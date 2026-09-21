Desde el 21 de septiembre invadir el carril preferencial de la calle 63 tendrá una multa de $633.200, pero habrá excepciones

La Secretaría Distrital de Movilidad impondrá desde el 21 de septiembre un comparendo de $633.200 a quienes invadan el carril preferencial de la calle 63 sin autorización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los conductores que ingresen o permanezcan sin autorización en el carril preferencial de la calle 63 podrán recibir desde el lunes 21 de septiembre un comparendo de $633.200. La Secretaría Distrital de Movilidad iniciará la etapa sancionatoria tras 20 días de controles pedagógicos en ese corredor, ubicado entre la carrera 122 y la avenida Caracas.

La medida busca reservar un espacio de circulación para los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y mejorar los desplazamientos de cerca de 7.000 usuarios diarios. Vehículos particulares, motocicletas, taxis y servicios de transporte especial no podrán transitar por este carril, salvo en casos definidos por la señalización y la regulación.

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Durante la fase pedagógica, que se desarrolló entre el 1 y el 20 de septiembre, la Secretaría de Movilidad realizó operativos de control, impartió comparendos pedagógicos e informó a los conductores sobre el funcionamiento de la infraestructura y el comienzo de las sanciones económicas.

El nuevo Carril Preferencial funcionará las 24 horas, de lunes a domingo, para buses del Sitp, transporte público colectivo, taxis, transporte especial e intermunicipales autorizados - crédito Google Maps

La entidad señaló que respetar el carril permite reducir las interferencias que afectan los recorridos de los buses. “Respetar esta infraestructura permite que los buses mantengan una circulación más fluida y que miles de personas puedan llegar a sus destinos de manera más eficiente”, indicó la Secretaría de Movilidad.

En qué casos se permite ingresar al carril preferencial

El ingreso al carril preferencial estará permitido únicamente para hacer un giro a la derecha, entrar a un predio o permitir el ascenso y descenso de pasajeros. Esta última excepción no aplica en las zonas destinadas a los paraderos del Sitp.

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En cualquiera de esas situaciones, el conductor deberá incorporarse de manera segura, respetar la señalización y tener en cuenta las condiciones de circulación de la vía. La medida no habilita el uso continuo del carril para adelantar otros vehículos ni para evitar congestiones.

Los vehículos de emergencia deberán utilizar preferiblemente el carril central. Solo podrán ingresar al carril preferencial si existe espacio disponible, están atendiendo una emergencia y tienen activadas las luces o sirenas.

La medida de la Secretaría Distrital de Movilidad prioriza 46 rutas del Sitp y beneficia a 7.000 usuarios diarios en el tramo inicial de la calle 63 - Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad pidió a quienes circulan por el sector planear los recorridos y anticipar los giros o ingresos a predios. El objetivo es evitar invasiones al espacio reservado para el transporte público y prevenir sanciones a partir del lunes.

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La implementación del carril quedó formalizada mediante la Resolución 934378 de 2026. La disposición regula el corredor de la avenida calle 63 entre la carrera 122 y la avenida Caracas, una vía que conecta zonas de Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá.

Semáforos en la glorieta de la calle 63

El inicio de los comparendos coincide con la entrada en operación de una red de semaforización en la glorieta de la calle 63, activada el 20 de septiembre. La intervención responde a los conflictos de movilidad y seguridad vial registrados en la intersección.

Según la Secretaría de Movilidad, entre 2023 y 2025 hubo 19 personas lesionadas en siniestros viales graves en ese punto. El sector recibe un flujo constante de peatones y vehículos por su cercanía con el parque Simón Bolívar, el parque de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático.

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La intervención en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 incorporó conexión semafórica para peatones y ciclistas, obras civiles y nueva señalización horizontal y vertical - crédito Secretaría Secretaría de Movilidad

Los semáforos instalados en las salidas de la glorieta incluyen botones rojos en los postes. Los peatones que requieran cruzar deberán activarlos para solicitar el cambio de fase que habilite el paso de manera segura, de acuerdo con la información de la entidad.

Concejal pide reglas unificadas para los carriles preferenciales

El concejal Julián Forero, conocido como “Fuchi”, pidió a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Movilidad actualizar y unificar las reglas aplicables a los carriles preferenciales de la ciudad. El cabildante señaló que Bogotá tiene 10 corredores de este tipo, pero no todos operan bajo las mismas condiciones.

Forero indicó que, en la carrera séptima, entre la calle 31 y la avenida calle 134, los vehículos particulares pueden circular por el carril preferencial si dan prioridad a los buses del Sitp. En contraste, en la carrera 15 y en la avenida de las Américas, el ingreso se limita al acceso o salida de predios y garajes.

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El concejal también citó diferencias en la avenida Norte-Quito-Sur (NQS), donde los particulares pueden acceder a predios y garajes, además de circular entre las calles 68 y 63 en sentido norte-sur. En la avenida calle 19, la avenida Boyacá y la carrera 13 se permiten giros a la derecha, acceso a predios y ascenso o descenso de pasajeros, con restricciones de estacionamiento.

La sanción por usar mal ese espacio será de $633.200 tras 20 días pedagógicos, con vigilancia de agentes, cámaras y dispositivos en buses antes de que un funcionario valide cada caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No podemos seguir teniendo una norma que dice una cosa y resoluciones que dicen otra”, afirmó Forero. El cabildante sostuvo que la falta de criterios uniformes puede generar confusión entre los conductores y pidió reforzar la señalización para que las condiciones de uso sean visibles en cada corredor.

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