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Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Ante la molestia de los rojos por trasladar la ida de la final de la Liga Femenina a Tunja por el concierto de BTS, el administrador del estadio respondió con un dato importante

Pelea entre Sencia y Santa Fe por El Campín
Santa Fe y la concesionaria Sencia entraron en pelea por el uso del estadio El Campín, debido al concierto de BTS y la final de la Liga Femenina - crédito Sencia
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Hay polémica por el uso del estadio El Campín en Bogotá, debido a que la preparación para el concierto de la banda surcoreana BTS, el 2 y 3 de octubre de 2026, provocó que no se jugara la ida de la final de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali, la cual se trasladó a Tunja.

Ante la fuerte respuesta y enojo de los cardenales, la concesionaria Sencia informó que el club sabía desde mucho antes sobre el evento musical, al igual que la Dimayor y otras entidades. Por eso, entró en choque con los rojos porque, además, a la compañía se le acusó de dejar a un lado el fútbol femenino.

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Cabe recordar que dicho grupo empresarial también estará a cargo de la construcción del nuevo estadio El Campín, el cual debe iniciar obras en septiembre, según el Idrd, pues solo queda pendiente la aprobación de la Secretaría de Tránsito para el cierre de vías y el manejo del tráfico.

“Santa Fe conocía previamente la realización de eventos”

El cuadro rojo se pronunció con dos comunicados y las palabras de su presidente, Eduardo Méndez, al mencionar que “nos enteramos el día de ayer (lunes 21 de septiembre), previo a una reunión de la Comisión local, donde nos dijeron que el estadio lo recibirían hoy, después del partido de Cali y que no lo vuelven a soltar, lo que indicaba que el partido femenino no se podía jugar”.

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Sin embargo, Sencia presentó otra versión y es que comunicó con casi tres meses de anticipación del concierto de BTS, así como de otros eventos musicales en el estadio El Campín, con el objetivo de que se organizara el calendario para que los clubes no sufrieraon por el cambio de sede.

Sobre la tarde del martes 22 de septiembre, la concesionaria informó que “Independiente Santa Fe conocía previamente la programación de eventos del estadio. El 6 de julio de 2026, Sencia compartió con el club el calendario de eventos previsto para el segundo semestre del año, en el cual estaban incluidos los conciertos programados para los días 2 y 3 de octubre”.

“Posteriormente, el 14 de septiembre, días antes de que Independiente Santa Fe disputara las semifinales de la Liga Femenina, y que existiera la posibilidad de que avanzara a la final, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol mencionó -en su sesión de la fecha en mención- que el escenario estaría ocupado para la fecha prevista de la final”, añadió.

Sencia también mencionó que buscó solución con el organizador del concierto para reducir los tiempos de preparación del escenario musical, para acomodar la final en El Campín, pero la respuesta fue negativa: “La magnitud y complejidad de esta producción, que moviliza a más de 450 personas provenientes de diferentes países y cuenta con una operación técnica y logística programada con antelación, exige mantener los tiempos de montaje previstos. En consecuencia, y conforme a las condiciones contractuales aplicables cuando coinciden eventos musicales internacionales con compromisos deportivos, el encuentro deberá realizarse en un escenario diferente al Estadio Nemesio Camacho”.

La Dimayor también sabía del concierto

Sencia también le mandó respuesta a la Dimayor

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