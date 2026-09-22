Fiscalía aclaró a Infobae si habrá imputación contra Zulma Guzmán como persona ausente por el homicidio de dos niñas con frambuesas envenenadas: “Atiende los requerimientos del Reino Unido”

El hecho ocurrió el 3 de abril de 2025. Dos niñas murieron tras consumir la fruta y otras dos personas sufrieron intoxicación. La investigación ubicó a Guzmán como principal sospechosa y determinó que se encuentra en Reino Unido- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

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La Fiscalía General de la Nación desmintió que prepare una imputación como persona ausente contra Zulma Guzmán, investigada por la muerte de dos menores de edad que consumieron frambuesas contaminadas con talio en Bogotá. Fuentes del ente acusador confirmaron a Infobae Colombia que, por ahora, no está en curso ese procedimiento.

Aseguraron que el proceso va de la siguiente manera: “La Fiscalía está a la espera de que se surta el proceso de extradición y atiende los requerimientos del Reino Unido”.

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Algunas versiones señalaron que la Fiscalía avanzaría con una formulación de cargos y solicitaría una medida de aseguramiento sin la presencia de la investigada, que se encontraría en Reino Unido. Sin embargo, la entidad negó que esa actuación esté prevista en este momento.

La investigación se originó por un envío recibido el 3 de abril de 2025

Ese día llegaron frambuesas, presuntamente enviadas por Guzmán, a una vivienda del norte de la capital colombiana. Cuatro menores las consumieron: dos murieron y las otras resultaron intoxicadas.

El abogado de las víctimas, Majer Abushihab, pidió que el caso avance hasta establecer responsabilidades. “Lo que busca es que muy pronto se logre ubicar y particularmente hacer responsable en primer lugar a quien presuntamente es señalada”, declaró en Noticias RCN.

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Los investigadores revisan otros envíos y un hallazgo en el Club El Nogal

Las autoridades analizan otros despachos de frambuesas que habrían contenido talio. Entre ellos aparecen envíos dirigidos a Elvira María Restrepo en enero de 2025 y a Catalina Ramírez, pocos días después del caso de las menores.

Los registros de esas entregas también vincularon a Zenaida Pava, mujer a la que los investigadores consideran una posible cómplice.

Durante una inspección, los agentes hallaron rastros de talio en el casillero de Guzmán en el Club El Nogal. Ese resultado se incorporó a los elementos que estudia la Fiscalía.

Guzmán fue ubicada en Londres, cerca del río Támesis, mientras Colombia adelantaba gestiones para requerir su regreso. Ante su negativa a comparecer, el ente acusador decidió avanzar con el mecanismo de persona ausente.

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