Go Sports desmintió que sea uno de los ofertantes por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: esto dijo

El lunes 21 de septiembre de 2026, Dimayor le presentó a Win Sports la oferta que tienen por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano - crédito @PSierraR/X

Guardar

Go Sports Media S.A.S. desmintió que participe como oferente en la negociación por los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), un proceso que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) adelanta para definir la transmisión de sus torneos a partir de 2027.

La empresa difundió el martes 22 de septiembre del 2026 un comunicado en el que rechazó las versiones que la relacionaron con una propuesta económica para asumir la explotación audiovisual y digital de las competencias. “Ni Go Sports Media S.A.S., ni sus accionistas, participan directa o indirectamente, ni tienen interés económico, comercial o contractual” en el proceso de licitación, negociación o renovación, afirmó la compañía.

PUBLICIDAD

Este es el comunicado oficial de Go Sports desmintiendo que sea la empresa que está detrás de la oferta por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Go Sports

El pronunciamiento llegó un día después de la asamblea de los 36 clubes afiliados a la Dimayor, celebrada el 21 de septiembre, en la que se revisaron las ofertas recibidas para el próximo ciclo de derechos televisivos. Varias informaciones periodísticas habían señalado que Go Sports estaba detrás de una oferta que competiría con Win Sports, actual titular de los derechos.

Según esas versiones, la oferta alcanzaría los 90 millones de dólares anuales y serviría como referencia para que Win Sports ejerciera su derecho de preferencia. Sin embargo, la Dimayor no ha confirmado de manera pública ni el nombre de la compañía que presentó la propuesta elegida ni las condiciones económicas de la negociación, debido a un acuerdo de confidencialidad firmado entre los presidentes de los clubes.

PUBLICIDAD

Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, informó sobre los 60 días que tendrá Win Sports, canal licenciatario actual, para igualar o superar la oferta por los derechos de transmisión de fútbol colombiano - crédito @sebasperiodista/X

La compañía pidió a la Dimayor que aclare su posición

En su comunicado, Go Sports Media S.A.S. sostuvo que tampoco interviene “por cuenta, representación, coordinación o asociación con terceros participantes o interesados” en la negociación. La firma reclamó que la Dimayor, a la que identificó como “fuente oficial de información” sobre el proceso, haga una precisión pública.

“Go Sports Media S.A.S. no forma parte de las actuales negociaciones relacionadas con los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano”, indicó la empresa, que pidió evitar que continúen las interpretaciones que vinculan a la sociedad o a sus accionistas con la eventual oferta.

La empresa añadió que su vínculo comercial con la Dimayor ya concluyó. “La relación comercial entre la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR y Go Sports Media S.A.S. se encuentra terminada y actualmente no existe relación comercial vigente entre las partes”, señaló.

PUBLICIDAD

Ese punto es relevante porque, de acuerdo con información publicada antes de la asamblea, Go Sports figuraba como interventora del contrato vigente por los derechos audiovisuales, con una participación del 2% de los ingresos provenientes de la televisión. El comunicado de este 22 de septiembre establece que esa relación ya no está en vigor.

Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los derechos desde 2027 y la discusión entre los clubes

La negociación busca definir quién comercializará los derechos audiovisuales y digitales de las competencias organizadas por la Dimayor entre 2027 y 2030. El contrato actual de Win Sports vence el 31 de diciembre de 2026.

Antes de la reunión del 21 de septiembre, se informó que las propuestas habían sido abiertas en una sesión de la comisión de mercadeo, con acompañamiento de la firma auditora Crowe Co S.A.S. y de Octagon como asesor técnico. Los clubes debían escoger la alternativa que avanzaría en la negociación y luego comunicarla al actual licenciatario.

PUBLICIDAD

Go Sports cerró su comunicado con un rechazo a “cualquier vinculación inexacta o carente de sustento” con procesos en los que, según sostuvo, ni la compañía ni sus accionistas tienen participación o interés. La definición sobre el próximo operador de las transmisiones sigue pendiente de una comunicación oficial de la Dimayor.

De forma tal que la incógnita por el nombre de la empresa que está detrás de esa oferta por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano, sigue estando en el ambiente. Infobae Colombia ha podido establecer que el nombre de esa empresa sería Disney Company y sus canales de ESPN, pero también han surgido rumores en torno a la creación de un nuevo canal, una plataforma de streaming propia (formato OTT) o actuar como productora. Esto abre la opción de sublicenciar los partidosa múltiples pantallas y plataformas internacionales.

PUBLICIDAD