Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses

La tercera final consecutiva entre Cali y Santa Fe en la Liga Femenina iniciará en Boyacá y terminará en el Valle del Cauca - crédito Colprensa

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) reprogramó el partido de ida de la Final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026, previsto para el miércoles 23 de septiembre de 2026, debido a la falta de disponibilidad del Estadio Nemesio Camacho El Campín. El encuentro se disputará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 7:00 p.m.

El escenario deportivo permanecerá sin disponibilidad para eventos deportivos durante 24 días por la realización de un concierto, según la información conocida públicamente. Las adecuaciones del gramado, atribuidas a Sencia, se llevarían a cabo después del desmontaje del espectáculo, en plena competencia deportiva.

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La Dimayor explicó que el Club Independiente Santa Fe no le notificó que El Campín estuviera ocupado para esa fecha, debido a que el equipo tampoco recibió aviso del arrendatario actual del estadio. Con esa información y tras coordinar la programación con los dos clubes finalistas, la entidad había fijado originalmente los partidos de la serie.

La organización señaló que la ausencia del principal escenario deportivo de Bogotá afecta la disputa de una final profesional que busca fortalecer el fútbol femenino nacional. También reiteró que continuará trabajando para garantizar el desarrollo de sus competencias en las mejores condiciones para los clubes, los jugadores, los aficionados y el deporte nacional.

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“Entendemos plenamente que el fútbol y los espectáculos culturales deben coexistir y desarrollarse de manera armónica en escenarios multipropósito como El Campín. Sin embargo, consideramos que la prioridad en el principal escenario deportivo de Bogotá debe estar orientada a garantizar la realización de las competencias futbolísticas, especialmente cuando se trata de una final profesional que representa el máximo evento del fútbol femenino nacional” dice el comunicado de prensa emitido por Dimayor.

Independiente Santa Fe confirma Tunja como su sede de localía y anuncia entrada gratuita

Santa Fe ganó dos de sus tres títulos en la Liga Femenina jugando de local en el estadio El Campín - crédito @barrabrava_net / X

Independiente Santa Fe disputará mañana el partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay en el estadio La Independencia de Tunja. El encuentro comenzará a las 7:00 p.m., según informó el club.

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El ingreso será gratuito, con aforo limitado, y la institución dispondrá de buses para facilitar el traslado de sus hinchas. La medida busca acompañar a las Leonas en una final que el equipo ganó en la cancha.

El club comunicará durante la tarde los detalles sobre el acceso al estadio, el desplazamiento y los demás aspectos logísticos. También convocó a sus seguidores a vestir el escenario de rojo y blanco para respaldar a las jugadoras.