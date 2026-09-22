Colombia

Yamid Amat continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos: su estado es crítico y bajo pronóstico reservado, informó la Fundación Santa Fe

La familia autorizó a la clínica divulgar el estado del periodista de 84 años, que está internado en el centro asistencial desde la noche del lunes 21 de septiembre de 2026

CM& ha sido un icono informativo en la televisión colombiana desde 1992 - crédito CM&
El periodista ha sido uno de los más influyentes en Colombia - crédito CM&
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La Fundación Santa Fe de Bogotá compartió con el público el primer reporte médico sobre la salud del reconocido periodista Yamid Amat Ruiz, que sufrió un percance de salud durante la noche del lunes, 21 de septiembre de 2026.

A través de un comunicado oficial, la prestigiosa institución de salud confirmó que el veterano comunicador se encuentra en “estado crítico y bajo pronóstico reservado”.

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La institución médica emitió el parte oficial sobre la salud de Amat a solicitud de su familia, y el reporte fue divulgado oficialmente por el hijo del periodista, Yamid Amat Serna, que escribió en sus redes sociales: “Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”.

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