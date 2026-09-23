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Ricardo “el Tigre” Gareca, ídolo del América de Cali, reveló que estuvo en la lista negra de Pablo Escobar: “No sabía nada”

El exdelantero y ahora entrenador contó que las series y programas que se realizaron sobre la vida del narco que lideró el cartel de Medellín lo ayudaron a descubrir algo que jamás llegó a imaginar durante su paso por el equipo escarlata, y uno de los más tradicionales del fútbol profesional colombiano

Gareca contó detalles de la fallida negociación que puso fin a su ciclo en el cuadro Escarlata y su partida a Vélez Sarsfield - créditos Mauricio Alvarado / Colprensa | archivo Colprensa | @AmericadeCali/X
Gareca contó detalles de la fallida negociación que puso fin a su ciclo en el cuadro Escarlata y su partida a Vélez Sarsfield - créditos Mauricio Alvarado / Colprensa | archivo Colprensa | @AmericadeCali/X
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El exfutbolista y hoy director técnico argentino Ricardo “El Tigre” Gareca afirmó que solo años después de haber dejado Colombia supo que su nombre aparecía en una lista atribuida a Pablo Escobar, durante su etapa como delantero de América de Cali en la década de 1980.

El entrenador sostuvo que, mientras integró el plantel Escarlata, no recibió amenazas ni percibió de forma directa la violencia asociada al narcotráfico en el país.

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Gareca contó los detalles de esta revelación en una entrevista con el diario argentino Olé, en la que el exfutbolista repasó su carrera y se detuvo en los años que pasó en la capital de Valle del Cauca, una ciudad que entonces albergaba a uno de los equipos de mayor protagonismo del fútbol colombiano, en medio de la bonanza del narcotráfico en el país, comandado por los carteles de Medellín y Cali.

Gareca explicó que su conocimiento sobre la presunta atención que había despertado en el entorno de Escobar surgió mucho tiempo después, a partir de producciones audiovisuales dedicadas a la vida del capo antioqueño.

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“¿Si estuve en la lista negra de Pablo Escobar? Yo después me enteré. Yo no sabía nada”, afirmó Gareca. El técnico señaló que los jugadores se mantenían al margen de una realidad que no alcanzaban a comprender en toda su dimensión.

Pablo Escobar
El capo también utilizó el deporte para limpiar su imagen en barrios y zonas vulnerables - crédito Colprensa

Gareca dijo que el plantel no conocía la situación que atravesaba Colombia

El exdelantero relató que la actividad cotidiana del equipo se concentraba en los entrenamientos, los partidos y la competencia por los torneos nacionales e internacionales.

Y es que el panorama en el país por ese entonces era complejo debido a la ola de violencia que atravesaba Colombia, y esto no formaba parte de la información que recibían los futbolistas en ese período.

“Era una época en la cual nosotros no veíamos nada, estaba muy tapado todo. No vislumbrábamos nada de lo que estaba pasando”, expresó “El Tigre”.

De acuerdo con su versión, Gareca conoció la referencia a su nombre cuando se difundieron series sobre Escobar, e insistió en que durante su permanencia en América de Cali no vivió episodios que lo hicieran sentir en riesgo.

“Nunca en la etapa de jugador pasó algo, nadie me amenazó a mí o me hizo pasar un momento difícil allá estando en Colombia”, puntualizó el entrenador que por el momento no está dirigiendo ningún equipo, luego de su paso por la selección de Chile, con la que no logró el objetivo de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y es que el periodo que vivió Gareca en Colombia cayó al tiempo que organizaciones criminales acumularon poder económico y capacidad de influencia en distintos ámbitos de la vida pública, y el fútbol profesional no estuvo exento y también estuvo atravesado por ese escenario.

El paso de Gareca por América de Cali fue vital para su carrera y lo hizo volver a Argentina - @AmericadeCali
El paso de Gareca por América de Cali fue vital para su carrera y lo hizo volver a Argentina - @AmericadeCali

América de Cali fue una etapa de competencia continental para el delantero argentino

Antes de llegar al conjunto escarlata, Ricardo Gareca atravesaba un conflicto contractual con Boca Juniors. El exjugador contó que rechazó propuestas de otros mercados porque pretendía consolidarse en el club argentino, aunque la falta de un acuerdo económico terminó por cambiar su decisión.

“A mí me querían de muchos lados. Boca es testigo. A mí me quisieron de Alemania, España, México, de todos lados, y yo les decía que no porque quería triunfar en Boca y me quedaba”, recordó “El Tigre”

La situación se modificó, según relató, tras pasar dos años sin contrato y recibir pagos mediante cheques que luego eran rechazados.

“Todo tiene límite, ¿viste? En todo esto”, afirmó Gareca al explicar las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta desde el fútbol colombiano.

Su llegada a América de Cali representó una oportunidad para recuperar continuidad y competir en un equipo que se mantenía entre los protagonistas en el ámbito local y continental.

El entrenador describió ese paso como un momento de crecimiento en su trayectoria. “Colombia fue una etapa de madurez mía, linda, porque era un club grande que peleaba siempre torneos a nivel local, a nivel sudamericano, la Copa Libertadores”, confesó Gareca.

“El Tigre” contó el rol fundamental que tuvo América de Cali, y lo calificó como “un equipo que marcó una historia allá”, sobre el peso del equipo caleño en el fútbol colombiano.

Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos - crédito Colprensa
Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos y fueron vitales por la inyección económica que recibió América de Cali cuando ellos lo manejaban - crédito Colprensa

La oferta para continuar no cambió la decisión del “Tigre” Gareca de volver a Argentina

Gareca también reveló que América de Cali buscó retenerlo con una mejora económica. Según contó el entrenador, los dirigentes estaban dispuestos a duplicar sus honorarios para que permaneciera en la institución.

La propuesta, sin embargo, no modificó su decisión de regresar a Argentina.

El delantero eligió incorporarse a Vélez Sarsfield, donde encontró un proyecto deportivo que consideró más adecuado para su objetivo de mantenerse en consideración de la selección argentina. La meta era pelear por un lugar en la lista para la Copa Mundial de Italia 1990.

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