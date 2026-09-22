Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

En diálogo con Infobae Colombia, el actor afirmó que las burlas hacia su pódcast evidencian una discusión abierta sobre la vulnerabilidad masculina - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

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El actor colombiano Juan Pablo Raba se refirió a las parodias y los comentarios que recibe por llorar durante las conversaciones de su pódcast Los hombres sí lloran. Lejos de asumirlo como una crítica, sostuvo que esas reacciones revelan que el proyecto abrió una discusión pública sobre la vulnerabilidad masculina.

“No pasa nada. Me parece buenísimo porque eso quiere decir que la conversación está ahí”, afirmó Raba en entrevista con Infobae Colombia. El intérprete explicó que algunos usuarios suelen señalar que “se la pasa chillando”, pero consideró que el debate debe centrarse en la reacción que provoca ver a un hombre expresar sus emociones.

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“Y así como hay gente que dice: ‘Sí, ese man se la pasa chillando’, hay otra gente que dice: ‘Pero está bien’. O sea, ¿por qué te afecta? ¿Por qué te molesta tanto ver a un hombre llorar? Esa finalmente es la pregunta”, planteó durante la entrevista con Infobae.

Raba insistió en que su objetivo no consiste en convencer a todos de reaccionar de la misma manera ante las emociones. Para él, el valor de esas críticas está en que ponen en discusión ideas arraigadas sobre la masculinidad. “¿Por qué te molesta a ti tanto ver a un hombre llorar? Eso es lo que yo quiero que pase”, expresó el actor, quien también señaló que los memes le parecen divertidos y que no administra directamente las redes sociales del programa.

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Juan Pablo Raba explicó por qué no le incomodan las burlas por llorar en su pódcast Los hombres si lloran - crédito Juan David Botia - Infobae Colombia

Raba dejó atrás los personajes para hablar desde su propia experiencia sin miedo a los comentarios en redes sociales

Raba señaló que una de las razones por las que no le preocupó “convertirse en meme” fue porque durante buena parte de su carrera mantuvo separada su imagen pública de su vida privada. Por eso, asumir la conducción del pódcast implicó dejar de protegerse detrás de los papeles que interpretó en producciones como Distrito Salvaje, Narcos, Los 33 y Mi gorda bella.

“Yo llevo toda una vida pública escudándome detrás de mis personajes. Yo hacía esto, hablaba y era dicharachero, pero de mi vida privada muy pocas veces di una entrevista”, explicó para Infobae.

El actor afirmó que decidió exponerse de manera honesta porque no podía pedirles a sus invitados que hablaran de dolor, miedo o angustia si él no hacía lo mismo. “La única forma en la que esto funciona es si yo soy totalmente honesto con mis emociones. Yo no te puedo pedir a ti que seas honesto con las tuyas o que te abras y me muestres tu parte vulnerable si yo no lo soy, pero no fue fácil, porque es mostrarte tal cual como yo soy (...) entonces realmente no pasa nada (...) “¿Por qué te molesta a ti tanto ver a un hombre llorar? Eso es lo que yo quiero que pase”,”, respondió a quienes lo critican por sus lágrimas en algunos capítulos del podcast.

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Los memes sobre sus lágrimas llevaron a Juan Pablo Raba a confirmar que su pódcast entró en la cultura popular - crédito @juanpabloraba

Raba también aclaró que el programa no pretende reemplazar la atención profesional. Él asiste a terapia y explicó que lo hace de manera preventiva, como un espacio para revisar sus decisiones y escuchar opiniones externas.

“Han visto a su papá llorar”, dijo Raba sobre sus hijos

La experiencia que comparte en el pódcast también tiene efectos en su vínculo familiar. El actor aseguró que sus hijos conocen el programa, bromean con sus lágrimas y saben que pueden hablar con él sobre sus emociones.

“Mi hijo hace como una especie de parodia. Dice: ‘Este miércoles en Los hombres sí lloran, Juan Pablo llora’. Pero a mí me gusta porque él ya sabe y mi hija ya sabe que pueden hablarme de emociones cuando quieran, porque yo les hablo a ellos de emociones y de sentimientos y han visto a su papá llorar”, contó en la entrevista para Infobae.

