Yamid Amat continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos: su estado es crítico y bajo pronóstico reservado, informó la Fundación Santa Fe

El periodista ha sido uno de los más influyentes en Colombia - crédito CM&

Guardar

La Fundación Santa Fe de Bogotá compartió con el público el primer reporte médico sobre la salud del reconocido periodista Yamid Amat Ruiz, que sufrió un percance de salud durante la noche del lunes, 21 de septiembre de 2026.

A través de un comunicado oficial, la prestigiosa institución de salud confirmó que el veterano comunicador se encuentra en “estado crítico y bajo pronóstico reservado”.

PUBLICIDAD

La institución médica emitió el parte oficial sobre la salud de Amat a solicitud de su familia, y el reporte fue divulgado oficialmente por el hijo del periodista, Yamid Amat Serna, que escribió en sus redes sociales: “Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”.

Noticia en desarrollo...