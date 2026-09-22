Colombia

La Contraloría puso la lupa en la Primera Línea del metro de Bogotá: asegura que la obra registra un retraso del 52% en malla vial y espacio público

La medida del organismo de control incluye la creación de un grupo interno transitorio para recopilar información, articular dependencias y respaldar técnicamente las decisiones

La Contraloría ordenó seguimiento estricto a la Primera Línea del Metro de Bogotá - crédito Enea Lebrun/Reuters
La Contraloría ordenó seguimiento estricto a la Primera Línea del Metro de Bogotá - crédito Enea Lebrun/Reuters
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La Contraloría ordenó un seguimiento permanente a la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) y activó la figura de la “competencia prevalente”, tras detectar retrasos en la obra con corte al 31 de agosto de 2026.

“El contralor general de la República, Jorge Laverde Vargas, adoptó una decisión para fortalecer la vigilancia de los recursos públicos invertidos en la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), al ordenar un nuevo seguimiento permanente al proyecto y ejercer la competencia prevalente para asumir integralmente la vigilancia y el control fiscal sobre esta iniciativa estratégica para el país”, puntualiza el comunicado oficial.

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La medida, que permite al organismo asumir de manera integral la vigilancia fiscal del proyecto por encima de otras entidades de control, incluye la coordinación de todas las actuaciones por parte del vicecontralor Francisco José Chaux. Además de la creación de un grupo interno transitorio para recopilar información, articular dependencias y respaldar técnicamente las decisiones.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) aportará sus capacidades analíticas para revisar el avance de la construcción y responder ante posibles alertas.

La medida del organismo de control incluye la creación de un grupo interno transitorio para recopilar información, articular dependencias y respaldar técnicamente las decisiones - crédito Contraloria
La medida del organismo de control incluye la creación de un grupo interno transitorio para recopilar información, articular dependencias y respaldar técnicamente las decisiones - crédito Contraloria

La Nación financia 67,81% del proyecto y el Distrito Capital aporta el 32,19% restante. La Contraloría señaló que el volumen de recursos públicos involucrados exige una vigilancia constante, con el objetivo de anticipar riesgos y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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“La decisión fue adoptada mediante resolución del despacho del contralor general de la República, en atención a la relevancia nacional del proyecto y al volumen de recursos públicos comprometidos, de los cuales la Nación aporta el 67,81% de la financiación, mientras que el Distrito participa con el 32,19% restante. Por ello, la entidad señaló la necesidad de garantizar una vigilancia fiscal oportuna ante los riesgos identificados en su ejecución”, señaló el organismo de control.

El avance general alcanzaba 82,33%, frente al 86,79% previsto, una diferencia de 4,46 puntos porcentuales. Según el ente de control, el desglose por componentes muestra retrasos que requieren un seguimiento más detallado que las revisiones periódicas.

La Contraloría señaló que el volumen de recursos públicos involucrados exige una vigilancia constante, con el objetivo de anticipar riesgos y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. - crédito Contraloria
La Contraloría señaló que el volumen de recursos públicos involucrados exige una vigilancia constante, con el objetivo de anticipar riesgos y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. - crédito Contraloria

La entidad busca centralizar criterios y acelerar sus actuaciones durante la ejecución de la obra para proteger los recursos públicos destinados al proyecto.

Para cumplir el objetivo, “el contralor general de la República, Jorge Laverde Vargas, asignó al vicecontralor, Francisco José Chaux, la coordinación integral de las actuaciones derivadas del seguimiento permanente y de la competencia prevalente. Asimismo, ordenó la creación de un grupo interno transitorio especializado, encargado de recopilar y analizar información, coordinar actuaciones institucionales y apoyar las decisiones de control fiscal relacionadas con el proyecto”, indicó.

La Contraloría determinó que “la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) suministrará capacidades analíticas y soporte técnico para el monitoreo permanente de la ejecución de la obra. Con esta decisión, la entidad fortalece su capacidad para ejercer un control fiscal preventivo y efectivo, anticipar riesgos, verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y salvaguardar los recursos de los colombianos destinados a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá”.

Metro de Bogotá arrancó segundo intento de licitación de la Línea 2

La Línea 2 del metro de Bogotá podría quedar adjudicada al final del primer trimestre de 2027 y sus obras comenzarían en el segundo semestre de ese año - crédito Enea Lebrun/Reuters
La Línea 2 del metro de Bogotá podría quedar adjudicada al final del primer trimestre de 2027 y sus obras comenzarían en el segundo semestre de ese año - crédito Enea Lebrun/Reuters

La Línea 2 del metro de Bogotá podría quedar adjudicada al final del primer trimestre de 2027, con la expectativa de que las obras comiencen durante el segundo semestre de ese año.

De hecho, la empresa Metro de Bogotá empezó a recibir desde el lunes 7 de septiembre de 2026 las solicitudes de precalificación de los consorcios que aspiran a ejecutar el proyecto, según información conocida por El Tiempo.

El proceso busca reactivar una licitación que quedó desierta en enero de 2026, después de que los dos grupos que permanecían habilitados optaran por no presentar una propuesta económica.

La nueva carrera para construir la segunda línea comienza con la entrega de documentos por parte de los grupos empresariales interesados. Un equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) revisará si cumplen las condiciones jurídicas, financieras y de experiencia exigidas.

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