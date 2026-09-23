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Colombia vs. Corea del Norte: así fue el error de Luisa Agudelo que abrió el marcador en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

La Tricolor clasificó por segunda vez en la historia a las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 y se mide a las vigentes campeonas del certamen

Luisa Agudelo, subcampeona del mundo en el Mundial Sub17 de 2022, es la capitana y gran figura de la selección Colombia - crédito Conmebol
Luisa Agudelo, subcampeona del mundo en el Mundial Sub17 de 2022, es la capitana y gran figura de la selección Colombia - crédito Conmebol
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Luisa Agudelo dejó un rebote dentro del área y Corea del Norte lo convirtió en el 1-0 durante la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. Pak Ok-I aprovechó una secuencia de fallas defensivas de Colombia y abrió el marcador a los 28 minutos.

La selección asiática llegó a esa instancia sin goles recibidos y como campeona vigente de la categoría, con el objetivo de retener el título. La FIFA la señalaba como favorita por su capacidad ofensiva y su solidez defensiva.

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El centro llegó desde el costado izquierdo y parecía perderse por fuera del arco colombiano, pero Agudelo intervino y dejó la pelota suelta en el área chica. La jugada permitió que Corea del Norte recuperara el balón en una zona de alto riesgo.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Fernanda Viáfara intentó despejar, aunque el balón rebotó en su compañera Mercedes Martínez. Pak Ok-I quedó con espacio frente al arco y definió sin oposición. Corea del Norte amplió la diferencia a los 35 minutos, cuando Choe Rim-Jong ganó un cabezazo en el segundo palo y marcó el segundo tanto. Agudelo estaba ubicada para responder, pero su manotazo no alcanzó para desviar el remate.

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El conjunto dirigido por Carlos Paniagua había planteado un partido de repliegue defensivo y transiciones rápidas hacia el ataque. Colombia, sin embargo, generó pocas llegadas al arco protegido por Pak Ju-Gyong.

Iniciando el segundo tiempo, nuevamente la guardameta bicampeona del fútbol colombiano fue señalada por el gol que significó el 3-0. Corea del Norte cobró un tiro libre, la pelota se desplazó por la banda izquierda, desde donde centraron y un cabezazo a ras de piso permitió que las asiáticas celebraran la tercera anotación. Esta es atribuida a Agudelo luego de que el balón entró por su palo mientras le golpeaba en el abdomen.

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