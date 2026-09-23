Ministro de Defensa se queda en el cargo: Senado negó moción de censura por muerte de menores durante bombardeos en el Guaviare

Senado negó moción de censura contra el Ministro de Defensa, Jorge Mora - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

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El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora recibió un espaldarazo del Senado de la República, luego de que fuera negada la moción de censura impulsada por el partido Pacto Histórico, a raíz del bombardeo efectuado en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la que murieron tres menores de edad.

En total, fueron 17 votos a favor y 65 en contra, por lo que el funcionario podrá continuar en su cargo. Con este resultado, la Cámara de Representantes quedó impedida de pronunciarse sobre la misma moción.

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Tras la votación, el ministro agradeció el respaldo de los congresistas y señaló que es un mensaje favorable para los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa - crédito Colprensa

“Creo que es un justo reconocimiento a los miles, cientos de soldados y policías de la patria que están trabajando para recuperar una tragedia que sucedió en el anterior gobierno”, expresó el jefe de cartera a los medios de comunicación.

De igual manera, el funcionario destacó la labor de los uniformados para combatir a los grupos armados ilegales del país. “Hemos podido demostrar que cuando hay compromiso, que cuando hay un apoyo político en cabeza del conductor, jefe, comandante en jefe de la Fuerza Militar y de Policía, nuestro presidente, Abelardo de la Espriella, cuando hay un mando institucional comprometido, cuando hay un liderazgo integrador, nuestros soldados y policías de la patria saben responderle a los colombianos”, complementó.

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Finalmente, Mora enfatizó en que “con este respaldo del Congreso de la República vamos a ratificar ese compromiso con los colombianos, con la Constitución, con la ley y con el respeto al derecho internacional humanitario”.

Imagen de referencia - Los cuestionamientos de la oposición se concentraron en tres operaciones militares en Guaviare y Norte de Santander donde murieron seis menores - crédito AP

Detalles de la citación

Los cuestionamientos se concentraron en tres bombardeos en Guaviare y Norte de Santander, en los que murieron seis menores de edad. En el caso de Guaviare, la oposición planteó que la operación podía constituir una vulneración del Derecho Internacional Humanitario.

El senador del Pacto Histórico Alex Flórez pidió respaldar la censura y sostuvo que los menores incorporados por la fuerza a grupos armados deben ser considerados víctimas. “Reclutar a un niño es incorporarlo a un grupo armado contra su voluntad”, afirmó el congresista.

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Mora respondió que suspender las acciones estatales tendría consecuencias sobre la capacidad de las estructuras ilegales para usar a niños en sus filas. El ministro planteó ante el Senado: “¿Qué exige el deber constitucional de proteger a los colombianos: la acción o la omisión? La respuesta no puede ser paralizar al Estado, porque eso generaría un incentivo perverso y premiaría al criminal que viola el Derecho Internacional Humanitario reclutando niños”.

El Senado de la República rechazó la moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora con 65 votos en contra - crédito Colprensa

El jefe de Defensa aseguró que, en sus primeros 45 días de gestión, las tropas abatieron a 28 cabecillas, lograron la liberación de 25 secuestrados y recuperaron a 43 menores de edad que eran utilizados por estructuras criminales. También afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conservan el control estratégico y la iniciativa operacional en el país.

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Mientras se desarrollaba el debate en el Capitolio, las tropas sostuvieron cuatro combates, abatieron a cinco integrantes de grupos ilegales, capturaron a seis personas y rescataron a un secuestrado.

Esta es la segunda victoria del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el legislativo, ya que anteriormente fue negada otra proposición similar contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Jaime Andrés Beltrán - crédito Ministerio de Vivienda

En ese debate, sectores independientes y de oposición habían pedido la cabeza del funcionario, luego de que se conocieran imágenes en las que estaría de descanso en una playa de Santa Marta, teniendo en cuenta que el país estaba afrontando una crisis por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que se produjo el 10 de agosto.

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Vale mencionar que, a lo largo de la historia republicana, la moción de censura no ha tenido éxito en el Congreso.