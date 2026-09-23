Colombia

Hombre que golpeó brutalmente a la dueña de una pastelería en el norte de Bogotá fue enviado a la cárcel: la víctima tuvo fractura de nariz, cerca de 80 lesiones y desprendimiento parcial del cuero cabelludo

La autoridad judicial dejó a Jesús Acosta bajo reclusión preventiva mientras continúa la investigación por tentativa de homicidio contra María Quevedo

El procesado quedó libre en un primer momento por lesiones personales antes de que la Fiscalía recalificara el delito a tentativa de homicidio - crédito Fiscalía/X
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La amenaza de muerte contra María Quevedo fue uno de los elementos que llevó a una jueza de control de garantías a ordenar el envío a prisión de Jesús Acosta Lizardo, procesado por la agresión contra la propietaria de la pastelería Rü Patisserie, en el norte de Bogotá.

La decisión se tomó mientras avanza la investigación por tentativa de homicidio, delito que la Fiscalía General de la Nación le imputó por los hechos del 23 de julio de 2026, ocurridos dentro del establecimiento ubicado en la localidad de Usaquén, donde el hombre había trabajado durante cerca de dos semanas.

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La jueza concluyó que la medida era necesaria ante el riesgo para la víctima, la eventual obstrucción de la justicia y la posibilidad de que el procesado no compareciera al proceso. El ente investigador sostuvo que, tras el ataque, Acosta Lizardo habría advertido que regresaría a matar a Quevedo si ella denunciaba.

La agresión quedó registrada en las cámaras de la pastelería

La secuencia de seguridad fue uno de los principales soportes de la decisión judicial. Las imágenes registraron una discusión por una remuneración que el imputado reclamaba por su trabajo y que derivó en una agresión física contra la empresaria.

La agresión física comenzó por una discusión sobre el pago de una remuneración laboral en la pastelería Rü Patisserie - crédito Captura de video/Fiscalía
La agresión física comenzó por una discusión sobre el pago de una remuneración laboral en la pastelería Rü Patisserie - crédito Captura de video/Fiscalía

“En primer lugar, la propia secuencia que muestran los videos que fueron exhibidos en esta audiencia”, explicó la jueza. La funcionaria indicó que el material permitió reconstruir el momento en que la confrontación laboral escaló dentro del local.

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Según relató, “luego de una discusión relacionada al parecer con el pago de la remuneración que exigía el imputado por su trabajo, la situación escaló hacia una agresión física”.

La jueza señaló que en los videos se observa que Quevedo fue tomada del cabello y arrastrada hacia la parte posterior del establecimiento. Allí recibió varios golpes mientras pedía auxilio.

La víctima logró ponerse de pie, pero el episodio continuó. “Posteriormente, se observó que ella logra incorporarse, y al continuar el episodio de agresión es empujada y su cabeza impacta contra una matera”, agregó la funcionaria judicial.

El ataque dejó a Quevedo con una fractura de nariz, cerca de 80 lesiones en distintas partes del cuerpo y un desprendimiento parcial del cuero cabelludo. Después de la agresión, la mujer fue trasladada a la Clínica Reina Sofía para recibir atención médica.

Según la víctima, Jesús Acosta Lizardo quedó en libertad porque el caso fue tratado como lesiones personales y no como intento de feminicidio - crédito Redes sociales
La jueza sustentó la prisión preventiva en el peligro para la víctima, la posible obstrucción a la justicia y el riesgo de fuga - crédito Redes sociales

Ayuda de terceros

La reconstrucción presentada durante la audiencia también incluyó la intervención de varias personas que advirtieron que algo ocurría dentro de la pastelería. Esas personas entraron al lugar y auxiliaron a la propietaria, mientras Acosta Lizardo permaneció en el interior hasta que fue intervenido.

Ese hecho fue valorado junto con el registro audiovisual, que permitió a la jueza analizar la continuidad de la agresión y el contexto en el que fue detenida. La decisión no se limitó a la discusión previa por el pago que reclamaba el procesado.

El despacho consideró que los hechos permitían evaluar un riesgo que no terminaba con la confrontación dentro del negocio. En particular, revisó la presunta intimidación que habría ocurrido cuando el hombre ya estaba bajo custodia policial.

“Este elemento resulta particularmente significativo porque la amenaza habría ocurrido una vez concluida la confrontación física, cuando el imputado ya se encontraba bajo la intervención policial”, afirmó la jueza.

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El hecho fue grabado con las cámaras de seguridad del establecimiento - crédito @dona_pily2/X

La Fiscalía presentó la declaración de una patrullera que, según expuso en audiencia, habría presenciado la advertencia contra la víctima. Para el despacho, ese testimonio permitió respaldar la hipótesis de que el peligro no se agotaba en el origen laboral de la discusión.

Defensa de la víctima citó amenazas ante varios testigos

El abogado Juan José Lafaurie, representante de Quevedo, sostuvo que el imputado expresó de forma directa las amenazas que la Fiscalía atribuyó al procesado. “El imputado no dejó que el riesgo se infiriera. Lo anunció él mismo. Con sus propias palabras tres veces, ante tres testigos distintos”, afirmó.

Lafaurie hizo referencia al testimonio de un vecino sobre lo que habría escuchado después de la agresión. “El señor Jesús volvió a amenazar a María diciéndole, ‘maldita, voy a volver y te voy a matar’”, señaló.

El representante de víctimas también citó la declaración de una patrullera que estuvo presente durante la captura. Según dijo, la funcionaria relató: “Sí, en presencia de nosotros amenazó verbalmente e intimidó a la víctima para que no colocara el denuncio”.

Acosta Lizardo había sido capturado inicialmente en flagrancia por lesiones personales y recuperó la libertad. Más adelante fue detenido de nuevo, cuando la Fiscalía modificó la imputación y la elevó a tentativa de homicidio.

La jueza aceptó la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Con esa decisión, el procesado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal por la agresión contra María Quevedo.

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