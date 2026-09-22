Colombia

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Tras abandonar su combate ante Andrea Valdiri en la edición anterior, la DJ dijo que esta vez está dispuesta a ofrecer un show completo

El retiro inmediato de Yina Calderón despertó teorías; una de ellas apunta a que inició la pelea solo para cumplir contrato y evitar una multa de USD50.000 - crédito @CristoRuiz_/X
na Calderón pidió una rival con la que tenga conflictos para volver al ring - crédito @CristoRuiz_/X
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Yina Calderón manifestó que estaría dispuesta a regresar a Stream Fighters 5, aunque puso una condición para aceptar una nueva pelea: enfrentarse con una personalidad con la que tenga una confrontación previa fuera del cuadrilátero. La creadora de contenido mencionó como posibles rivales a Aída Victoria Merlano y a la mexicana Yeri Mua.

La empresaria y DJ se refirió a una eventual participación en la quinta edición del evento de boxeo entre creadores de contenido a través de sus historias de Instagram. Allí aseguró que, si recibe una nueva oportunidad, su presentación sería diferente de la que protagonizó en la edición anterior, cuando decidió retirarse de la pelea que disputaba contra Andrea Valdiri.

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“Esta vez no me escapo, esta vez les doy un buen show”, afirmó Calderón al hablar de la posibilidad de volver al ring. La declaración se produjo mientras avanzan los preparativos para la nueva edición de la velada, que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El streamer habló de la posibilidad de demandar a Yina Calderón por lo que pasó en el ring de Stream Fighters - crédito @westcol @stream_fighters/Instagram
La creadora de contenido aseguró que tendría una actitud distinta si recibe otra oportunidad en el evento de boxeo. - crédito @westcol @stream_fighters/Instagram

Calderón sostuvo que una pelea tendría mayor interés para el público si la producción la enfrenta con alguien con quien tenga desacuerdos reales. Bajo esa idea, nombró a Aída Victoria Merlano y a Yeri Mua como las dos mujeres a las que le gustaría enfrentar en una próxima edición del evento.

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“Pero mis rivales tienen que ser Aída Victoria Merlano o la cara de caballo Yeri Mua de México. Doy la pelea”, expresó la influencer en sus redes sociales.

La propuesta dejó abiertas varias incógnitas. Ninguna de las dos figuras que mencionó Calderón aparece, por ahora, en la cartelera confirmada para Stream Fighters 5. Tampoco se conoce si Aída Victoria Merlano o Yeri Mua recibieron una invitación formal para participar o si estarían dispuestas a aceptar un combate contra la creadora de contenido colombiana.

La referencia a Merlano se relaciona con los cruces que ambas han sostenido en plataformas digitales. Calderón considera que una pelea con la barranquillera tendría un componente adicional por los desacuerdos que se hicieron públicos en redes sociales. Para la creadora de contenido, ese antecedente daría otro contexto a la pelea y podría atraer a seguidores de ambas.

Yeri Mua apareció entre las opciones de Yina Calderón para un combate que reuniría a seguidores de Colombia y México - crédito IG.
Yeri Mua apareció entre las opciones de Yina Calderón para un combate que reuniría a seguidores de Colombia y México - crédito IG.

El eventual enfrentamiento ante Yeri Mua tendría una dimensión internacional. La mexicana cuenta con una amplia comunidad de seguidores y ha sido una de las figuras más visibles del entretenimiento digital en su país. Un combate entre ambas reuniría a audiencias de Colombia y México, aunque no existe ninguna negociación confirmada sobre esa posibilidad.

La exigencia de Calderón está vinculada con su experiencia en Stream Fighters 4. En aquella edición, se enfrentó con Andrea Valdiri en una de las peleas que concentró mayor atención antes de la velada. El combate comenzó con una ofensiva de Valdiri, quien conectó varios golpes en los primeros segundos del primer asalto.

El árbitro detuvo momentáneamente las acciones después de esa secuencia. Calderón se quitó los guantes y abandonó el cuadrilátero, por lo que la pelea no continuó. Su participación terminó a pocos segundos de iniciado el combate, una situación que provocó comentarios entre los asistentes y los seguidores de la transmisión.

La decisión también generó cuestionamientos hacia Calderón, debido a que la pelea había sido anunciada como uno de los cruces destacados de la jornada. Luego del evento, la creadora de contenido explicó que no estaba conforme con las condiciones alrededor de su participación. Además, señaló que no tenía una rivalidad auténtica con Valdiri, un punto que ahora volvió a poner sobre la mesa.

Aida Victoria Merlano causa sensación en Instagram al publicar fotos en lencería blanca, generando miles de reacciones - crédito aidavictoriam / Instagram
Aída Victoria Merlano fue una de las rivales que Yina Calderón propuso por los cruces que ambas han tenido en redes sociales. - crédito aidavictoriam / Instagram

La edición de noviembre ya cuenta con varios enfrentamientos anunciados. La pelea principal será entre Westcol y el cantante colombiano Blessd, un combate que incluirá una propuesta con tecnología robótica. Ambos serán las figuras principales de una cartelera que reúne a creadores de contenido, artistas y personalidades del entretenimiento digital.

También están confirmados los cruces entre La Divaza y Andrea Valdiri, Cami Pulgarín y Samantha Correa, Emiro Navarro y Valentino Lázaro, además del combate entre Herrera y JH de la Cruz. La programación suma las peleas de Sebastucho frente a Leandro, Rey de la City contra We Got Kicks y El Agropecuario ante Daren.

La velada también incluirá un Royal Rumble femenino y una competencia masculina bajo un formato de todos contra todos. Con esa cartelera ya anunciada, todavía resta saber si habrá nuevas incorporaciones y si Yina Calderón logrará un lugar en la programación.

Yina Calderón y Andrea Valdiri encienden la previa de Stream Fighters 4 con un tenso cara a cara - crédito @stream_fighters/ Instagram
La propuesta de Yina Calderón surgió después de su breve pelea ante Andrea Valdiri en Stream Fighters 4. - crédito @stream_fighters/ Instagram

Su regreso dependerá de la decisión de la organización y de la disponibilidad de una rival que responda a las condiciones que planteó. Por ahora, Calderón dejó claro que quiere volver al ring, pero solo si la pelea tiene una historia previa que, según ella, justifique el enfrentamiento ante el público.

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