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Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

El Tiburón consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay 2026-II en la capital ante Fortaleza, por un resultado de 4-1

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de la hinchada en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá - crédito @juniorclubsa/Instagram
Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de la hinchada en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá - crédito @juniorclubsa/Instagram
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Sebastián Viera destacó el apoyo que recibió Junior de Barranquilla en Bogotá durante la victoria 4-1 ante Fortaleza, el domingo 20 de septiembre, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. El técnico sostuvo que el respaldo desde las tribunas ayudó al equipo desde el inicio y remarcó la obligación de responder dentro de la cancha.

Junior consiguió en el estadio Metropolitano de Techo su primer triunfo del semestre. Jermein Zidane Peña abrió el marcador, mientras que Teófilo Gutiérrez, Déiber Caicedo y Francisco Fydriszewski completaron la cuenta para el conjunto rojiblanco. Yesid Díaz descontó para Fortaleza en el segundo tiempo.

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Según una estimación difundida por el Corrillo de Mao, medio de comunicación colombiano, cerca de 12.000 hinchas del Junior acompañaron al plantel en la capital colombiana.

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, en medio de la rueda de prensa del martes 22 de septiembre del 2026 - crédito Camerino Deportes
Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, en medio de la rueda de prensa del martes 22 de septiembre del 2026 - crédito Camerino Deportes

En una rueda de prensa llevada a cabo en la mañana del martes 22 de septiembre del 2026, y desde Barranquilla, Viera agradeció de forma expresa el acompañamiento. “Agradecerle a toda la hinchada, a toda la gente que fue allá y la verdad llenó el estadio. Lo sentimos desde el minuto uno con energía positiva, dando buenos mensajes a los jugadores, ayudando al equipo y eso es resaltar”, dijo el director técnico uruguayo.

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Viera también aseguró que si alguien llegaba de afuera e iba a ver el partido de fútbol, iba a pensar que el equipo rojiblanco, Junior de Barranquilla, es primero de la tabla de posiciones y está de local. Todo gracias al acompañamiento de los hinchas ese día. Sin embargo, la realidad del Tiburón marca lo contrario: es el último de la tabla de posiciones y el estadio Metropolitano de Techo no es donde oficia como locatario.

De acuerdo con El Corrillo de Mao, fueron 12 mil personas las que asistieron al estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, para ver Fortaleza ante Junior - crédito @elcorrillodemao/X
De acuerdo con El Corrillo de Mao, fueron 12 mil personas las que asistieron al estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, para ver Fortaleza ante Junior - crédito @elcorrillodemao/X

Junior logró su primera victoria bajo la dirección de Sebastián Viera

El triunfo en Bogotá tuvo un valor deportivo adicional para Junior. Fue la primera victoria de Viera desde que asumió como entrenador del club, luego de un empate y una derrota en sus dos primeros compromisos al frente del plantel.

Viera atribuyó a los futbolistas la ejecución del plan que preparó para el duelo en Techo. “Lo que más me gustó fue la actitud. El orden, la gana y el compromiso que mostraron fue algo muy bueno. Obviamente, que uno hace un plan de partido y ellos lo hicieron muy bien. La verdad que es todo de los jugadores. Son los que, los que demuestran en el partido y nosotros somos los que les facilitamos a veces un poco de información y con el trabajo, automatizar movimiento, pero los jugadores son los que hacen todo”.

La victoria dejó a Junior con seis puntos tras ocho partidos disputados, todavía en la parte baja de la clasificación.

Junior de Barranquilla se impuso de 4-1 ante Fortaleza, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla se impuso de 4-1 ante Fortaleza, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

Viera evitó revelar conversaciones sobre Jermein Zidane Peña

El técnico planteó un partido con Jermein Zidane Peña —habitual defensor central— como lateral derecho, una decisión que permitió al equipo sumar salida por ese sector, mejorar el juego aéreo y contener una de las zonas que el cuerpo técnico consideraba fuertes en Fortaleza. Peña respondió con el primer gol del encuentro, a los 19 minutos.

Consultado en la rueda de prensa sobre la situación y la posición de Jermein Zidane Peña, el entrenador evitó entregar detalles de conversaciones internas con el jugador o con integrantes del club. En cambio, señaló que las decisiones dependerán de las necesidades de cada compromiso y del estado de los futbolistas.

“Sobre la posición de Zidane Peña: Cuando vos hablás con tu mujer en la noche, ¿se lo comentás al resto de las personas que hablaste? Entonces, yo no te voy a comentar qué hablé con él. Vamos a ver las circunstancias de los partidos, a ver cómo se van sintiendo, qué nos demanda y a ver cómo planteamos el próximo juego”, respondió Viera.

El siguiente reto de Junior será ante Independiente Medellín, el sábado 26 de septiembre, en Barranquilla. El partido permitirá medir si la actuación ante Fortaleza representa un punto de partida para el equipo en el torneo.

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