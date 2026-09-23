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Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Alberto Gamero dio a conocer la lista de jugadores citados para el Superclásico de Colombia de la fecha 12, que se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC
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A través de las redes sociales, Millonarios publicó la lista de 20 jugadores convocados por Alberto Gamero para el partido del jueves 24 de septiembre ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

La novedad más importante es la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, que había sido autorizado por Dimayor para pagar la fecha de sanción pendiente por la expulsión en Copa Italia en el duelo contra Barranquilla en la Copa Colombia. Sin embargo, el refuerzo más importante de los Embajadores para el segundo semestre del 2026 apenas completó su segunda sesión de entrenamiento, tras el trabajo de readapatación, por lo que fue descartado para viajar a Medellín.

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Juan Guillermo Cuadrado ya entrena a la par del grupo en Millonarios FC - crédito Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado ya entrena a la par del grupo en Millonarios FC - crédito Millonarios

“¡Dale Panita! Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo" dice el post publicado por el club.En redes sociales no cayó bien la decisión, pues los hinchas esperaban el debut del tercer jugador con más partidos jugados en la selección Colombia

  • “Piden que pague las fechas en copa para que no juegue sus dos primeros partidos de Liga. Masterclass” @JuanKardi
  • “Si no lo iban a convocar Para eso lo ponían a pagar las 2 fechas en liga vs Chicó y Nacional y lo tenían listo para la llave de copa vs Barranquilla y si pasan vs América” @Javier_Ala_
  • “que logica tiene presentar una queja ante dimayo para que pudiera jugar mañana si no loe llevan, ahora no juega mañana y tampoco juega contra el b/quilla por copa que es un solo puto partido, QUE LES PASA, PIENSEN HPTS!” @forero_felipe
Millonarios
Millonarios espera que Juan Guillermo Cuadrado se encuentre listo para el debut ante Atlético Nacional - crédito Millonarios FC

Millonarios FC informó que Rodrigo Contreras y Mateo García presentan lesiones musculares y ya comenzaron su recuperación. Contreras tiene afectado el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que García sufrió una lesión en el gastrocnemio derecho.

Los dos jugadores fueron sometidos a estudios de imágenes diagnósticas y permanecerán bajo seguimiento médico. El club definirá sus tiempos de baja según la evolución de cada caso.

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Jhomier Guerrero continúa con su proceso de rehabilitación dentro de los parámetros esperados para la lesión que sufrió durante el Clásico Capitalino. Carlos Darwin Quintero también sigue en recuperación por una lesión muscular y permanece bajo el manejo del departamento médico.

Esta es la lista de 20 convocados por Alberto Gamero para el partido de Millonarios vs. Atlético Nacional

Arqueros

  • #1. Javier Burrai.
  • #12. James Aguirre.

Defensas

  • #2. Carlos Sarabia.
  • #3. Samuel Martín.
  • #4. Stiven Barreiro.
  • #6. Sergio Mosquera.
  • #17. Jorge Arias.
  • #20. Danovis Banguero.
  • #22. Sebastián Valencia.
  • #26. Andrés Llinas.

Volantes

  • #10. Daniel Ruiz.
  • #14. David Mackalister Silva.
  • #18. Rodrigo Ureña.
  • #28. Stiven Vega.
  • #30. Sebastián del Castillo.

Delanteros

  • #11. Andrey Estupiñán.
  • #13. Francisco Chaverra.
  • #23. Leonardo Castro.
  • #24. Julián Angulo.
  • #35. Sebastián Mosquera.

James Rodríguez en duda para el partido de Nacional vs. Millonarios

James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

James Rodríguez está en duda por un malestar de salud para el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, previsto para el jueves 24 de septiembre a las 7:30 p. m. en Medellín. El mediocampista presentó síntomas parecidos a una virosis, no completó con normalidad el entrenamiento y su evolución definirá si puede ser titular.

La decisión se tomará el miércoles, de acuerdo con lo dicho por Lucas González en el programa Blog Deportivo de Blu Radio. El técnico proyecta que Rodríguez juegue cerca de 60 minutos en su tercer partido y que solo después de cuatro o cinco encuentros se evalúe su capacidad para disputar los 90 minutos.

El volante suma 76 minutos en dos apariciones de la Liga BetPlay II-2026, ambas como suplente. Debutó en la victoria 3-2 contra Internacional de Bogotá, en El Campín, con una asistencia en el último minuto, y luego ingresó en el segundo tiempo de la derrota 2-0 ante Llaneros, en Villavicencio.

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