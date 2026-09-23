Gustavo Petro se refirió a la situación de orden público en Santa Marta y sacó pecho por su gestión: “La capital que más redujo su pobreza”

El expresidente compartió las declaraciones del activista Celso Tete Crespo - crédito @CelsoTeteC/X

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El expresidente Gustavo Petro sigue activo desde su cuenta de X y en esta ocasión reaccionó a la situación de orden público que se vive en Santa Marta (Magdalena) luego del anuncio del paro de 48 horas hecho por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn o también conocidos como Los Pachenca).

El exmandatario aprovechó la chance a raíz de un video que él mismo replicó desde la red social, y en el que un activista identificado como Celso Tete Crespo, compartió algunos de los resultados que Petro entregó como parte de su gestión en la capital de Magdalena, y por ese motivo Petro ‘sacó pecho’.

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“Yo solo sé que hace 6 meses Santa Marta era noticia por los 72 mil turistas al año que venía recibiendo, por la cumbre Celac - Unión Europea del gobierno @petrogustavo que trajo un espectacular concierto en El Rodadero con 60 mil asistentes y 58 delegaciones internacionales, varios presidentes del mundo, ocupaciones hoteleras del 97%, 23 mil millones en movimientos económicos en esa cumbre”.

Por lo anterior, Petro escribió que “a Santa Marta la hicimos joya del turimo”, al recordar que “fue sede del encuentro de las científicas de Colombia y llegaron centenares de miles de turistas”.

El expresidente afirmó que durante su gobierno Santa Marta ”fue la capital que más redujo su pobreza de toda Colombia”.

crédito @petrogustavo/X

“Santa Marta era noticia porque la marca Colombia el país de la belleza la posicionaba en el mundo, Santa marta era noticia por el Encuentro Nacional mujeres Orquídeas de MinCiencias en el gobierno Petro, donde mil científicas se congregaron en la ciudad. Santa Marta era noticia por el volumen de pasajeros en su aeropuerto, y hoy es noticia por un paro armado que azota a la capital del Magdalena y su pueblo atemorizado en las calles. Ese es el facto y me fui”, cerró el mensaje del activista que respaldó Petro.

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Sin embargo, en otro mensaje que compartió la misma mañana del miércoles, Petro se refirió al video en el que el presidente Abelardo de la Espriella patrulló las calles de Santa Marta con un arma en la cintura y su ‘walkie-talkie’.

“Abelardo con pistola al cinto como en épocas pasadas, va a Santa Marta y no muestra que busca recortar el 40% de los subsidios para los pobres. En mi gobierno lo que llevamos fue mucho turismo que redujo la pobreza como ninguna capital de Colombia logró”, comentó Petro.

crédito @petrogustavo/X