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Raba sostuvo que no considera que mostrar tristeza o miedo sea incompatible con asumir responsabilidades o enfrentar situaciones difíciles. “Si yo no me muestro vulnerable, si yo no me muestro triste o con miedo, ¿de qué forma le voy a pedir yo a mi hijo o a mi hija que confíen en mí cuando ellos estén así?”, reflexionó.

El actor agregó que busca predicar con el ejemplo. “¿De qué forma puedo exigirles: ‘Cuéntame qué te pasó en el colegio hoy’, si no lo ven de mí? Creo que hay que ser ejemplo de esa forma”, afirmó.

Raba sostuvo que mostrarse triste o sentir miedo no impide asumir responsabilidades - crédito @juanpabloraba/Instagram

Juan Pablo Raba entendió que su pódcast entró en la cultura popular

El artista relató que identificó el alcance de Los hombres sí lloran cuando el creador de contenido Estiwar G hizo una parodia sobre el formato. Raba celebró la publicación y luego lo invitó a participar en uno de los episodios. “Yo amé lo que hizo Estiwar. Me acuerdo que puse como: ‘Hey, chicos, la logramos’, porque me pareció maravilloso. En ese momento entendí que éramos parte de la cultura popular”, recordó.

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Para el actor, las referencias, las imitaciones y los contenidos inspirados en el pódcast evidencian que el espacio llegó a públicos que quizás no participan de forma directa en las conversaciones sobre salud mental. “Ya ese espacio, Los hombres sí lloran, se volvió un espacio de la cultura popular y es un referente”, sostuvo.

El programa nació después de una crisis personal que atravesó cuando tenía 42 años, tras el nacimiento de su hija. Raba contó que comenzó a experimentar angustia por el futuro y a revisar con preocupación situaciones de su pasado. A partir de ese proceso, empezó a conversar con otros hombres sobre sus emociones.

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Raba consideró que Los hombres sí lloran se convirtió en un referente para hablar de salud mental - crédito Spotify

“Cuando yo les decía que no estaba bien y que estaba pasando por cosas, el cien por ciento de los hombres, cuando veían que yo les mostraba mi vulnerabilidad, me mostraban la de ellos”, relató. Según dijo, muchos le confiaban conflictos familiares, duelos o dificultades que no compartían con nadie.

‘Pacífico’, la película que llevó a Juan Pablo Raba al límite de sus temores en el mar

Durante la conversación con Infobae Colombia, Raba también habló de Pacífico, la película de Ricardo Gabrieli que llegará a las salas de cine de Colombia el 8 de octubre de 2026. El actor confesó que, en un principio, rechazó el proyecto por su miedo al buceo, los barcos y el mar.

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“Cuando Ricardo me presentó el proyecto, de entrada le dije que no. Le dije: ‘Ricky, yo no veo esto’. A mí me da miedo el tema del buceo, el tema de los barcos; yo me mareo además”, relató.

La producción se filmó cerca de Malpelo, a unos 500 kilómetros de la costa colombiana. Raba y el resto del elenco debieron certificarse para realizar algunas secuencias, aunque las inmersiones de mayor exigencia estuvieron a cargo de buzos profesionales.

El actor también se refirió a Pacífico, la película que lo llevó a enfrentar sus temores relacionados con el mar - crédito @juanpabloraba/ Instagram

El rodaje transcurrió durante dos semanas a bordo de un barco que funcionó como alojamiento, comedor y escenario de grabación. “No creo que nunca más en mi vida vuelva a estar dos semanas metido en un barco filmando una película”, comentó.

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El intérprete recordó los mareos que padeció después de las primeras 24 horas de navegación y la inquietud que le generó llegar a una zona donde un eventual rescate aéreo no sería posible. Pese a ello, sostuvo que la experiencia le reafirmó que la única manera de enfrentar el miedo es atravesarlo.