas de esta disciplina correspondieron a los equipos de arco recurvo. Ana María Rendón, Isabella Forero y Tania Arias fueron segundas en la prueba femenina, al igual que Santiago Arcila, Jorge Enríquez y Santiago Cruz entre los hombres.

En Santa Fe, Gilmar Correa obtuvo la plata en salto alto con una marca de 2,14 metros. Lina Licona terminó segunda en los 400 metros planos, con un registro de 52,38 segundos, y Ronald Grueso consiguió el bronce en impulsión de bala tras alcanzar 18,74 metros.

El karate aportó tres subcampeonatos. Hernán Amaya fue segundo en kata individual masculino, Valentina Zapata ocupó la misma posición en la competencia femenina y Roxane Hernández obtuvo la plata en kumite femenino de más de 68 kg.

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Colombia cerró su participación en ciclismo de pista como nación campeona con nueve medallas de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia cerró su participación en ciclismo de pista como nación campeona con nueve medallas de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. Brasil: 83 medallas de oro; 67 medallas de plata; 54 medallas de bronce.
  2. Argentina: 48 medallas de oro; 51 medallas de plata; 85 medallas de bronce.
  3. Colombia: 45 medallas de oro; 44 medallas de plata; 36 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 34 medallas de oro; 36 medallas de plata; 36 medallas de bronce.
  5. Chile: 31 medallas de oro; 34 medallas de plata; 37 medallas de bronce.

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