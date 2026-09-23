Colombia

Gustavo Petro le pidió a sus exministros liderar “el movimiento por la cultura” tras la suspensión del Programa Nacional de Estímulos: “Asambleas del arte”

El exmandatario colombiano calificó las declaraciones de Paola Holguín, actual ministra de las Culturas, como falsas y acusó al Gobierno nacional de no querer financiar la cultura en el país

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde pidió a quienes integraron el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes impulsar un movimiento en defensa de la cultura en Colombia.

Todo ocurrió luego de que la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, confirmara la suspensión del Programa Nacional de Estímulos para el 2026.

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Según explicó, la medida responde a presuntas irregularidades administrativas y financieras heredadas de la gestión del Gobierno Petro, que habrían dejado compromisos pendientes y una deuda en la cartera.

La funcionaria aseguró que la cancelación de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos se dio como consecuencias de malas administraciones financieras del gobierno de Gustavo Petro - crédito MinCultura

La ministra señaló que el ministerio no contaba con los $900 millones necesarios para cubrir los honorarios de los jurados. Esa falta de recursos, afirmó, impidió avanzar con la etapa de evaluación y cumplir con la publicación de los ganadores, que estaba prevista para el 15 de septiembre.

Por este motivo, los exministros de las Culturas, las Artes y los Saberes del Gobierno Petro se reunieron de manera virtual para comentar la situación, se trata de Patricia Ariza, Juan David Correa y Yannai Kadamani.

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De hecho, Correa calificó las explicaciones de Paola Holguín como falsas, cuestionando la decisión de la funcionaria y preguntándose si no existen mecanismos para financiar las cosas.

Les recomendaría hacer un zoom sobre ese papel que está sobre la mesa para ver qué dice y entendamos, porque todo lo que está diciendo es falso. ¿Cómo así que no teníamos 900 millones para pagar a los jurados? ¿Ustedes creen que el Estado es una tienda? ¿Creen que uno no tiene mecanismos para financiar cosas? Para eso se hacen contratos con fondos mixtos, como el de Boyacá, porque el fondo lo respalda a uno mientras tiene, por ejemplo, la caja para pagar", indicó.

Ante estas declaraciones, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y pidió a sus exministros liderar el movimiento por la cultura en Colombia.

“Le solicito a mis exministros de cultura pasar a liderar el movimiento por la cultura en nuestro país al lado de la colombianidad del arte y del saber”, expresó.

Además, pidió la creación de asambleas del arte, conformada por estudiantes en todos los colegios y universidades.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió a sus exministros liderar el movimiento por la cultura en Colombia - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el expresidente Gustavo Petro calificó la afirmación de Paola Holguín como falsa. Por ese motivo, acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de no querer financiar la cultura en el país.

“La afirmación que no estaban asignados los recursos para los estímulos al arte por parte de mi gobierno es falsa. El actual gobierno no quiere financiar la Cultura esa es su batalla cultural: una batalla contra la cultura”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de no querer financiar la cultura en el país - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

El Gobierno de Abelardo de la Espriella no entregará en 2026 recursos para artistas y gestores culturales en las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, luego de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes suspendiera esa parte de la convocatoria.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, firmada por el secretario general de la cartera, Julián David Sterling Olave. El acto modificó las condiciones específicas del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2026 y determinó que no habrá evaluación, designación de ganadores ni asignación de recursos para esas categorías.

Programa Nacional de Estímulos - crédito suministrada
La decisión quedó consignada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, firmada por el secretario general de la cartera, Julián David Sterling Olave - crédito suministrada

La medida alcanzó a 1.308 postulaciones del Programa Nacional de Estímulos que ya habían superado la verificación documental. De ese total, 351 correspondían a premios nacionales y 957 a reconocimientos.

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional necesaria para asumir esa fase.

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