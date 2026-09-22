Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero este 22 de septiembre, cuando inician las competencias de los colombianos en atletismo

Julián Horta ganó medalla de plata en la competencia de 67 kilogramos de la lucha grecorromana - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia sumó cuatro oros y seis platas este lunes 21 de septiembre en las competencias disputadas en Rosario y Rafaela, resultado que le permite ocupar el tercer lugar de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La jornada terminó con una final colombiana en la velocidad individual masculina. Kevin Quintero venció en dos heats a Cristian Ortega en el Invencible Velódromo y se quedó con el oro, mientras su compatriota obtuvo la plata.

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El país acumula 43 oros, 43 platas y 35 bronces, para un total de 121 medallas. Brasil lidera el medallero con 79 oros, 62 platas y 52 bronces, seguido por Argentina, que suma 46 oros, 49 platas y 79 bronces.

El ciclismo de pista es uno de los deportes en donde Colombia pelea por el campeonato - crédito Comité Olímpico Colombiano

En Rafaela, Marcela Hernández ganó el ómnium femenino con 156 puntos. La colombiana cerró la prueba con una victoria en la carrera por puntos, en la que obtuvo 36 unidades, y superó a la venezolana Verónica Abreu, segunda con 128, y a la argentina Julieta Benedetti, tercera con 127.

La gimnasia de trampolín aportó dos títulos y una plata en Rosario. Santiago Parra ganó la competencia individual masculina con 55,740 puntos y, junto con Diego Giraldo, se impuso en dobles masculino con 45,990 unidades; Giraldo también fue segundo en la prueba individual con 54,550.

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El rugby femenino le dio una medalla de plata a Colombia al perder contra Argentina en la final - crédito Comité Olímpico Colombiano

La lucha grecorromana consiguió tres platas en el Parque la Independencia de Santa Fe: Dicther Toro en 60 kilogramos, Julián Horta en 67 y Jair Cuero en 77.

Las Tucanes finalizaron segundas en el rugby sevens femenino tras perder la final contra Argentina y sumaron otra medalla de plata para la delegación colombiana.

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Brasil: 79 medallas de oro; 62 medallas de plata; 52 medallas de bronce. Argentina: 46 medallas de oro; 49 medallas de plata; 79 medallas de bronce. Colombia: 43 medallas de oro; 43 medallas de plata; 35 medallas de bronce. Venezuela: 30 medallas de oro; 34 medallas de plata; 34 medallas de bronce. Chile: 29 medallas de oro; 29 medallas de plata; 37 medallas de bronce.

Inician las competencias de atletismo, donde Colombia espera recuperar el segundo puesto en el medallero

El equipo de tiro con arco tendrá la primera salida de Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia prepara su debut en las pruebas de atletismo con 33 deportistas, en la escalada deportiva con dos competidoras y en tiro con arco con 12 arqueros este martes 22 de septiembre.

El tiro con arco entregará 30 medallas puntuables en el Hipódromo del Parque la Independencia de Rosario, con pruebas individuales, por equipos y mixtas en las modalidades de arco recurvo y compuesto. El recurvo se disputará a 70 metros de la diana y el compuesto, a 50 metros.

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La delegación colombiana estará integrada en arco compuesto por Sara López, Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez, Manuel Arenas, Pablo Gómez y Jagdeep Singh. En recurvo competirán Ana María Rendón, Isabella Forero Martínez, Tania Arias, Jorge Enríquez, Santiago Cruz y Santiago Arcila.

El atletismo tendrá como sede el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe y reunirá 46 pruebas, con igual número de medallas de oro, plata y bronce. Colombia competirá con Ángelica Gamboa, Arnovis Dalmero, Billy Julio, Carlos Flórez, Carlos Palacios, Carlos Sanmartín, Cesar Herrera, Daniel Balanta, Danna Bánquez, Deiner Guaitoto, Fabián Serna, Flor Denis Ruíz, Frank Durán, Gilmar Correa, Isabella Hitas, John Paredes, Jhonatan Julio, Samuel Mosquera, Julio Angulo, Katherin Castillo, Lina Licona, Luna Pabón, María Rocha, María Maturana, María Arboleda, Marleth Ospino, Mayra Gaviria, Melany Bolaño, Neiker Abello, Nerly Cantoñi, Ronal Longa, Ronald Grueso y Yerlín Mesa.

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La escalada deportiva tendrá lugar en el Instituto Superior de Educación Física N.º 27 de Santa Fe, con las modalidades de velocidad, boulder y dificultad. Saray García y María Sánchez representarán a Colombia en seis pruebas con medallas de oro, plata y bronce.

En velocidad, los atletas deben completar lo más rápido posible una ruta estandarizada en un muro de 15 metros. El boulder exige resolver recorridos cortos sin cuerdas ni arneses, mientras que la dificultad consiste en ascender una vía de al menos 15 metros con cuerda y arnés, en un solo intento y con un límite de seis minutos.

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