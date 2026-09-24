Colombia

Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional Inmobiliaria: estos son los nuevos funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella

Los nuevos funcionarios del Ejecutivo serán Jaime Vives Pinedo, Cindy Palma Aguirre y Vanessa Bellini Cabrera, postulados para dirigir entidades como Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional Inmobiliaria

Abelardo de la Espriella - hojas de vida presidencia
El presidente Abelardo de la Espriella continúa completando el organigrama del Gobierno a un mes y medio de haber asumido el poder - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia
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La Presidencia de la República ya publicó en la página web de aspirantes las hojas de vida de los designados para dirigir Coljuegos, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional Inmobiliaria (Anim), tres entidades con funciones ligadas al recaudo para la salud, la transformación de territorios afectados por el conflicto y la gestión de bienes inmobiliarios del Estado.

Los perfiles, según el Ejecutivo, combinan experiencia empresarial, trayectoria en administraciones regionales y carreras consolidadas. Sin embargo, al menos uno de ellos estaría ligado a fuertes polémicas, e incluso denuncias personales, lo que causó comentarios en el espectro político frente a los perfiles que estaría vinculando el presidente Abelardo de la Espriella.

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En el caso de Coljuegos, entidad encargada de manejar las rentas de los juegos de suerte y azar fue escogido Jaime Gregorio Vives. El nuevo titular se encargará de regular, administrar y vigilar estos conceptos, aunque su designación centró la atención sobre su procedencia del sector privado y los vínculos políticos que se han atribuido con el jefe de Estado; además de denuncias en su contra.

Cindy Palma, nueva directora de la Agencia de Renovación del Territorio
Cindy Palma Aguirre asumirá la dirección de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que trabaja en los municipios afectados por el conflicto armado - crédito suministrada a Infobae Colombia

Mientras que Cindy Nataly Palma, financista nacida en el Meta y magíster en Administración de Negocios, fue designada para asumir la dirección nacional de la Agencia de Renovación del Territorio. Su llegada a la entidad ocurrió después de presentar su renuncia a la Alcaldía de Villavicencio, en la que se desempeñó como secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico.

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Por su parte, Vanessa Bellini Cabrera fue postulada para la dirección de la Agencia Nacional Inmobiliaria tras más de dos décadas de trabajo en administración y comercialización de portafolios de inversión inmobiliaria. La abogada, egresada de la Universidad Sergio Arboleda, es socia fundadora de AVB Inmobiliario, firma con operaciones en Bogotá, Cartagena y Llanogrande.

La denuncia que dejaría mal parado al nuevo presidente de Coljuegos

Vives Pinedo es administrador de empresas y empresario de Santa Marta, con trayectoria en el sector agroindustrial del Magdalena. Estuvo vinculado al grupo empresarial Biocosta y hace parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en representación de Biocosta Green Energy S.A.S. Sin embargo, hay otros aspectos que ponen la lupa a su llegada.

Jaime Vives Pinedo será nuevo presidente de Coljuegos
El empresario Jaime Vives Pinedo será nuevo presidente de Coljuegos, entidad que se encarga del monopolio rentístico de suerte y azar - crédito suministrada a Infobae Colombia

Su nombramiento se oficializará sin contar, a juzgar por su currículum, con experiencia previa en cargos de gestión pública, pues su trayectoria la ha adelantado en el sector corporativo. No es un asunto menor, pues Coljuegos es una entidad que dirigirá administra el monopolio rentístico de los juegos de azar, cuyos ingresos tienen como destino prioritario el sistema público de salud.

En síntesis, la entidad traslada recaudos cercanos a $ 1,5 billones anuales para financiar el régimen subsidiado. A esto se suma la cercanía de Vives con el entorno de Abelardo de la Espriella, pues el empresario es hermano del cuñado de Joaquín “Joaco” Gutiérrez, que fue clave en la campaña del presidente y que, si nada extraordinario ocurre, será el nuevo presidente de Ecopetrol.

A esto se suma las informaciones sobre las investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia intrafamiliar, presentadas por su exesposa, Marcela Cecilia María Dangond. Es válido precisar que el caso penal se encuentra bajo una indagación preliminar, que es la primera etapa del ente acusador en este tipo de procesos, sin que exista imputaciones.

Vanessa Bellini Cabrera, nueva directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria
Ella es Vanessa Bellini Cabrera, nueva directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria (Anim) - crédito suministrada a Infobae Colombia

Directora de la ART dirigirá proyectos en 170 municipios priorizados; titular de Anim llega desde el mercado privado

Por su parte, Palma Aguirre llegará a la ART después de ocupar cargos en la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta. Como se mencionó anteriormente, la nueva directora fue secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico de la capital del Meta, además de gerente administrativa y gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación en la administración departamental.

La funcionaria también ejerció como subdirectora de Planeación y Desarrollo Turístico en el Instituto de Turismo de Villavicencio. Su experiencia se concentró en desarrollo económico, competitividad, turismo y gestión pública regional, en una entidad que coordina proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo económico en 170 municipios afectados por el conflicto.

Entretanto, Bellini Cabrera dirigirá la Agencia Nacional Inmobiliaria luego de desarrollar su actividad profesional en el sector privado. Su empresa se especializa en propiedades de segmento premium y en la gestión de inversiones inmobiliarias, y así llegará a una dependencia que formula, estructura y ejecuta proyectos de infraestructura y renovación urbana para el sector público.

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