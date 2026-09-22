Colombia

La Fiscalía judicializó a cuatro hombres señalados de drogar y abusar a niñas indígenas en Meta: “Fueron inducidas a inhalar pegante”

Las indagaciones señalan que las víctimas, de entre 12 y 15 años, habrían sido inducidas a inhalar pegante antes de sufrir agresiones sexuales en Puerto Concordia. Los señalados no aceptaron los cargos

Una fiscal de la Seccional Guaviare les imputó delitos contra menores de edad, tras allanamientos en Puerto Concordia realizados por el CTI con apoyo de la Policía Nacional en varios inmuebles - crédito @FiscaliaCol / X
Guardar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres por su presunta participación en la explotación sexual de niñas indígenas jiw de entre 12 y 15 años en Puerto Concordia, Meta. La investigación documentó de manera preliminar cuatro víctimas y busca establecer si hubo otras menores afectadas.

Las capturas se realizaron en diligencias de registro y allanamiento en varios inmuebles de Puerto Concordia, a cargo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2019 y 2026 y tendrían como víctimas a niñas de los resguardos Caño La Sal y Luna Roja.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados como Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía. Una fiscal de la Seccional Guaviare les imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Los cuatro procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares. La responsabilidad penal de los investigados deberá ser definida en el curso del proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres por la explotación sexual de niñas indígenas jiw en Puerto Concordia - crédito Fiscaliacol / X
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres por la explotación sexual de niñas indígenas jiw en Puerto Concordia - crédito @fiscaliacol / X

La Fiscalía investiga un presunto patrón contra niñas de dos resguardos jiw

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los investigados habrían desarrollado una forma de actuación específica dirigida contra menores de la comunidad jiw. De acuerdo con los elementos recopilados hasta ahora, las víctimas habrían sido inducidas a consumir sustancias tóxicas antes de ser sometidas a agresiones sexuales. La entidad señaló que los responsables se habrían aprovechado del estado de indefensión de las niñas y de las condiciones que enfrentan en sus territorios.

PUBLICIDAD

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, informó que el expediente contiene información sobre cuatro víctimas. “A la fecha se han documentado cuatro víctimas que fueron inducidas a inhalar pegante que les era entregado en botellas”, aseguró la funcionaria.

Jaramillo añadió que, según la investigación, en algunos episodios las menores habrían recibido alimentos y alojamiento antes de las agresiones. Esos elementos forman parte de la línea de investigación con la que la Fiscalía intenta reconstruir las circunstancias de los hechos y determinar la posible intervención individual de cada capturado.

Una fiscal de Guaviare imputó a los capturados los delitos de demanda de explotación sexual comercial y acceso carnal abusivo - crédito fiscaliacol / X
Una fiscal de Guaviare imputó a los capturados los delitos de demanda de explotación sexual comercial y acceso carnal abusivo - crédito @fiscaliacol / X

Desplazamiento y barreras territoriales, entre las condiciones examinadas en el caso

El ente acusador indicó que la indagación toma en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las niñas de la comunidad jiw. Entre ellas mencionó antecedentes de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales para acceder a las instituciones del Estado.

La Fiscalía considera que esas circunstancias habrían incidido en el riesgo al que estaban expuestas las menores. La investigación busca establecer si existieron otras personas involucradas, cómo operaba el presunto patrón de captación y si hay más niñas que puedan ser reconocidas como víctimas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la comunidad jiw ha enfrentado otras afectaciones asociadas al conflicto armado que también son objeto de evaluación dentro del proceso penal.

Dos menores indígenas fueron encontradas en uno de los allanamientos

Durante uno de los operativos judiciales, las autoridades encontraron a dos menores de edad indígenas en uno de los inmuebles inspeccionados. Las niñas quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que activó el proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos.

Imagen de referencia. El Chocó enfrenta una crisis de explotación sexual infantil perpetrada por el ELN y el Clan del Golfo, según documentan fuentes militares - crédito Camila Díaz/Colprensa
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió la protección de dos niñas halladas durante un procedimiento de allanamiento - crédito Camila Díaz/Colprensa

La presencia de las menores durante el allanamiento será evaluada dentro de la investigación, mientras las autoridades verifican su situación y recaban información para determinar si tienen relación con los hechos denunciados.

La Fiscalía mantiene abiertas las labores de verificación y recolección de pruebas. El objetivo es identificar a otras posibles víctimas, ampliar los elementos probatorios y definir si existen nuevas responsabilidades penales por los hechos denunciados.

Temas Relacionados

Explotación sexual infantilComunidades indígenasJiwMetaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Yamid Amat continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos: su estado es crítico y bajo pronóstico reservado, informó la Fundación Santa Fe

La familia autorizó a la clínica divulgar el estado del periodista de 84 años, que está internado en el centro asistencial desde la noche del lunes 21 de septiembre de 2026

Yamid Amat continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos: su estado es crítico y bajo pronóstico reservado, informó la Fundación Santa Fe

José Manuel Restrepo habló con Trump en una reunión del Escudo de las Américas, y el presidente de EE. UU. se refirió a De la Espriella: “Hizo esa promesa”

El vicepresidente asistió al encuentro junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula. Al intervenir, advirtió que Colombia estuvo a punto de perder su democracia

José Manuel Restrepo habló con Trump en una reunión del Escudo de las Américas, y el presidente de EE. UU. se refirió a De la Espriella: “Hizo esa promesa”

Semana de la Bicicleta y la Seguridad Vial en Bogotá: más de 30 actividades gratuitas desde el 27 de septiembre, conozca la programación

La agenda se desarrollará hasta el sábado 3 de octubre en varias localidades, con recorridos, talleres, formación y acciones preventivas dirigidas a distintos usuarios de la movilidad urbana

Semana de la Bicicleta y la Seguridad Vial en Bogotá: más de 30 actividades gratuitas desde el 27 de septiembre, conozca la programación

Historial vehicular en Colombia: por qué revisarlo antes de comprar un carro usado y cómo consultarlo en línea en Bogotá

La verificación permite descubrir embargos pendientes, prendas financieras o conocer los antiguos dueños del automotor en la capital, protegiendo su dinero frente a imprevistos legales durante la negociación de traspaso

Historial vehicular en Colombia: por qué revisarlo antes de comprar un carro usado y cómo consultarlo en línea en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

‘Pautips’ conmovió a sus seguidores al revelar la lección que le enseñó ‘MasterChef Celebrity’ más allá de las recetas: “Una batalla muy dura”

‘Pautips’ conmovió a sus seguidores al revelar la lección que le enseñó ‘MasterChef Celebrity’ más allá de las recetas: “Una batalla muy dura”

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

Jorge Barón le pidió a Westcol tenerlo en cuenta para ‘Stream Fighters 5′: retó a famoso YouTuber español a subirse al ring

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

Go Sports desmintió que sea uno de los ofertantes por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: esto dijo

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor