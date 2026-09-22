Jorge Barón le pidió a Westcol tenerlo en cuenta para ‘Stream Fighters 5′: retó a famoso YouTuber español a subirse al ring

El presentador colombiano envió un mensaje a Westcol y manifestó su interés por participar en la velada que se realizará en noviembre - crédito @jorgebarontv/ Instagram

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Las redes sociales se han llenado de anuncios, retos y cruces inesperados desde que Westcol reveló la cartelera de Stream Fighters 5, una velada que reunirá a creadores de contenido, artistas y figuras del entretenimiento digital en Bogotá.

La programación ya cuenta con varios enfrentamientos confirmados, pero todavía quedan espacios que han dado lugar a especulaciones entre los seguidores del evento.

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La quinta edición del formato se realizará el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus. Serán 10 peleas, con combates individuales, enfrentamientos múltiples y una propuesta especial que reunirá al organizador con uno de los nombres más reconocidos de la música urbana colombiana.

En medio de la expectativa, una figura histórica de la televisión nacional apareció en redes sociales con una propuesta que tomó por sorpresa a los usuarios. Jorge Barón manifestó su interés de participar en Stream Fighters 5 y planteó un posible enfrentamiento con el streamer español AuronPlay.

Jorge Barón busca llegar al ring de 'Stream Fighters 5' con un reto inesperado - crédito montaje - Colprensa - @stream_fighters/ Instagram

El presentador compartió un video dirigido a Westcol, creador y organizador del evento, para dejar sobre la mesa la posibilidad de aparecer en la velada. Aunque no se conocen detalles sobre el tipo de participación que tendría ni existe una respuesta oficial de AuronPlay, la iniciativa de Barón provocó comentarios entre los seguidores del formato. “Westcol, vi que va a hacer una velada de boxeo y y estoy listo para subirme al ring (...) Auronplay, nos vemos en el ring, ¿acepta?“, dijo el reconocido presentador.

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La publicación circuló rápidamente en plataformas digitales. Muchos usuarios pidieron que el conductor fuera incluido en el espectáculo, mientras otros imaginaron cómo sería un eventual cruce entre una figura con décadas de trayectoria en la televisión colombiana y uno de los creadores de contenido más conocidos de habla hispana.

La cuenta oficial de Stream Fighters reaccionó al video de Barón con una frase que elevó las expectativas: “Esto nos encanta”. El comentario no confirmó su presencia en la cartelera ni la realización de una pelea frente a AuronPlay, pero mantuvo abierta la conversación sobre un posible anuncio en las próximas semanas.

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La cuenta oficial de Stream Fighters respondió al video de Barón, aunque no confirmó su presencia en la cartelera - crédito @jorgebarontv/ Instagram

Jorge Barón ha ampliado su presencia en redes sociales durante los últimos años y ha participado en tendencias y contenidos que lo han acercado a nuevas audiencias. El presentador, reconocido por conducir programas musicales y de entretenimiento, volvió a llamar la atención ahora por su disposición a participar en un formato asociado a los streamers y los eventos de boxeo de exhibición.

Hasta el momento, ni Westcol ni los organizadores han anunciado que Barón sea uno de los participantes pendientes. Tampoco AuronPlay se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta. Por eso, cualquier posible combate entre ambos continúa en el terreno de la expectativa generada por la publicación.

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Por otro lado, el interés de Barón por aparecer en la quinta edición de Stream Fighters sí llamó la atención de varios internautas, que, más que verlo pelear en el ring, lo proyectan como el presentador oficial de la velada. “para que lo lleven de presentador”, “Que lo lleven como presentador isissisisisisisisisiis”, otros aseguran que su pelea no debería ser con Auronplay sino con el padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios. “Jorge barón VS el padre del minuto de Dios pago lo que me digan”, “Jorge Barón vs el cura del minuto de Dios!!”, “Jorge Barón 🆚 El padre Jaramillo", (Sic) con otras reacciones en redes sociales.

La cartelera incluye peleas entre La Divaza y Andrea Valdiri, Samantha Correa y Cami Pulgarín, entre otros creadores de contenido.- crédito stream_fighters/ Instagram

La cartelera de Stream Fighters 5 ya contempla varios duelos. El combate que concentra más atención será el de Westcol contra Blessd, aunque no seguirán la dinámica tradicional de boxeo. Ambos competirán mediante robots, una modalidad que la organización adelantó como una de las novedades de la edición, sin explicar todavía todos los detalles técnicos.

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El evento también incluirá las peleas de La Divaza frente a Andrea Valdiri, Samantha Correa contra Cami Pulgarín, Herrera ante JH de la Cruz, Rey de la City frente a We Got Kicks, El Agropecuario contra Daren, Valentino ante Emiro y Sebastucho contra Leandro.

La programación sumará un combate femenino de cuatro participantes entre Alexa, Beba, Karola y Yaya. También habrá una pelea múltiple masculina con Willito, Lonche, Chanty y un rival que aún no ha sido revelado. Ese cupo pendiente ha dado lugar a preguntas sobre la posibilidad de que el anuncio de Jorge Barón tenga alguna relación con la cartelera definitiva.

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Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

Kris R será el artista musical de la noche, de acuerdo con la información divulgada por la organización. La preventa superó las 6.200 entradas, una cifra que equivale al 45% del aforo proyectado para el evento.