Colombia

Gobierno Petro habría presentado multimillonarias irregularidades en las cuentas fiscales, según informe de la Contraloría ante el Congreso

El órgano de control determinó que las transacciones realizadas durante su gestión tuvieron un costo financiero superior al previsto

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
Estas son las multimillonarias cuentas fiscales del cierre del gobierno Petro que presentó la Contraloría ante el Congreso- crédito Colprensa
Guardar

La Contraloría General de la República presentó el miércoles 23 de septiembre de 2026 ante el Congreso tres reportes sobre las finanzas estatales de 2025, con errores contables en entidades como Ecopetrol y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un hallazgo disciplinario contra el exministro de Hacienda, Germán Ávila, y una calificación “No Razonable” sobre la ejecución del presupuesto nacional.

Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y Finanzas Públicas, expuso las conclusiones ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. El balance abarca la transparencia de los registros estatales, la sostenibilidad de la deuda y los resultados de la inversión pública.

PUBLICIDAD

La deuda bruta total del país cerró ese año en $1.273,51 billones, equivalentes al 68,7% del Producto Interno Bruto (PIB). El Gobierno nacional concentró más del 83% de ese monto, con $1.060,41 billones, mientras que la deuda interna representó el 65,6% y la externa, el 34,4%.

Las operaciones de manejo de esa deuda derivaron en un hallazgo disciplinario contra Ávila. El órgano de control determinó que las transacciones realizadas durante su gestión tuvieron un costo financiero superior al previsto.

Inconsistencias contables en entidades estatales

Gustavo Petro - Impuesto al patrimonio - 4x.1000
El órgano de control determinó que las transacciones realizadas durante su gestión tuvieron un costo financiero superior al previsto - Imagen Ilustrativa Infobae

La auditoría revisó el 93,36% de los activos del país mediante una consolidación de 356 entidades, incluido el Sistema General de Regalías. El resultado fue una opinión con salvedades sobre el Balance General de la Nación correspondiente a 2025.

PUBLICIDAD

Las fallas se relacionaron con el reconocimiento contable, la gestión de cartera y las provisiones. Las inconsistencias más graves sumaron $22,4 billones y se concentraron en la Agencia Nacional de Infraestructura, la Dian y Ecopetrol.

El Sistema General de Regalías, que registró activos por $61,6 billones, también recibió una opinión con salvedades. Su control interno fue calificado “con deficiencias”.

Reservas presupuestales y mayor dependencia del crédito

La ejecución del presupuesto nacional recibió la calificación más grave tras detectarse inconsistencias por $43,85 billones en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro. Los hallazgos incluyeron problemas en el manejo de reservas presupuestales, registros inadecuados de obligaciones y omisiones de operaciones.

Durante 2025, las finanzas públicas estuvieron afectadas por ingresos inferiores a los proyectados, una mayor dependencia del crédito y rezagos en la inversión estatal. Estos factores fueron incorporados en las conclusiones que Lindo llevará ante los representantes.

Contraloría declaró de impacto nacional los millonarios giros identificados en la Fiduprevisora: se hicieron durante el Gobierno Petro

Jenny Lindo Díaz, delegada para Economía y las Finanzas Públicas, informó que el ente de control identificó pagos que se realizaron a proveedores de salud del Fomag por más de $4,4 billones, los cuales carecen de soportes - crédito @CGR_Colombia/X

La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional los hechos detectados en la Fiduprevisora durante las últimas cinco semanas del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, entre ellos pagos a proveedores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por más de $4,4 billones sin soportes ni pruebas. La medida habilita una investigación formal de control fiscal, que estará a cargo de la Unidad Anticorrupción.

La decisión también abarca diferencias presupuestales en las liquidaciones de contratos vinculados con la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, conocido como Fonpet.

Los investigadores identificaron además transferencias a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos. Esos giros, objetados por el revisor fiscal de la fiduciaria, superaron los $17.000.000.000.

La Contraloría indicó que con la declaratoria de impacto nacional sobre hechos identificados en la Fiduprevisora se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa
La Contraloría indicó que con la declaratoria de impacto nacional sobre hechos identificados en la Fiduprevisora se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

La delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo Díaz, solicitó al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, que los hallazgos fueran declarados de impacto nacional por el aumento de los compromisos y desembolsos efectuados durante la administración anterior.

Lindo Díaz explicó que la Fiduprevisora, administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, concentró las alertas por los pagos a prestadores de salud que no contaban con la documentación que los respaldara. La declaratoria, afirmó, permitirá actuar “con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”.

La Contraloría General de la República había examinado la gestión de recursos de la fiduciaria. En julio de 2026, estableció hallazgos fiscales por $176.975.000.000 relacionados con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones realizados sin cumplir los requisitos legales.

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaRecursos públicosGobierno PetroCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Profesora pidió dibujar las banderas del Eln y Farc en Norte de Santander y el Centro de Memoria se refirió al acto: “Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario”

El material distribuido entre estudiantes de cuarto y quinto de primaria incluyó una pregunta y dibujos sobre banderas de las dos organizaciones armadas, lo que provocó denuncias de padres en redes sociales

Profesora pidió dibujar las banderas del Eln y Farc en Norte de Santander y el Centro de Memoria se refirió al acto: “Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario”

Comienza la UEFA Nations League con los partidos entre Países Bajos y Alemania e Inglaterra vs. España: hora y dónde ver en vivo en Colombia

Tras la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la “Roja” volverá a la competencia continental como campeona del mundo

Comienza la UEFA Nations League con los partidos entre Países Bajos y Alemania e Inglaterra vs. España: hora y dónde ver en vivo en Colombia

Abelardo de la Espriella informó la incautación de 885 kilos de cocaína en Cartagena que tenía como destino España: “La droga llegó desde Perú”

El presidente colombiano afirmó que la revisión del contenedor impidió la distribución de cerca de 2,2 millones de dosis en el mercado internacional

Abelardo de la Espriella informó la incautación de 885 kilos de cocaína en Cartagena que tenía como destino España: “La droga llegó desde Perú”

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Claudia López a la Alcaldía de Bogotá, Francia Márquez en Cali y Gustavo Bolívar a la gobernación de Cundinamarca: así se movería el Pacto Histórico para las elecciones del 2028

En la capital de la República, la exmandataria distrital y recientemente candidat presidencial tendría una alta probabilidad de aspirar nuevamente a la Alcaldía, ante lo que sería desistimiento del exmandatario a aspirar al cargo

Claudia López a la Alcaldía de Bogotá, Francia Márquez en Cali y Gustavo Bolívar a la gobernación de Cundinamarca: así se movería el Pacto Histórico para las elecciones del 2028
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le envió mensaje de apoyo al periodista Yamid Amat, que se encuentra en cuidados intensivos: “Confiamos en la labor de su equipo médico”

Jorge Barón le envió mensaje de apoyo al periodista Yamid Amat, que se encuentra en cuidados intensivos: “Confiamos en la labor de su equipo médico”

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Deportes

Comienza la UEFA Nations League con los partidos entre Países Bajos y Alemania e Inglaterra vs. España: hora y dónde ver en vivo en Colombia

Comienza la UEFA Nations League con los partidos entre Países Bajos y Alemania e Inglaterra vs. España: hora y dónde ver en vivo en Colombia

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Quedó completa la concentración de la selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú: este fue el último jugador en llegar a Estados Unidos

América de Cali atraviesa una difícil situación económica, confirmó el técnico David González: “Desde hace dos meses lo vengo diciendo”

América de Cali volvió a ganar en la Liga BetPlay y sigue como líder: así quedó la tabla de posiciones