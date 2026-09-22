Deportes

Go Sports desmintió que sea uno de los ofertantes por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: esto dijo

Durante el lunes 21 de septiembre de 2026, después de la asamblea de la Dimayor, distintas versiones periodísticas afirmaron que esa empresa era la competencia de Win Sports

El lunes 21 de septiembre de 2026, Dimayor le presentó a Win Sports la oferta que tienen por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano - crédito @PSierraR/X
El lunes 21 de septiembre de 2026, Dimayor le presentó a Win Sports la oferta que tienen por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano - crédito @PSierraR/X
Guardar

Go Sports Media S.A.S. desmintió que participe como oferente en la negociación por los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), un proceso que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) adelanta para definir la transmisión de sus torneos a partir de 2027.

La empresa difundió el martes 22 de septiembre del 2026 un comunicado en el que rechazó las versiones que la relacionaron con una propuesta económica para asumir la explotación audiovisual y digital de las competencias. “Ni Go Sports Media S.A.S., ni sus accionistas, participan directa o indirectamente, ni tienen interés económico, comercial o contractual” en el proceso de licitación, negociación o renovación, afirmó la compañía.

PUBLICIDAD

Este es el comunicado oficial de Go Sports desmintiendo que sea la empresa que está detrás de la oferta por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Go Sports
Este es el comunicado oficial de Go Sports desmintiendo que sea la empresa que está detrás de la oferta por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Go Sports

El pronunciamiento llegó un día después de la asamblea de los 36 clubes afiliados a la Dimayor, celebrada el 21 de septiembre, en la que se revisaron las ofertas recibidas para el próximo ciclo de derechos televisivos. Varias informaciones periodísticas habían señalado que Go Sports estaba detrás de una oferta que competiría con Win Sports, actual titular de los derechos.

Según esas versiones, la oferta alcanzaría los 90 millones de dólares anuales y serviría como referencia para que Win Sports ejerciera su derecho de preferencia. Sin embargo, la Dimayor no ha confirmado de manera pública ni el nombre de la compañía que presentó la propuesta elegida ni las condiciones económicas de la negociación, debido a un acuerdo de confidencialidad firmado entre los presidentes de los clubes.

PUBLICIDAD

Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, informó sobre los 60 días que tendrá Win Sports, canal licenciatario actual, para igualar o superar la oferta por los derechos de transmisión de fútbol colombiano - crédito @sebasperiodista/X
Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, informó sobre los 60 días que tendrá Win Sports, canal licenciatario actual, para igualar o superar la oferta por los derechos de transmisión de fútbol colombiano - crédito @sebasperiodista/X

La compañía pidió a la Dimayor que aclare su posición

En su comunicado, Go Sports Media S.A.S. sostuvo que tampoco interviene “por cuenta, representación, coordinación o asociación con terceros participantes o interesados” en la negociación. La firma reclamó que la Dimayor, a la que identificó como “fuente oficial de información” sobre el proceso, haga una precisión pública.

“Go Sports Media S.A.S. no forma parte de las actuales negociaciones relacionadas con los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano”, indicó la empresa, que pidió evitar que continúen las interpretaciones que vinculan a la sociedad o a sus accionistas con la eventual oferta.

La empresa añadió que su vínculo comercial con la Dimayor ya concluyó. “La relación comercial entre la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR y Go Sports Media S.A.S. se encuentra terminada y actualmente no existe relación comercial vigente entre las partes”, señaló.

Ese punto es relevante porque, de acuerdo con información publicada antes de la asamblea, Go Sports figuraba como interventora del contrato vigente por los derechos audiovisuales, con una participación del 2% de los ingresos provenientes de la televisión. El comunicado de este 22 de septiembre establece que esa relación ya no está en vigor.

Ilustración de Mauricio Correa junto a un estadio, una cámara de televisión, antenas y los logotipos de la Liga BetPlay y Dimayor.
Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los derechos desde 2027 y la discusión entre los clubes

La negociación busca definir quién comercializará los derechos audiovisuales y digitales de las competencias organizadas por la Dimayor entre 2027 y 2030. El contrato actual de Win Sports vence el 31 de diciembre de 2026.

Antes de la reunión del 21 de septiembre, se informó que las propuestas habían sido abiertas en una sesión de la comisión de mercadeo, con acompañamiento de la firma auditora Crowe Co S.A.S. y de Octagon como asesor técnico. Los clubes debían escoger la alternativa que avanzaría en la negociación y luego comunicarla al actual licenciatario.

Go Sports cerró su comunicado con un rechazo a “cualquier vinculación inexacta o carente de sustento” con procesos en los que, según sostuvo, ni la compañía ni sus accionistas tienen participación o interés. La definición sobre el próximo operador de las transmisiones sigue pendiente de una comunicación oficial de la Dimayor.

De forma tal que la incógnita por el nombre de la empresa que está detrás de esa oferta por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano, sigue estando en el ambiente. Infobae Colombia ha podido establecer que el nombre de esa empresa sería Disney Company y sus canales de ESPN, pero también han surgido rumores en torno a la creación de un nuevo canal, una plataforma de streaming propia (formato OTT) o actuar como productora. Esto abre la opción de sublicenciar los partidosa múltiples pantallas y plataformas internacionales.

Temas Relacionados

Derechos de televisiónFútbol colombianoAtlético NacionalGo SportsColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

El Tiburón consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay 2026-II en la capital ante Fortaleza, por un resultado de 4-1

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Ante la molestia de los rojos por trasladar la ida de la final de la Liga Femenina a Tunja por el concierto de BTS, el administrador del estadio respondió con un dato importante

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Go Sports habría ofrecido 90 millones de dólares anuales a los clubes afiliados a la Dimayor y un bono de hasta un millón de dólares a cada club en caso de ser la propuesta elegida, según Alejandro Pino

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses

La División Mayor del Fútbol Colombiano respaldó la versión de Independiente Santa Fe que no le fue notificado con tiempo la no disponibilidad de El Campín por la realización del concierto de BTS

Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

ENTRETENIMIENTO

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

Jorge Barón le pidió a Westcol tenerlo en cuenta para ‘Stream Fighters 5′: retó a famoso YouTuber español a subirse al ring

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Deportes

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, agradeció la compañía de los hinchas en Bogotá: esto dijo sobre la posición de Zidane

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Sencia respondió a la polémica por El Campín y afirmó que Santa Fe y la Dimayor conocían con anticipación el concierto de BTS en el estadio

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses