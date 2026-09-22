Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

El cuadro "Escarlata" se mostró reacio en contra de las decisiones arbitrales en los últimos partidos-crédito @AmericadeCali/X

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El 21 de septiembre de 2026, América de Cali publicó un video con jugadas y decisiones arbitrales que, según el club, lo han perjudicado durante el campeonato. La difusión ocurrió un día después del partido ante Deportes Tolima en Ibagué.

El equipo perdió 0-1 ante Deportivo Pasto y dejó su invicto en la Liga BetPlay 2026-II, aunque conserva el liderato con 21 puntos. La publicación del club reabrió el debate sobre el arbitraje en sus últimos encuentros.

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La "Mechita" publicó un video sobre jugadas y decisiones arbitrales que, según el club, lo perjudicaron en la Liga BetPlay 2026-II-crédito @AmericadeCali/X

El mensaje que acompañó el video fue:

“Después de todo lo vivido, la respuesta sigue siendo la misma. Juntos responderemos Siempre América”.

La jornada ante Tolima terminó con tres expulsados, cuatro intervenciones del VAR y goles anulados, bajo la conducción de Wilmar Roldán, cuestionado por especialistas tras el partido.

La primera expulsión ocurrió en el minuto 36, cuando Jhon Murillo recibió la tarjeta roja por una acción que varios consideraron merecedora de amarilla. Iván Vélez, gerente deportivo del club, también fue expulsado tras reclamar la decisión.

Tolima terminó con 10 jugadores en el tiempo de adición, en el minuto 90+1, después de una intervención del VAR. Roldán había considerado inicialmente que la infracción de uno de sus atacantes no constituía una falta grave.

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América ya había disputado gran parte del partido anterior con un hombre menos. En el Pascual Guerrero, Jean Fernandes fue expulsado antes del descanso y Diego Chávez marcó de cabeza el único gol del encuentro.

Así se analizó la expulsión de Jhon Murillo en el Tolima vs. América: esto dicen los analistas

La expulsión de Jhon Murillo fue fuertemente cuestionada con respecto al arbitraje de Wilmar Roldán-crédito @ElVarCentral/X

En medio de lo que fue el partido entre Tolima y América de Cali, el delantero venezolano Jhon Murillo fue expulsado al minuto 37 de partido tras una fuerte entrada sobre Enner Valencia.

Según los análisis de las cuentas arbitrales, pese a la dureza de la entrada, consideraron que la jugada no fue catalogada tan excesiva en fuerza para determinar la expulsión del futbolista escarlata. La cuenta VAR Central explicó lo siguiente:

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“La de Murillo: Esta me parece se pude discutir, sin tampoco decir que es un desastre arbitral o un error grosero, simplemente la veo como acción gris. ¿Por qué? Más que nada porque la entrada no acaba siendo de lleno sobre la pierna del adversario. Murillo alcanza a pasarle la suela y lo hace de costado. En mi opinión, pudo resolverse con amarilla, la veo más temeraria que de juego brusco y grave", detalló.

El exárbitro Wilmer Barahona cuestionó fuertemente lo ocurrido en la expulsión del atacante venezolano Jhon Murillo en Ibagué-crédito @ArbitrajeFrente/X

El exárbitro Wilmer Barahona detalló que la jugada fue dura, y en las determinaciones de las faltas se califica como temeraria, pero que con la sanción con tarjeta amarilla al jugador era suficiente:

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“Minuto 37: Murillo tiene el balón en su poder, pero se le va largo. En el intento de recuperar la pelota, termina impactando al adversario con el pie. Es una acción temeraria para Amarilla”, sentenció.

El exárbitro cuestionó la jugada de tiro penal a favor del Deportes Tolima que terminó en el gol de Sergio Aguayo-crédito @ArbitrajeFrente/X

Sobre la falta de tiro penalti que se le pitó a favor del Deportes Tolima, Barahona aseguró que no ve la falta en la jugada de tiro penal que le dieron al “Pijao”, y que terminó en anotación de Sergio Aguayo:

“Minuto 21: Lo he revisado varias veces, no veo la falta, si es en el segundo palo, los dos jugadores disputan el balón, en el primer palo el delantero se deja caer al sentir la marca”, dijo.

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Qué dijo David González tras el juego entre Tolima y América

El técnico detalló que el partido tuvo un ritmo de juego accidentado por la cantidad de faltas en el Manuel Murillo Toro-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

David González explicó el 20 de septiembre de 2026 que el partido entre Tolima y América de Cali tuvo un inicio accidentado:

“Mira, el inicio del partido fue como que ninguno de los dos equipos podía entrar en ritmo de juego. Fue un poco accidentado. Ellos se terminaron yendo adelante con un penal. Nosotros empatamos rápidamente. Ya estábamos empezando a entrar en ese juego y en esas sociedades que nos han caracterizado cuando vino la expulsión”, detalló.

Y añadió: “De ahí en adelante hicimos lo que teníamos que hacer. El plan fue defender el resultado que teníamos hasta ese momento y tratar de buscar, si se daba la posibilidad, alguna transición o algún balón parado. Esperábamos que no nos terminara pasando lo que nos pasó en casa con un jugador menos”, concluyó.

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