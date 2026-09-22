José Manuel Restrepo habló con Trump en una reunión del Escudo de las Américas, y el presidente de EE. UU. se refirió a De la Espriella: “Hizo esa promesa”

El vicepresidente de Colombia y el mandatario de Estados Unidos hablaron sobre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y sobre la democracia del país. El mandatario norteamericano recordó el apoyo que le dio a De la Espriella en las elecciones - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, asistieron a una reunión del Escudo de las Américas que se llevó a cabo el 22 de septiembre de 2026, en Nueva York, Estados Unidos. En el encuentro estuvo presente el presidente norteamericano Donald Trump, acompañado de su secretario de Estado, Marco Rubio, y de otros miembros de su administración.

En la reunión, el mandatario norteamericano se refirió nuevamente al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y recordó el motivo por el cual decidió apoyarlo públicamente en las elecciones presidenciales, en las que se enfrentó al excandidato Iván Cepeda Castro (segunda vuelta). De acuerdo con sus declaraciones, llamó su atención el hecho de que De la Espriella expresara su admiración por él.

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“Era un gran admirador de Trump. Por eso me gusta de esta manera. Él lo único que hacía era hablar de Trump, Trump, Trump, y yo dije: ‘Me gusta ese tipo. Vamos a respaldarlo. Lo respaldo’. Y pasó del puesto número 10 al primero, ganó por amplia diferencia. Escuché que está haciendo un gran trabajo”, dijo el jefe de Estado estadounidense en la reunión.

En el encuentro del Escudo de las Américas, Donald Trump aseguró que José Manuel Restrepo represtaba adecuadamente a Abelardo de la Espriella - crédito @CancilleriaCol/X

Posteriormente, el vicepresidente de Colombia tomó la palabra y explicó las razones que le impidieron al mandatario Abelardo de la Espriella viajar a Estados Unidos y participar en el encuentro. “No pudo venir porque actualmente está ocupado con asuntos internos en Colombia”, detalló Restrepo.

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Donald Trump recordó que, en su momento, el presidente colombiano prometió que, si ganaba las elecciones, no saldría del país durante su mandato. En ese sentido, aseguró que el vicepresidente José Manuel Restrepo estaba haciendo una adecuada representación del mandatario.

“No se irá de vacaciones. Esto no son vacaciones, pero hizo esa promesa. Y le dije: ‘Cumple tu promesa’. Está bien. Está bien representado por usted. Adelante”, precisó el presidente de Estados Unidos, dirigiéndose a Restrepo.

El vicepresidente añadió un corto mensaje, en el que aseguró que Colombia estuvo a punto de perder la democracia y que iniciativas como el Escudo de las Américas son una oportunidad para preservarla. Si trabajamos en la seguridad económica y en la seguridad física, podemos preservar las democracias de nuestra región.

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“Tenemos una oportunidad, en este momento de la historia y en esta región del mundo, de trabajar juntos para preservar las democracias y crecer más. Muchas gracias”, dijo.

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