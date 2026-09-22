Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El empresario Mauricio Correa Peña volvió al centro de la discusión por los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano. Alejandro Pino Cala, periodista y conductor de Historias Secretas, afirmó en su canal de YouTube que Go Sports, empresa que vinculó con Correa, presentó la única oferta que compite con Win Sports para el negocio desde 2027.

Pino sostuvo que la propuesta, seleccionada por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) como referencia para la negociación, plantea ingresos de hasta USD 90 millones anuales. Win Sports, actual titular de los derechos, tendría hasta noviembre de 2026 para igualar las condiciones o permitir que avance el nuevo oferente.

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“Mauricio Correa está de vuelta”, dijo Alejandro Pino Cala al describir el desenlace de la asamblea de Dimayor, realizada el 21 de septiembre de 2026. El periodista afirmó que Go Sports fue la única compañía que presentó una propuesta para competir con Win Sports.

La Dimayor no ha confirmado de forma pública el nombre de la empresa seleccionada ni el contenido económico de la negociación. La reserva se debe a acuerdos de confidencialidad asumidos por los clubes durante la asamblea.

Sin embargo, Pino identificó a Go Sports como la firma que llevó la propuesta y afirmó que Mauricio Correa la representó ante los dirigentes. La versión también fue recogida por medios que siguieron la reunión de los 36 clubes afiliados a la Dimayor.

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El conductor de Historias Secretas cuestionó que, antes de la asamblea, se mencionaran posibilidades como Disney, Espn, Paramount+, TNT Sports, Fox Sports Estados Unidos, Netflix y Dazn. Según su relato, ninguna de esas marcas presentó una propuesta formal ante Dimayor.

Pino afirmó que la iniciativa de Go Sports cuenta con el respaldo documental de una entidad financiera centroamericana. También expresó dudas sobre la estructura operativa de la compañía y sobre la capacidad de montar una señal propia para producir los partidos en todo el país.

Go Sports fue creada en Panamá y ha sido asociada con Correa en publicaciones sobre la disputa por los derechos de televisión. La firma aparece ahora como la alternativa a Win Sports, cuyo contrato actual vence el 31 de diciembre de 2026.

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