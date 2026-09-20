Prensa y creadores de contenido de Nigeria lanzaron duros comentarios contra la selección Colombia femenina tras clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20

Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF

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La prensa de Nigeria atribuyó la eliminación de las Falconets, como le llaman a su selección, en el Mundial Femenino Sub-20 a la expulsión de Kafayat Mafisere, una decisión que dejó al equipo con diez futbolistas en el tramo final y precedió al gol de Colombia en el tiempo añadido.

Y es que la Tricolor se impuso 1-0 al seleccionado nigeriano en los cuartos de final del mundial, con la anotación de Valerin Loboa al minuto 90+3 del compromiso. Ese resultado dejó a las africanas eliminadas del torneo, mientras que el equipo colombiano accedió a la semifinal en la que enfrentará a Corea del Norte, el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a. m.

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Football Fans Tribe fue categórico al evaluar la incidencia de la roja en el resultado. “La tarjeta roja a Mafisere cambió todo el partido. Sin esa expulsión, Colombia no podía ganarnos, especialmente en los 90 minutos”, sostuvo el canal de contenido en su análisis posterior al encuentro de cuartos de final.

La jugada ocurrió a los 77 minutos, después de que la árbitra revisara la acción en el sistema de videoarbitraje. Nigeria Info Lets Talk precisó que Mafisere fue expulsada “tras una revisión del VAR por una entrada peligrosa”, una decisión que redujo las opciones de las Falconets cuando todavía buscaban abrir el marcador.

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Hasta ese momento, Nigeria había tenido oportunidades para tomar ventaja. Janet Akekoromowei estrelló un remate en el travesaño a los 19 minutos y la arquera colombiana Luisa Agudelo evitó un gol de Tumininu Adeshina. El equipo africano llegaba además fortalecido después de su victoria 3-0 ante Inglaterra en los octavos de final, con tantos de Tosin Rafiu, Akekoromowei y Mary Mamudu.

El medio de comunicación Football Fans Tribe, de Nigeria, aseguró que la derrota de su selección ante Colombia se dio por la tarjeta roja - crédito @FansTribeHQ/X

Colombia marcó en el segundo minuto del tiempo añadido

La resistencia nigeriana se extendió hasta el minuto 90, pese a la inferioridad numérica. Punch señaló que “A pesar de jugar con diez jugadores, Nigeria mantuvo a raya a Colombia hasta el minuto 90”, pero el desenlace llegó poco después. Valerin Loboa convirtió en el segundo minuto del tiempo añadido y aseguró el pase colombiano a las semifinales.

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Football Fans Tribe remarcó el momento exacto que selló la eliminación: “Es triste, sobre todo si se tiene en cuenta que perdimos con un gol en el minuto 90+2”. Para ese medio, la acción decisiva no borró el desempeño de las jugadoras nigerianas, a las que consideró superiores en varios pasajes del encuentro.

“Tuvimos más remates, avanzamos más, tuvimos más posesión. Incluso después de la tarjeta roja, seguimos teniendo nuestros momentos”, afirmó el análisis. También destacó que el equipo continuó con presión sobre Colombia pese a la expulsión y que la arquera y capitana Christiana Uzoma volvió a tener intervenciones relevantes.

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La lectura coincidió parcialmente con la crónica de Nigeria Info Lets Talk, que informó que las Falconets “dominaron gran parte de la primera mitad”, aunque no lograron traducir ese dominio en goles. Colombia también generó peligro mediante Loboa e Isabella Díaz, pero el encuentro permaneció igualado hasta el descanso.

El diario Punch de Nigeria resaltó que su selección, resistió una parte del partido con una jugadora menos que Colombia - crédito Punch/Web

La eliminación extendió la espera de Nigeria por las semifinales

El resultado dejó a Colombia entre los cuatro mejores equipos del Mundial Femenino Sub-20 de 2026. Football Fans Tribe señaló que el seleccionado sudamericano enfrentaría en semifinales a la ganadora del duelo entre Corea del Norte y Canadá.

Para Nigeria, la derrota significó el cierre de una campaña que había generado expectativa tras el triunfo frente a Inglaterra. El medio de hinchas recordó que “los sueños y las expectativas sobre estas chicas crecieron cuando le ganamos a Inglaterra”, aunque sostuvo que la roja condicionó el desenlace frente al equipo colombiano.

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El medio Nigeria Info afirmó que su selección dominó a Colombia durante una parte del primer tiempo del partido, pero no convirtió goles para clasificar - crédito Nigeria Info/Web

Nigeria Info Lets Talk indicó que la caída “acabó con las esperanzas de Nigeria de alcanzar las semifinales por primera vez desde 2014 y prolongó la espera del equipo por su primer título de la Copa Mundial Femenina Sub-20”. El conjunto africano fue subcampeón en dos ocasiones y buscaba volver a la fase decisiva después de 12 años, según esa publicación.

Punch, por su parte, describió una expectativa histórica distinta al señalar que “esta derrota acaba con las esperanzas de Nigeria de alcanzar su primera semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 desde 2010”. Más allá de esa diferencia en el antecedente citado por los medios, ambos coincidieron en el impacto de la expulsión y en que el gol de Loboa llegó cuando Nigeria ya jugaba con una futbolista menos.

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