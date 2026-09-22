Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Beto Zabaleta abandonó el escenario tras el lanzamiento de una bengala durante las fiestas patronales de 2026 en El Difícil, Magdalena - crédito Idrd/Facebook

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El cantante vallenato Beto Zabaleta abandonó el escenario después de que una bengala lanzada desde el público pasara cerca de su cabeza durante las fiestas patronales de 2026 en El Difícil, Magdalena.

El hecho ocurrió mientras Zabaleta interpretaba su tema Lluvia de mujeres, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Habría sido en ese momento que un asistente disparó desde corta distancia un artefacto pirotécnico de gran tamaño, descrito como una bengala tipo bazuca, que obligó al músico a apartarse para evitar el impacto.

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El incidente coincidió con una estrofa de la canción en la que Zabaleta cantaba: “Vienen avalanchas, vienen huracanes...”. El fuego pirotécnico apareció en ese momento y alteró de inmediato el desarrollo del espectáculo.

El cantante reaccionó de forma instintiva ante la proximidad del objeto. Los registros del hecho muestran la interrupción de la actuación y la salida del escenario, en medio de la protección que los miembros de la organización le brindaron al artista vallenato.

El intérprete publicó después una fotografía de agradecimiento por la asistencia masiva, pero los reportes disponibles no precisan el desenlace de la actuación tras la emergencia pirotécnica ocurrida durante las fiestas patronales de Magdalena - crédito Revista La Balsamera/Facebook

La situación tomó por sorpresa a quienes asistían a las celebraciones patronales. Minutos antes, el propio intérprete había destacado el ambiente festivo y el comportamiento de los asistentes.

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Entretanto, se desconoce si el artista retomó su actuación minutos después del incidente, aunque en su página de Instagram publicó una fotografía en la que agradeció a la cabecera municipal por su asistencia masiva.

El responsable habría estado bajo los efectos del alcohol

De acuerdo con la información entregada por el medio regional El Pilón, la persona que lanzó la bengala habría consumido alcohol. Sin embargo, se desconoce si las autoridades presentes en el lugar lograron la individualización y captura del sujeto posterior tras el incidente.

Hasta donde se conoce, el artista no sufrió lesiones ni si el espectáculo continuó más tarde. La falta de una confirmación sobre esos puntos limita el alcance de lo que se conoce hasta ahora sobre el desenlace de la noche.

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Beto Zabaleta agradeció en Instagram la asistencia masiva a la cabecera municipal después de su presentación - crédito Instagram

Beto Zabaleta llegó con un repertorio de clásicos vallenatos

Con 69 años, Beto Zabaleta se presentó en El Difícil como una de las voces asociadas al folclore vallenato. Su actuación contemplaba canciones que han acompañado distintas etapas de su carrera musical.

Entre los temas vinculados con su repertorio figuran Benditos versos, La mitad de mi vida, Un collar de versos, Gitana y Bendito diciembre. Lluvia de mujeres era la canción que interpretaba cuando ocurrió la interrupción.

La presencia del cantante formaba parte de las actividades de las fiestas patronales de la localidad magdalenense. El concierto se desarrollaba en un ambiente de celebración hasta el lanzamiento de la bengala.

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Abelardo de la Espriella se le midió a cantar vallenato en La Guajira

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, interpretó “Luna Sanjuanera” junto al compositor Roberto Calderón el jueves 17 de septiembre de 2026 en San Juan del Cesar, La Guajira, después de una agenda oficial de anuncios de inversión para el departamento. El mandatario dejó el atril y subió al escenario para cantar una obra ligada a la identidad cultural del municipio.

El mandatario cantó "Luna sanjuanera" junto a Roberto Calderón en su visita a San Juan del Cesar - crédito @LaCapitalVallenata/YouTube

La jornada incluyó recursos cercanos a 7.500 millones de pesos para agua potable, 22.000 millones de pesos destinados al drenaje pluvial y la reactivación de 180 viviendas en Fonseca. El Gobierno también comprometió 1,5 billones de pesos para garantizar la continuidad del servicio de energía en La Guajira.

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La presentación se realizó con acordeón, caja y guacharaca, los instrumentos tradicionales del vallenato. Ante los asistentes, De la Espriella interpretó parte de la letra: “Costumbre sanjuanera es entregar el corazón, que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad, que tenga cualidades como tienen las de allá, que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar”.

El momento fue recibido con aplausos y quedó entre los episodios más comentados de la visita presidencial. La canción forma parte del repertorio vallenato tradicional y está vinculada con el paisaje, las costumbres y el río Cesar, referencias centrales de San Juan del Cesar.

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