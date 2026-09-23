Ryan Castro y Andrea Valdiri despertaron especulaciones sobre un posible romance: esto es lo que se sabe

Las redes sociales relacionaron a Ryan Castro con Andrea Valdiri por un supuesto romance - crédito @ryancastro @valdirifitness/ Instagram

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Los rumores sobre una supuesta relación entre Ryan Castro y Andrea Valdiri tomaron fuerza en redes sociales, aunque hasta el momento no existe una confirmación de los involucrados que permita afirmar que mantienen un vínculo sentimental.

Las versiones comenzaron a circular a partir de publicaciones de cuentas dedicadas al entretenimiento y comentarios de usuarios en TikTok.

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En las últimas horas, algunos perfiles difundieron imágenes atribuidas al cantante y a la creadora de contenido, acompañadas por mensajes que sugerían que estarían saliendo. Sin embargo, el origen de esas publicaciones no está claro y el material disponible no confirma que hayan compartido un encuentro o que exista una relación entre ellos.

La conversación surgió luego de que usuarios compartieran una supuesta coincidencia relacionada con personas cercanas a las dos figuras públicas -crédito tomado de redes sociales

La principal versión que alimentó las especulaciones surgió en TikTok. Una usuaria afirmó que una prima de Ryan Castro habría estado en la casa de Andrea Valdiri. Otros internautas replicaron el comentario y lo asociaron con la posibilidad de que el artista y la barranquillera estuvieran cerca.

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Esa aparente coincidencia fue suficiente para que el tema se extendiera a otras plataformas. Varios usuarios comenzaron a hablar de un posible “shippeo” entre los dos, una expresión que se utiliza en redes para referirse al deseo o la especulación sobre una relación sentimental entre figuras públicas. No obstante, la cercanía entre una familiar del cantante y el entorno de Valdiri no constituye una prueba de un romance.

Sin embargo, los usuarios notaron que las imágenes con las que se les señala de estar juntos pertenecían a lugares y fechas diferentes, pues en el caso de Andrea, usaron una foto de un viaje que hizo a Suiza junto a su expareja.

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Usuarios señalaron que algunas fotografías utilizadas para relacionarlos correspondían a momentos y lugares distintos y que una de ella fue durante un viaje de Andrea con su ex en Suiza - crédito @jdanielsepulved/ Instagram

Las especulaciones del romance generaron miles de reacciones en redes sociales, donde internautas se mostraron en su mayoría en contra de una posible relación, mientras que otros alentaron la unión. “Uy, no no no no no me enojo con Ryan”, “Pues ayer la prima de Ryan estaba en la casa de la Valdir”, “q lo deje tranquilo mejor”, “Uy no le vas a salar la carrera al tío ryan jajaja”, “papi ahí no por favor”, “ella es como Aida sale y habla de todos, dios mío”, “Ya quisieran estar en el lugar de ella, esa vieja es preciosa y si es así pues que les vaya bien”, (Sic), fueron los mensajes en redes sociales.

Las actividades recientes de ambos tampoco muestran una coincidencia evidente. Ryan Castro se encuentra en Estados Unidos como parte de su agenda de presentaciones, mientras Andrea Valdiri ha publicado contenidos relacionados con sus hijas y encuentros con amigas. Hasta este 23 de septiembre, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los comentarios que circulan en redes. La ausencia de una declaración pública ha mantenido abiertas las interpretaciones de los seguidores, aunque tampoco permite confirmar las versiones.

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Andrea Valdiri confirmó en julio de 2026 el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda, conocido como “Ternerito” - crédito @andreavaldirisos

El rumor aparece después de que ambos atravesaran rupturas sentimentales que fueron conocidas por sus comunidades digitales. Ryan Castro mantuvo una relación de cerca de cinco años con la empresaria Valentina González. La pareja llegó a comprometerse antes de confirmar su separación en abril de 2025.

Por su parte, Andrea Valdiri sostuvo una relación con el empresario antioqueño Juan Daniel Sepúlveda, conocido como “Ternerito”. Después de semanas de especulaciones, ambos confirmaron el final de su vínculo en julio de 2026 mediante publicaciones en Instagram.

La ruptura de Valdiri y Sepúlveda generó comentarios adicionales por una camioneta que la creadora de contenido le había regalado al empresario durante su cumpleaños. Algunas usuarias pidieron públicamente que el vehículo fuera devuelto, aunque no se conocieron detalles sobre algún acuerdo entre los dos respecto a ese obsequio.

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Los rumores entre Andrea Valdiri y Ryan Castro siguen circulando sin confirmación de los protagonistas - crédito @ryancastro/IG

Mientras tanto, la conversación sobre Valdiri y Ryan Castro continúa en redes sin elementos verificables que respalden una relación. Por ahora, la única información pública apunta a publicaciones y comentarios de terceros sobre una aparente conexión entre personas de sus entornos.