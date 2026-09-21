En Medellín cayeron alias Téllez, “Gordo” y “Jaider” señalados de vínculos entre el ELN y el Frente 36 de las disidencias

Alias Téllez señalado enlace entre el ELN y el frente 36, fue capturado en Medellín junto con alias Gordo y Jaider - crédito Policía Nacional de Colombia

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Alias Téllez, Gordo y Jaider fueron capturados el 19 de septiembre de 2026 en Medellín, Antioquia, en una operación del Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Las autoridades los señalan de integrar una estructura relacionada con la Compañía Héroes de Tarazá del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El principal detenido es alias Téllez, a quien la investigación identifica como dinamizador financiero y presunto enlace entre esa estructura del ELN y el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura 36, una disidencia de las Farc asociada a alias Calarcá.

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“Téllez” habría tenido la función de coordinar contactos y actividades entre ambas organizaciones en Antioquia. También sería un hombre cercano a alias Calarcá, señalado por las autoridades como uno de los jefes de la facción disidente con presencia en el norte y nordeste del departamento. Los tres hombres son requeridos por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir agravado.

El momento en el que la Policía Nacional realiza la captura de alías Téllez - crédito Policía Nacional

La investigación apunta a una disputa por rentas ilegales en Antioquia

La presunta articulación entre la compañía Héroes de Tarazá y el frente 36 estaría relacionada con la disputa por el control territorial y las economías ilegales en varias subregiones de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al caso luego de las capturas y sostuvo que los grupos armados ilegales buscaban confrontar al Clan del Golfo.

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“Se acabó la guachafita que tenía alias ‘Firu’ en La Picota. El presidente Abelardo atendió nuestra denuncia y dio la orden de aislar y trasladar a este cabecilla del frente 36 de las FARC de Calarcá, la estructura criminal que tanto protegió Petro (sic)”, afirmó el mandatario departamental en su cuenta en la red social X.

El pronunciamiento de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, sobre las capturas hechas por la Policía Nacional de Colombia - crédito @AndrésJRendonC/X

Y es que la estructura de alias Calarcá es relacionada por las autoridades con hechos de intimidación y control armado en municipios del norte y nordeste antioqueño. El 7 de septiembre de 2026 se conocieron amenazas contra los alcaldes de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata, atribuidas al frente 36.

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El 12 de septiembre, la defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció restricciones de movilidad y la conducta, además de desplazamientos forzados, que esa estructura habría impuesto en Anorí. La funcionaria indicó que la situación estaba advertida en la Alerta Temprana 023 de 2022 y en una nota de seguimiento emitida en julio de 2026.

“Gordo” y “Jaider” son investigados por ataques contra vehículos

Las autoridades señalaron a alias Gordo y “Jaider” de participar en la planeación y ejecución de acciones violentas contra el transporte en Antioquia. Entre los hechos bajo investigación figura la quema de buses en el sector de La Paulina, en el Bajo Cauca antioqueño.

También son investigados por la incineración de tractocamiones en vías del departamento. Hasta ahora, no se ha precisado el número de vehículos afectados, las fechas exactas de cada ataque ni la presunta intervención de cada capturado en esos hechos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que los detenidos serían integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del ELN y destacó el resultado de la operación de la Dijín. “Seguimos trabajando para proteger a la gente y enfrentar a quienes pretenden sembrar miedo y violencia en nuestro país. Uno a uno van cayendo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sobre las capturas realizadas por la Policía Nacional - crédito @ficogutierrez/X

Las capturas ocurrieron en una jornada de operaciones contra grupos armados en el departamento. Ese mismo 19 de septiembre, tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo en la vereda Las Claritas, de El Bagre. La operación dejó un presunto integrante de esa organización muerto y cuatro capturados, según el balance oficial.

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La investigación sobre alias Téllez, “Gordo” y “Jaider” busca establecer si existía una estructura de coordinación entre el ELN y el Frente 36 de las disidencias, cuál era su alcance territorial y qué papel habrían tenido los detenidos en la disputa por rentas ilegales y en los ataques contra vehículos en Antioquia.