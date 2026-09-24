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América de Cali volvió a ganar en la Liga BetPlay y sigue como líder: así quedó la tabla de posiciones

Los Diablos Rojos regresaron al triunfo en el fútbol profesional colombiano, y se ratificaron en el liderato del campeonato

Con gol de Yeison "Peinadito" Guzmán, el rojo del Valle del Cauca venció a Águilas en el Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X
Con gol de Yeison "Peinadito" Guzmán, el rojo del Valle del Cauca venció a Águilas en el Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X
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La fecha 12 de la Liga BetPlay comenzó el 23 de septiembre de 2026 con la victoria del América de Cali por 1-0 ante Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

De esta forma, el equipo dirigido por David González volvió a la victoria tras caer ante Deportivo Pasto, y empatar ante el Deportes Tolima en los últimos dos partidos.

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Los "Diablos Rojos" se preparan para recibir a Medellín -crédito @AmericadeCali/X
Los "Diablos Rojos" se preparan para recibir a Medellín -crédito @AmericadeCali/X

El volante Yeison Guzmán anotó al minuto 27 de tiro penal, y se ratificó como el goleador en la tabla de artilleros de la Liga BetPlay al llegar a su séptima anotación en diez partidos.

De esta forma, los Escarlatas continúan en lo más alto del campeonato colombiano con 24 puntos, a la espera del Atlético Nacional vs. Millonarios que se jugará el 24 de septiembre de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), donde le sacan cinco puntos a los Azules.

Así quedó la tabla de posiciones:

  1. América de Cali: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  2. Millonarios: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Independiente Medellín: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  5. Deportivo Cali: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  7. Deportes Tolima: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  8. Independiente Santa Fe: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  9. Llaneros FC: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  10. Once Caldas; 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  11. Águilas Doradas: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  12. Internacional de Bogotá: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  13. Cúcuta Deportivo: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  14. Fortaleza: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Deportivo Pasto: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  16. Alianza FC de Valledupar: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  17. Boyacá Chicó: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  18. Deportivo Pereira: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  19. Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  20. Junior de Barranquilla: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Los “Diablos Rojos” se mantienen en lo más alto

América de Cali
América de Cali sorprendió a sus aficionados con la noticia de que, al parecer, debe salarios a sus jugadores - crédito Colprensa

El América de Cali venció por 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero, el 23 de septiembre, por la jornada 12 de la Liga BetPlay II-2026. El equipo vallecaucano volvió al triunfo tras la derrota ante Pasto y el empate con Tolima, un resultado que lo acerca a la clasificación.

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El local tuvo una opción para ampliar la diferencia, pero el cabezazo de Yani Quintero fue anulado por fuera de juego después de la revisión del VAR. El asistente levantó la bandera y el trazado de líneas confirmó la decisión.

La única anotación llegó a los 27′ desde el punto penal. John Ontaneda golpeó el balón con el brazo durante una disputa aérea y el árbitro sancionó la falta. Yeison Guzmán cobró cruzado, pero la pelota se desvió de manera involuntaria en su pie de apoyo; por esa acción, que antes se reanudaba con tiro libre indirecto para el rival, el lanzamiento tuvo que repetirse. En el segundo intento, el mediocampista mantuvo la dirección y superó a Jorge Soto.

El primer tiempo tuvo pocas ocasiones. Josen Escobar estuvo cerca de marcar con un remate curvado desde fuera del área, mientras que Águilas solo registró un disparo bloqueado por Marlon Torres.

Águilas también generó peligro por un error de comunicación del local: Dany Rosero intentó devolver de cabeza el balón a Jean Fernandes, pero el arquero estaba lejos de su posición y el poste evitó el empate. En el tramo final, Soto y el travesaño rechazaron un zurdazo de Tomás Ángel tras una diagonal, y el mismo horizontal devolvió un remate de Daniel Valencia en el tiempo agregado.

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