A “Bendito Menor” y “La Bebecita” los habrían ejecutado sus propios compañeros y no como afirmó Abelardo de la Espriella: vecinos contaron detalles

Los detalles del operativo en el que fue abatido alias Bendito Menor se brindaron la mañana del viernes 4 de septiembre por parte del presidente Abelardo de la Espriella - créditos Catalina Olaya / Colprensa | Red social Facebook

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La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, que se reportó el 4 de septiembre de 2026 en una vivienda del barrio Los Olivos de Riohacha, abrió nuevas preguntas tras la difusión de una investigación de Revista Raya.

El medio recogió testimonios de residentes del sector y de personas cercanas al jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), organización criminal también conocida como Los Pachenca, que ponen en duda la versión oficial de un enfrentamiento con la Policía.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Riohacha que “Bendito Menor” había muerto durante una operación de un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

La versión divulgada por autoridades señaló que el jefe armado, su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, y dos de sus hombres de seguridad (Alias El Tío y “Casiloco”) reaccionaron ante la llegada de los uniformados.

“Se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o Bendito Menor”, afirmó De la Espriella durante el anuncio oficial.

Sin embargo, la investigación periodística sostiene que los vecinos no escucharon detonaciones la noche del jueves 3 de septiembre ni durante las primeras horas del viernes 4.

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Las fuentes consultadas por el mismo medio plantearon la hipótesis de que los cuatro ocupantes de la vivienda podrían haber sido asesinados antes de la llegada de la Policía.

Vecinos dijeron que no escucharon disparos ni vieron un ingreso forzado a la vivienda

Una fuente protegida cerca al sector de Los Olivos relató que durante la noche no percibió señales de un operativo policial. El testigo afirmó que vio movimientos de vehículos, pero no escuchó disparos ni observó alteraciones en la fachada de la casa.

“No, no, de noche no pasó nada. Lo único que se vio fue carro, fue carro rugoso, pero normal. No se oyó operativo de ninguna clase”, aseguró la fuente.

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El mismo testigo ubicó la llegada de helicópteros, drones y uniformados la madrugada del viernes 4 de septiembre.

“La bulla la hicieron como a las cinco, cuatro y media para cinco cuando entraron ya, pero ya supuestamente como que estaban muertos, porque lo que hicieron fue sacarlos”, dijo el mismo lugareño.

La investigación del mismo medio expuso imágenes y observaciones sobre el estado de la vivienda 12 días después de los hechos.

Según el reportaje, la puerta peatonal, el garaje y una ventana del segundo piso no tenían señales visibles de haber sido forzados. Tampoco se apreciaban daños en el jardín o en los arbustos cercanos que permitieran establecer desde afuera que hubo un intercambio de disparos.

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Otra fuente protegida planteó una duda sobre la forma en que los atacantes habrían ingresado a la residencia.

“Esa puerta no está forzada. O sea que se supone que los que entraron para matarlos tenían que conocerlos”, afirmó la misma persona, que también especuló con que se pudo haber empleado un arma con silenciador, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada por una autoridad judicial ni forense.

Una fuente cercana aseguró que la pareja fue convocada a la casa donde murió

La misma revista también presentó el testimonio de una persona que, según el medio, tuvo contacto con alias Bendito Menor y con alias la Bebecita durante las horas previas a su muerte.

La fuente aseguró que el jefe armado fue llamado a una reunión por miembros de su propia organización.

“A ellos los llaman. Él llega a la casa a visitarla a ella, pero a ellos los llaman. Les mandan un conductor para que los busquen”, sostuvo la persona entrevistada.

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De acuerdo con esa versión, “Bendito Menor” y “La Bebecita” fueron trasladados a la vivienda del barrio Los Olivos con dos hombres de confianza: Orlando Javier Paternina Ricardo, señalado como el Tío, y Keyner José Moscote Martis, alias Casiloco.

“Bendito Menor” portaba un arma corta cuando salió de la vivienda donde estaba con su pareja, contó la misma fuente: “El único que se echó una pistola en la pretina fue Naín. Y ahí se los llevan para allá, donde los mataron”, recordó.

El relato ubica a las víctimas con vida cerca de las 7:30 p. m.. Después de las 9:30 p. m. del mismo jueves 3 de septiembre, según la misma fuente, dejaron de contestar llamadas. “O sea, a esa hora ya estaban muertos. Y la ley llega aproximadamente como a las dos de la mañana”, aseguró.

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El reportaje también menciona que una mujer, acompañada por dos menores de edad, habría estado dentro de la vivienda y no habría resultado herida. Esa información fue atribuida a la fuente cercana a la pareja y a una vecina del sector. La presunta testigo no se habría pronunciado en público.

Alias Bendito Menor y su rango dentro de las Acsn

Además de las dudas sobre las circunstancias de la muerte, la investigación de Revista Raya cuestionó la dimensión atribuida por el Gobierno a la caída de Bendito Menor.

El investigador Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, explicó que el hombre no habría sido comandante del bloque Javier Cáceres, como se afirmó en algunas publicaciones.

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“Él nunca llegó a comandar el bloque Javier Cáceres. Él solamente fue el comandante del Frente Urbano Especial de La Guajira, que tenía más o menos unos 20 muchachos”, señaló Dimas.

Según el investigador, Bendito Menor habría ocupado un tercer nivel dentro de la cadena de mando de las ACSN. Por encima de él estarían los mandos de bloque y el comando central de la organización, que toma las decisiones políticas, militares y económicas.

“Es un golpe mediático, pero no es un golpe duro”, afirmó Dimas sobre la muerte del jefe armado. A su juicio, el fallecimiento de Bendito Menor no afectaría de forma sustancial las capacidades de Los Pachenca e incluso podría haber resuelto una dificultad interna para esa estructura.

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El reportaje identifica como figuras centrales de la organización a los hermanos Freddy y Carmenevelio Castillo Carrillo, conocidos como alias Pinocho y alias Muñeca.

También menciona a Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso, y a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo (abatido el lunes 21 de septiembre), dentro de la línea de mando reconstruida con documentos de la Fiscalía y testimonios consultados por el medio.