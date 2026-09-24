Colombia

Así recibieron los turistas a los soldados en la playa El Rodadero de Santa Marta en medio del paro armado de Los Pachenca

La Policía, el Ejército y la Marina desplegaron uniformados en las playas de la ciudad, donde los viajeros inicialmente creyeron que serían evacuados antes de recibir explicaciones de los agentes

Los visitantes aplaudieron y se tomaron fotografías con los militares en distintos balnearios de Santa Marta - crédito @LaJornadaco/X
Guardar

La Alcaldía de Santa Marta reforzó la seguridad en zonas urbanas y rurales ante el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, una estructura criminal que elevó la tensión en la capital del Magdalena.

El despliegue incluye más uniformados en las calles y en sectores rurales, con el objetivo de prevenir acciones contra la población civil. Entre los puntos vigilados figura El Rodadero, una de las áreas turísticas de mayor concurrencia de la ciudad.

PUBLICIDAD

El miércoles 23 de septiembre, turistas nacionales y extranjeros, junto con residentes locales, aplaudieron a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que patrullaban el corredor playero de El Rodadero. El gesto surgió de manera espontánea durante los controles de seguridad.

Las patrullas combinadas recorrían la franja costera y los alrededores de los establecimientos comerciales cuando las personas presentes comenzaron la manifestación de respaldo a los uniformados.

La presencia de la Policía, el Ejército y la Marina devolvió la tranquilidad a los turistas - crédito Ejército/Captura video
La presencia de la Policía, el Ejército y la Marina devolvió la tranquilidad a los turistas - crédito Ejército/Captura video

La reacción ciudadana ocurrió mientras Santa Marta mantenía medidas de seguridad para contener posibles hechos de violencia vinculados con el paro armado.

El aplauso reunió a visitantes y habitantes del sector turístico en una muestra de apoyo a las autoridades desplegadas en la playa.

Los visitantes que habían interpretado la llegada de los comandos como una posible evacuación cambiaron su percepción luego del diálogo con los agentes. La explicación oficial despejó la incertidumbre sobre la continuidad de las actividades en la playa.

PUBLICIDAD

El episodio dejó una imagen distinta a la tensión derivada de los actos violentos: los turistas aplaudieron a los uniformados al comprender que el operativo no pretendía desalojarlos, sino reforzar su protección.

Las autoridades reforzaron la seguridad en las zonas turísticas de Santa Marta tras los hechos violentos registrados en la región - crédito Captura de video
Las autoridades reforzaron la seguridad en las zonas turísticas de Santa Marta tras los hechos violentos registrados en la región - crédito Captura de video

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, " ss que las fuerzas militares por orden del estado, debe ingresar casas , barrios y sacar a todo mundo. Barrer la zona rural, dar de baja. Unos pocos aterrorizando la ciudad, las personas con sus teléfonos, tomar fotos grabar denunciarlo inmediatamente"; “Eso es lo que dejo petro; que el bandido se reivindique”; “Que bueno. Tanto el Parque Tayrona, la Sierra y el Rodadedo están controlados por “gestores de paz. Mano dura contra esas ratas...”; “Para q sigan llorando los Petristres izquierdosos”: fueron algunos de los mensajes.

Afectaciones paro armado

La parálisis en la Troncal del Caribe compromete cerca de 26.000 empleos directos ligados al transporte de carga en la región, según señaló Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio.

El dirigente gremial vinculó esa afectación al paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que dejó vehículos detenidos entre Santa Marta y La Guajira a la espera de condiciones de seguridad para retomar los recorridos.

La interrupción del tránsito de carga en la Troncal del Caribe redujo el desplazamiento de entre 2.000 y 3.000 camiones en el corredor entre Santa Marta y La Guajira. La situación amenaza el abastecimiento de mercancías en la Costa Caribe y puede trasladarse a los precios de productos, en especial de alimentos, si la inmovilización se prolonga.

créditos Colombia Oscura / X
Varios sectores del departamento de La Guajira permanecen en alerta debido a las alteraciones del orden público - créditos Colombia Oscura / X

Cuervo explicó que la vía suele recibir entre 8.000 y 10.000 camiones cada día. La reducción de ese movimiento dejó represados a transportadores que debían circular por los corredores de la zona.

“Este paro armado ha generado afectaciones a la movilidad, al abastecimiento y una parálisis crítica en la Troncal del Caribe”, afirmó el presidente de Fedetranscarga a Blu Radio.

La detención de los vehículos no solo altera los itinerarios de las empresas de transporte. También frena la distribución terrestre de las mercancías destinadas a distintos puntos de la región.

El impacto alcanza de forma directa a los productos que requieren movilización continua. El presidente del gremio sostuvo que los camiones inmovilizados pueden derivar en faltantes para los consumidores.

“Cuando hablamos de vehículos de transporte de carga detenidos, estamos hablando de que se genera desabastecimiento”, dijo Cuervo durante la entrevista con la emisora.

Temas Relacionados

Playa El RodaderoParo armadoSanta MartaReconocimiento Fuerza públicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Carlos René Montoya, nuevo presidente de Colpensiones, generó polémica por la falta de preparación en informe ante el Congreso: “Aprender con las pensiones de los colombianos es preocupante”

La exposición de Carlos René Montoya sobre el presupuesto de la entidad provocó reparos por su falta de preparación y por no explicar la aplicación del nuevo modelo durante una sesión de la Comisión Séptima

Carlos René Montoya, nuevo presidente de Colpensiones, generó polémica por la falta de preparación en informe ante el Congreso: “Aprender con las pensiones de los colombianos es preocupante”

Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional Inmobiliaria: estos son los nuevos funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella

Los nuevos funcionarios del Ejecutivo serán Jaime Vives Pinedo, Cindy Palma Aguirre y Vanessa Bellini Cabrera, postulados para dirigir entidades como Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional Inmobiliaria

Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional Inmobiliaria: estos son los nuevos funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella

Super Astro Luna hoy, miércoles 23 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy, miércoles 23 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Abelardo de la Espriella siguió patrullando armado en su ofensiva contra los grupos armados ilegales: “Bienvenido a la patria milagro”

“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, destacó el jefe de Estado la madrugada del jueves 24 de septiembre

Abelardo de la Espriella siguió patrullando armado en su ofensiva contra los grupos armados ilegales: “Bienvenido a la patria milagro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le envió mensaje de apoyo al periodista Yamid Amat, que se encuentra en cuidados intensivos: “Confiamos en la labor de su equipo médico”

Jorge Barón le envió mensaje de apoyo al periodista Yamid Amat, que se encuentra en cuidados intensivos: “Confiamos en la labor de su equipo médico”

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

América de Cali atraviesa una difícil situación económica, confirmó el técnico David González: “Desde hace dos meses lo vengo diciendo”

América de Cali volvió a ganar en la Liga BetPlay y sigue como líder: así quedó la tabla de posiciones

Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias de los colombianos hoy 24 de septiembre, pueden recortar la diferencia con Argentina en el medallero

La chilena Martina Weil superó el récord de su mamá colombiana, Ximena Restrepo, en los 400 metros de los Juegos Suramericanos 2026