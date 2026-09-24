Colombia

Resultados de Saber 11 2026: así los puede descargar a partir de este viernes 25 de septiembre

Los participantes que presentaron la evaluación el 26 de julio podrán consultar sus reportes individuales en el sitio oficial, con datos usados por universidades para admisiones, becas y otros beneficios académicos

El Icfes publicará el 25 de septiembre de 2026 los resultados individuales de las pruebas Saber 11 para más de 500.000 personas - crédito Icfes
El Icfes publicará el 25 de septiembre de 2026 los resultados individuales de las pruebas Saber 11 para más de 500.000 personas - crédito Icfes
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El Icfes publicará el viernes 25 de septiembre de 2026 los resultados individuales de Saber 11 calendario A para más de 500.000 personas que presentaron la evaluación el 26 de julio, un puntaje utilizado como referencia por universidades en procesos de admisión, becas y otros beneficios académicos.

La fecha corresponde únicamente a Saber 11. Quienes se inscribieron en Pre Saber o en Validación del Bachillerato Académico deberán esperar hasta el 2 de octubre de 2026 para consultar sus reportes individuales.

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) aplicó las tres evaluaciones en la misma jornada a estudiantes próximos a finalizar grado 11 y a participantes de las otras modalidades. Sin embargo, el cronograma institucional fijó fechas de divulgación distintas para cada examen.

La consulta se debe realizar en el portal oficial icfes.gov.co, dentro de la sección de resultados de Saber 11. Los participantes deberán seleccionar la prueba, elegir el año 2026 e ingresar el tipo y número de documento de identidad con el que se registraron.

La plataforma oficial del Icfes requerirá el tipo y número de documento de identidad para permitir la descarga del reporte individual - crédito Icfes
La plataforma oficial del Icfes requerirá el tipo y número de documento de identidad para permitir la descarga del reporte individual - crédito Icfes

La plataforma también puede solicitar el número de registro asignado para el examen y la fecha de nacimiento, además de una validación de seguridad. Una vez completados esos datos, el sistema permitirá visualizar y descargar el reporte individual en formato PDF.

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El documento incluirá la información personal del estudiante, el código Dane de la institución educativa, el número de registro del colegio, la fecha de aplicación de la prueba y la fecha de publicación del resultado. El Icfes recomendó verificar cuidadosamente los datos personales y utilizar únicamente sus canales oficiales para acceder a la información.

Cada reporte mostrará el puntaje global, calculado sobre un máximo de 500 puntos, junto con los resultados de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. También presentará los percentiles y niveles de desempeño asignados en cada área.

El cálculo del puntaje y los niveles de desempeño

La plataforma oficial del Icfes requerirá el tipo y número de documento de identidad para permitir la descarga del reporte individual - crédito Icfes
La plataforma oficial del Icfes requerirá el tipo y número de documento de identidad para permitir la descarga del reporte individual - crédito Icfes

El resultado general se obtiene mediante un promedio ponderado: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales tienen un peso de tres, mientras que Inglés tiene una ponderación de uno. La entidad explicó que los cuatro primeros resultados se multiplican por tres, se suma el puntaje de Inglés, el total se divide entre 13 y luego se multiplica por cinco.

Los niveles de desempeño complementan la calificación numérica porque describen las habilidades y conocimientos demostrados por la persona evaluada en cada componente. Las pruebas tienen escalas propias, y los niveles más altos son cuatro en las áreas generales y B+ en Inglés.

La clasificación en un nivel indica que el estudiante desarrolló las competencias correspondientes a esa categoría y las de los niveles anteriores. El examen no funciona bajo una lógica de aprobar o reprobar, sino que permite identificar fortalezas y aspectos por mejorar al terminar la educación media.

La escala de desempeño del examen establece cuatro niveles y reserva B+ como clasificación superior en Inglés

El Icfes aplicará la prueba Saber 11 el 26 de julio a estudiantes de grado 11 en Colombia y publicará los resultados individuales el 25 de septiembre de 2026 - crédito Colprensa
El Icfes implementó un reporte de resultados del examen Saber 11 para brindar una interpretación integral del desempeño estudiantil - crédito Colprensa

El Icfes viene presentando desde 2021 un nuevo reporte de resultados del examen Saber 11 para facilitar una interpretación más completa del desempeño de cada estudiante. El informe incluye un puntaje global de 0 a 500 y percentiles por cada unidad evaluada, acompañados de guías de interpretación.

Así mismo, el documento incorporó niveles de desempeño que describen las habilidades y destrezas asociadas con el resultado en cada área. La escala va de 1 a 4, con el cuarto nivel como el más alto; en Inglés, la clasificación superior es B+.

El examen de Estado de la Educación Media, realizado por el Icfes, es una evaluación estandarizada que mide la calidad de la educación formal al finalizar la educación media. Está compuesto por Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, y cada área se califica de 0 a 100.

Según el Icfes, los niveles complementan la información de los puntajes y se asignan de acuerdo con rangos establecidos para cada área. La entidad define la prueba como una herramienta de medición.

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