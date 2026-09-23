Jhonny Rivera reveló el angustioso momento que vivió con camiseta firmada por James Rodríguez: “La empleada la lavó”

Jhonny Rivera contó cómo tuvo que reconstruir una firma de James Rodríguez en una camiseta - crédito @jhonnyrivera / Instagram - AP / AFP

Guardar

El cantante de música popular Jhonny Rivera recordó el episodio que vivió en 2014, cuando intentó conseguir una camiseta autografiada por James Rodríguez, poco después de la llegada del mediocampista colombiano al Real Madrid.

Durante una entrevista con Los 40 Colombia, Rivera contó que compró la prenda durante un viaje a Madrid y decidió escribirle al futbolista con la esperanza de que aceptara firmarla. Hasta entonces, ambos solo se habían encontrado una vez, cuando se tomaron una fotografía, por lo que el artista no esperaba que James respondiera su mensaje.

PUBLICIDAD

“Cuando James llegó al Real, pues yo fui y compré la camiseta, yo estaba en Madrid y le escribí a James. Una vez nos cruzamos y nos tomamos una foto, pero no más (...) Él me contestó y me dijo que tenía un partido, que nos viéramos y cenábamos. Y él estaba en la fama más impresionante, pero el día que nos quedamos de ver no me contestó”, relató Rivera.

El futbolista colombiano le envió una camiseta autografiada horas después de no asistir a la cita -crédito @realmadrid/X

Aunque el encuentro no se concretó, Rodríguez se comunicó con él horas después y le hizo llegar una camiseta firmada. El problema surgió cuando Rivera decidió usarla para mostrar el autógrafo a sus seguidores.

PUBLICIDAD

“Me envió la camiseta y un día me la puse para que la gente viera la firma de James, y pues yo sudé la camiseta”, recordó el cantante. Después de usarla, la prenda terminó en el cesto de ropa sucia y fue lavada por error, según contó Rivera. “Al otro día, la señora que nos ayuda en la casa me dice: ‘Don Jhonny, yo ya le puse de todo y esas rayas de acá no le salen con nada a la camiseta, yo no sé quién le hizo esas líneas a la camiseta’. Yo me paro de la cama y claro, quedó una mancha rara sin forma... Ella la lavó y borró la firma”, recordó entre risas el cantante.

El cantante reconstruyó con un marcador el autógrafo de James Rodríguez y conservó la camiseta enmarcada - crédito breakfast_live / Instagram

Aunque la firma del mediocampista se dañó, quedó un rastro de lo que fue la firma original, por lo que tomó la decisión de rehacer la firma con un marcador. “Nadie se ha dado cuenta porque yo compré un marcador y yo me fui por donde estaba el rastro, yo la tengo enmarcada y nadie se había dado cuenta”, añadió el intérprete.

PUBLICIDAD

Además de la anécdota con James Rodríguez, Jhonny Rivera ha sido noticia en los últimos días por las declaraciones que ofreció sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposa, la cantante Jenny López. El intérprete de música popular abordó el tema durante una entrevista en La Mega de RCN Radio, donde le preguntaron si contempla ampliar su familia después de su matrimonio con la artista.

Rivera explicó que la posibilidad no está descartada, aunque reconoció que no es un proyecto que haya planeado como una prioridad personal. El cantante señaló que puede convertirse en padre nuevamente, pero manifestó que uno de sus mayores temores tiene relación con la edad que tendría cuando un eventual hijo llegue a la adolescencia.

PUBLICIDAD

Jhonny Rivera también habló sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposa, Jenny López - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Según relató, considera que la decisión debe analizarse con cuidado, en especial por las responsabilidades que implica la crianza. Aun así, aseguró que no quisiera negar a Jenny López la oportunidad de ser madre si ese fuera uno de sus deseos. “Pero yo digo, lo que sea hay que afrontarlo y más que la crianza de los jóvenes hoy está muy difícil”, expresó.

La pareja se casó a comienzos de 2026 y, de acuerdo con el artista, por ahora ambos están concentrados en disfrutar los primeros meses de matrimonio. Jenny López también ha recibido preguntas frecuentes de sus seguidores sobre la posibilidad de tener hijos con Rivera, aunque ella indicó que no es un plan inmediato.

PUBLICIDAD

La pareja, que se casó a comienzos de 2026, aseguró que por ahora disfruta sus primeros meses de matrimonio - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Las declaraciones generaron reacciones entre los seguidores de la pareja. Algunos usuarios cuestionaron la diferencia de edad entre los dos y la relacionaron con las inquietudes del cantante sobre una futura paternidad. Otros respaldaron que la decisión sea tomada de forma privada y de acuerdo con los planes de ambos.