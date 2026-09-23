Joven resultó herido por presuntos barristas en Bogotá: lo atacaron en gavilla cerca a una universidad

Seis presuntos barristas atacaron a un joven dentro de un establecimiento comercial en la localidad de Chapinero, Bogotá - crédito captura de Pantalla Pulzo

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Seis presuntos barristas atacaron a un joven dentro de un establecimiento comercial de la localidad de Chapinero, en Bogotá, después de perseguirlo por varias cuadras. La víctima sufrió heridas con arma blanca y recibió atención de urgencia antes de ser trasladada a un centro asistencial.

Según información conocida por Pulzo, el ataque ocurrió sobre la carrera 9 con calle 47, cerca de una zona universitaria de la capital. Datos preliminares conocidos indican que la agresión estaría relacionada con un conflicto personal entre los involucrados.

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Los atacantes habrían seguido a los afectados a bordo de un taxi hasta llegar a la entrada de la Universidad Católica. En ese lugar se desarrollaban ceremonias de graduación cuando comenzó la confrontación.

La persecución terminó frente a estudiantes y transeúntes que estaban en la zona. Los sujetos descendieron del vehículo y arremetieron inicialmente contra varias personas, lo que provocó que quienes presenciaron el hecho buscaran refugio.

Los agresores persiguieron a las víctimas a bordo de un taxi hasta la entrada de la Universidad Católica - crédito captura de Pantalla Pulzo

El joven intentó resguardarse en un comercio cercano, pero varios hombres lo alcanzaron allí. Las grabaciones tomadas por integrantes de la comunidad muestran que los agresores lo rodearon y lo golpearon entre varios.

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La víctima también recibió lesiones con arma blanca durante el ataque. Tras la agresión, el local presentó rastros de sangre en el piso, de acuerdo con la información publicada por Pulzo.com.

El episodio dejó escenas de tensión en un punto concurrido de Chapinero, especialmente por la cercanía con universidades y por la realización de los actos de graduación. La comunidad alertó a las autoridades tras la huida de los responsables.

Minutos más tarde, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para controlar la situación, dispersar a los involucrados y asegurar la zona.

La víctima recibió heridas de arma blanca y posterior atención de urgencia antes de su traslado a un centro médico - crédito captura de Pantalla Pulzo

Las autoridades revisan los videos disponibles para identificar a los seis presuntos agresores y determinar qué originó el ataque. La investigación busca establecer si el caso corresponde a una riña por motivos personales y ubicar a los responsables del presunto intento de homicidio.

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La Policía halló a dos mujeres asesinadas a tiros en Ciudad Bolívar durante la madrugada

La Policía halló durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre los cuerpos de dos mujeres con impactos de bala en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, después de que residentes alertaran sobre detonaciones cerca de la 1:00 a. m.; el caso abrió una investigación para identificar a las víctimas, reconstruir el ataque y localizar a los responsables.

Los disparos fueron escuchados por vecinos de Arborizadora Alta, quienes avisaron a las autoridades. Al llegar al sector de Arborizadora Baja, los uniformados encontraron un cuerpo sobre un andén y otro en la vía pública, según Citytv.

Las primeras informaciones indican que las víctimas tendrían entre 33 y 45 años. Los equipos de criminalística y de la Policía Judicial inspeccionaron la escena y los cadáveres durante la madrugada, mientras la zona permanecía acordonada.

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Las víctimas tenían entre 33 y 45 años y la Policía Judicial busca precisar sus identidades junto con el motivo del ataque - crédito captura de pantalla Citytv

El teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, describió el procedimiento ante Citytv: “Se presenta un hecho donde desafortunadamente dos personas pierden la vida. Hay un reporte a nuestra zona de atención donde inicialmente se indica que se escuchan algunos disparos. Al llegar al lugar, desafortunadamente se encuentran dos cuerpos de dos femeninas”.

La Policía activó un plan candado en los alrededores para ubicar a quienes participaron en el crimen, aunque hasta el momento no se ha establecido el paradero de los presuntos agresores. Una de las versiones bajo verificación señala que los responsables escaparon en motocicleta.

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Los investigadores recolectan grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar los últimos movimientos de las mujeres y establecer si estuvieron acompañadas antes del ataque. También buscan precisar cómo llegaron al sector, si tenían vínculos con la zona y cuál fue el motivo de la agresión.

Una versión divulgada por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol indicó que una de las mujeres sería enfermera y residiría en el sector, de acuerdo con habitantes del barrio. La Policía tampoco ha precisado si las víctimas se conocían, si fueron atacadas por las mismas personas ni cuál fue el móvil.

Chávez señaló que la identificación plena de las mujeres integra las diligencias: “Estamos haciendo trazabilidad con nuestra policía judicial a ver si estas personas eran tal vez residentes del sector y estamos en todas las indagaciones pertinentes”.

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El hecho ocurrió pocos días después de otro homicidio en el sur de Bogotá. El 14 de septiembre, un hombre fue asesinado a tiros en el barrio Brasilia, en Usme, cuando caminaba por el sector; el atacante le disparó en varias oportunidades y huyó en motocicleta.