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Colombia busca la final del Mundial Sub-20 ante Corea del Norte, con la presión e ilusión como motores

La semifinal será ante Corea del Norte, campeona defensora del torneo, y está programada para el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a. m.

Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF
Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF
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La selección Colombia femenina sub-20 afrontará el miércoles 23 de septiembre la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 ante Corea del Norte, vigente campeona del torneo. El partido se jugará desde las 11:30 a. m., hora de Colombia, en el estadio Municipal LKS Łódź, en la ciudad de Łódź.

La Tricolor viene de de vencer 1-0 a Nigeria en los cuartos de final, el domingo 20 de septiembre del 2026, con un gol de la delantera marcada con el número nueve, Valerin Loboa en el tiempo de adición.

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Carlos Paniagua, entrenador de la selección Colombia femenina sub20, hablando con el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF/YouTube
Carlos Paniagua, entrenador de la selección Colombia femenina sub20, hablando con el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF/YouTube

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llegó por segunda vez a una semifinal de la categoría. La anterior había sido en Alemania 2010. Para varias integrantes del plantel, la instancia representa una experiencia inédita, como reconoció la volante Mariana Silva en la previa.

Van a haber nervios. Para mí es la primera vez. Obviamente, van a haber nervios, va a haber ansiedad, pero bueno, creo que eso se controla y con lo que ha demostrado el equipo, creo que muy tranquilas y confiando siempre en la idea del profesor”, afirmó la jugadora, en declaraciones concedidas al canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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Mariana Silva, jugadora de la selección Colombia femenina sub20, hablando con el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF/YT
Mariana Silva, jugadora de la selección Colombia femenina sub20, hablando con el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF/YT

Mariana Silva anticipó un partido definido por la concentración y las transiciones

Silva señaló que el grupo ya analiza las características del encuentro durante los espacios de convivencia dentro de la concentración. La futbolista se refirió a una propuesta basada en el orden defensivo y la capacidad para atacar con rapidez tras recuperar el balón.

Creo que en los almuerzos, cenas, uno ya se va imaginando cómo el partido, cómo podría ser, sabiendo nuestro trabajo, que lo hacemos muy bien, el bloque bajo, manejarlas desde ahí, y con nuestras transiciones sabemos que somos muy fuertes en eso”, sostuvo, también en ese canal de la FCF.

Colombia ya enfrentó a Corea del Norte en la fase de grupos y perdió 3-0. El antecedente dejó al cuerpo técnico con referencias sobre un rival caracterizado por su ritmo, su presión y su precisión para mover la pelota. Paniagua mencionó esa experiencia como uno de los elementos que pueden servir para preparar la semifinal.

“Cuando uno viene a un sorteo de FIFA, después del sorteo, lo que uno quiere es hacer partidos amistosos de preparación con rivales que vaya a enfrentar uno”, explicó el entrenador. “Y nosotros, estas bendiciones de Dios, que ya tuvimos ese equipo, ya jugamos contra ellas, ya nuestras jugadoras saben, qué sensaciones quedaron”.

El técnico agregó que las asiáticas imponen exigencias específicas: “Son equipos que difícilmente uno enfrenta, selecciones muy rápidas, que te juegan a un toque con mucha velocidad, que ponen mucha intensidad”.

Mariana Silva fue otra de las figuras de la selección Colombia con dos opciones de gol contra Nigeria - crédito FCF
Mariana Silva fue otra de las figuras de la selección Colombia con dos opciones de gol contra Nigeria - crédito FCF

Paniagua tendrá bajas y recuperó una alternativa para la defensa

El entrenador deberá modificar su formación por las ausencias de Juana Ortegón, capitana del equipo, y Sintia Cabezas, ambas suspendidas por acumulación de tarjetas amarillas. Maithé López tampoco está disponible tras la lesión que sufrió durante el torneo.

Paniagua, en cambio, volverá a contar con la defensora Lina Arboleda, quien cumplió una suspensión de tres fechas después de su expulsión frente a Portugal. El entrenador destacó su regreso y aclaró que tendrá opciones dentro de la convocatoria.

Es una jugadora más que le aporta al grupo, es una jugadora alegre, que todo el proceso, eh, fue titular”, dijo. “Ahora, Samanta lo viene haciendo bien porque nos ha cumplido y es una alternativa más para nosotros y bienvenida sea”, concluyó el entrenador colombiano al frente de esta selección finalista del mundial. Cabe recordar que el partido se podrá seguir a través de los canales Caracol Televisión y RCN Televisión.

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