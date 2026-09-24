Así recibieron los turistas a los soldados en la playa El Rodadero de Santa Marta en medio del paro armado de Los Pachenca

Los visitantes aplaudieron y se tomaron fotografías con los militares en distintos balnearios de Santa Marta - crédito @LaJornadaco/X

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La Alcaldía de Santa Marta reforzó la seguridad en zonas urbanas y rurales ante el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, una estructura criminal que elevó la tensión en la capital del Magdalena.

El despliegue incluye más uniformados en las calles y en sectores rurales, con el objetivo de prevenir acciones contra la población civil. Entre los puntos vigilados figura El Rodadero, una de las áreas turísticas de mayor concurrencia de la ciudad.

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El miércoles 23 de septiembre, turistas nacionales y extranjeros, junto con residentes locales, aplaudieron a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que patrullaban el corredor playero de El Rodadero. El gesto surgió de manera espontánea durante los controles de seguridad.

Las patrullas combinadas recorrían la franja costera y los alrededores de los establecimientos comerciales cuando las personas presentes comenzaron la manifestación de respaldo a los uniformados.

La presencia de la Policía, el Ejército y la Marina devolvió la tranquilidad a los turistas - crédito Ejército/Captura video

La reacción ciudadana ocurrió mientras Santa Marta mantenía medidas de seguridad para contener posibles hechos de violencia vinculados con el paro armado.

El aplauso reunió a visitantes y habitantes del sector turístico en una muestra de apoyo a las autoridades desplegadas en la playa.

Los visitantes que habían interpretado la llegada de los comandos como una posible evacuación cambiaron su percepción luego del diálogo con los agentes. La explicación oficial despejó la incertidumbre sobre la continuidad de las actividades en la playa.

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El episodio dejó una imagen distinta a la tensión derivada de los actos violentos: los turistas aplaudieron a los uniformados al comprender que el operativo no pretendía desalojarlos, sino reforzar su protección.

Las autoridades reforzaron la seguridad en las zonas turísticas de Santa Marta tras los hechos violentos registrados en la región - crédito Captura de video

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, " ss que las fuerzas militares por orden del estado, debe ingresar casas , barrios y sacar a todo mundo. Barrer la zona rural, dar de baja. Unos pocos aterrorizando la ciudad, las personas con sus teléfonos, tomar fotos grabar denunciarlo inmediatamente"; “Eso es lo que dejo petro; que el bandido se reivindique”; “Que bueno. Tanto el Parque Tayrona, la Sierra y el Rodadedo están controlados por “gestores de paz. Mano dura contra esas ratas...”; “Para q sigan llorando los Petristres izquierdosos”: fueron algunos de los mensajes.

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Afectaciones paro armado

La parálisis en la Troncal del Caribe compromete cerca de 26.000 empleos directos ligados al transporte de carga en la región, según señaló Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio.

El dirigente gremial vinculó esa afectación al paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que dejó vehículos detenidos entre Santa Marta y La Guajira a la espera de condiciones de seguridad para retomar los recorridos.

La interrupción del tránsito de carga en la Troncal del Caribe redujo el desplazamiento de entre 2.000 y 3.000 camiones en el corredor entre Santa Marta y La Guajira. La situación amenaza el abastecimiento de mercancías en la Costa Caribe y puede trasladarse a los precios de productos, en especial de alimentos, si la inmovilización se prolonga.

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Varios sectores del departamento de La Guajira permanecen en alerta debido a las alteraciones del orden público - créditos Colombia Oscura / X

Cuervo explicó que la vía suele recibir entre 8.000 y 10.000 camiones cada día. La reducción de ese movimiento dejó represados a transportadores que debían circular por los corredores de la zona.

“Este paro armado ha generado afectaciones a la movilidad, al abastecimiento y una parálisis crítica en la Troncal del Caribe”, afirmó el presidente de Fedetranscarga a Blu Radio.

La detención de los vehículos no solo altera los itinerarios de las empresas de transporte. También frena la distribución terrestre de las mercancías destinadas a distintos puntos de la región.

El impacto alcanza de forma directa a los productos que requieren movilización continua. El presidente del gremio sostuvo que los camiones inmovilizados pueden derivar en faltantes para los consumidores.

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“Cuando hablamos de vehículos de transporte de carga detenidos, estamos hablando de que se genera desabastecimiento”, dijo Cuervo durante la entrevista con la emisora.