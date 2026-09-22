Fútbol no pero BTS sí: fuerte polémica por cierre del estadio El Campín por montaje de concieto de Kpop mientras se recupera la gramilla

El estadio Nemesio Camacho El Campín ha visto a Independiente Santa Fe levantar dos de sus tres títulos en el fútbol femenino, hasta antes del cambio de administración - crédito Atlético Nacional

Guardar

Sencia cerraría las puertas a la final del fútbol profesional femenino en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los administradores informaron que entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026 se tiene programada la realización del concierto de BTS y luego recuperar la gramilla tras una temporada de alta intensidad.

El evento musical está programado para el 2 y 3 de octubre, pero se ha conocido que el montaje de la tarima tardaría alrededor de 10 días, por lo que los organizadores del concierto tomaron posesión del estadio desde el 22 de septiembre para el inicio de estas actividades logísticas.

PUBLICIDAD

Esta decisión afecta la final de ida del fútbol femenino entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, programada para el 23 de septiembre a las 7:00 p. m. y anunciada por la Dimayor para jugarse en el escenario deportivo más importante de Bogotá.

Comunicado de prensa de Sencia sobre la utilización del estadio para el partido de la Liga Femenina programado para el miércoles 23 de septiembre - crédito Sencia

En un comunicado de prensa, publicado a las 10:49 p. m. del lunes 21 de septiembre, Sencia informa en su primer numeral la cantidad de partidos de fútbol (53) que se han jugado en el 2026, frente a la cantidad de eventos culturales que ha acogido El Campín (5).

En el segundo punto indican que la programación deportiva y cultural se coordina con autoridades, clubes, promotores y empresas logísticas con antelación. El tercer punto es el que daría a entender el cierre de puertas al fútbol femenino en El Campín pues aseguran que las dos actividades programadas previamente son el concierto de la banda surcoreana y después del 3 de octubre, las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama.

PUBLICIDAD

El numeral que cierra el comunicado asegura que es imposible modificar los compromisos adquiridos previamente y destaca la importancia internacional de la banda que estará presentándose

“4. Los grandes eventos internacionales se contratan y planean con meses de anticipación (condición que es conocida y aceptada por todos los clubes deportivos). Sus fechas, tiempos de montaje, producción y entrega del escenario responden a compromisos previamente adquiridos y no pueden modificarse unilateralmente a pocos días de su realización. Los conciertos de bandas y artistas de talla mundial requieren una operación de alta complejidad técnica y convocan público nacional e internacional. Fin”.

Sencia estaría incumpliendo el contrato de la APP

Post de Carlos Andrés Álvarez sobre el posible incumplimiento de Sencia en el contrato de la APP - crédito X

Carlos Andrés Álvarez, periodista de Unidos 360 y que cubre la actualidad de Independiente Santa Fe, aseguró que el contrato de la alianza público-privada firmada por el Consorcio Sencia y el distrito establece un numeral en donde la prioridad de uso del estadio Nemesio Camacho El Campín la debe tener los eventos deportivos sobre los actos musicales.

PUBLICIDAD

“El contrato con la APP, en su numeral 2.12, establece claramente que la destinación del estadio debe ser “principal y prevalentemente deportiva” y que, en caso de conflicto entre eventos deportivos y recreativos o culturales, debe prevalecer el evento deportivo”, citó el periodista en un post en la red social X.