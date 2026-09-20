Marcelo Gallardo, técnico argentino, quería dirigir a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Marcelo Gallardo, técnico argentino con suma cercanía con Juan Fernando Quintero, quería dirigir a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez - crédito @juanferquinterop/Instagram-EFE-Carlos Antonio Vélez

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Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo colombiano de Win Sports, aseguró que el entrenador argentino Marcelo Gallardo quería dirigir a la selección Colombia, aunque el entrenador argentino finalmente fue oficializado como nuevo técnico de Ecuador el jueves 17 de septiembre de 2026. La versión fue expuesta por Vélez durante la emisión de su programa en YouTube del viernes 18 del mismo mes, sin revelar la identidad de la fuente que le transmitió la información.

“Les voy a contar una historia y no les puedo contar la fuente. Y es seria, cierta. Marcelo Gallardo quería dirigir a la selección colombiana. Se lo manifestó a allegados suyos, que me lo contaron a mí. Me dijeron: “Bueno, quiero tener una prueba en selección y me encantaría ser el técnico de Colombia. He manejado jugadores de Colombia y a mí me encantaría ser el técnico de Colombia”. Terminó siendo técnico de Ecuador", fue todo lo que reveló Vélez al respecto.

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Este es el momento en el que Carlos Antonio Vélez, en su canal de YouTube, reveló que Marcelo Gallardo quería dirigir a la selección Colombia - crédito Carlos Antonio Vélez /YouTube

La incertidumbre por Néstor Lorenzo abrió un escenario de especulación en Colombia

Y es que ese interés de Marcelo Gallardo se conoció después de un período de incertidumbre sobre el futuro de Néstor Lorenzo al frente de la selección colombiana. El contrato del técnico argentino vencía en julio de 2026 y, durante las semanas posteriores a la participación del equipo en el Mundial, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no había confirmado de inmediato la continuidad del proyecto.

La situación se resolvió el 23 de julio, cuando la FCF confirmó la renovación de Lorenzo. La entidad mantuvo así al técnico que asumió el cargo en 2022 y evitó la apertura formal de una búsqueda para el ciclo rumbo a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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Ese contexto explica por qué surgieron nombres de posibles candidatos, aunque la versión de Vélez no establece que Gallardo hubiera tenido contactos con la FCF ni que hubiera participado de una negociación.

Marcelo Gallardo fue presentado como director técnico de la selección de Ecuador. Casa de la Selección, Quito, Ecuador, el 17 de septiembre de 2026 - crédito Cristina Vega/Reuters

Gallardo comenzó su primera experiencia al frente de una selección

La posibilidad de que Marcelo Gallardo dirigiera a Colombia quedó descartada con su llegada a la selección ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó al técnico argentino el jueves 17 de septiembre en Quito, donde firmó un vínculo hasta el Mundial de 2030.

El exfutbolista de River Plate y de la selección argentina asumió en reemplazo de Sebastián Beccacece. En su presentación, explicó que le generaba interés dirigir un combinado nacional y calificó el puesto como un desafío deportivo y personal.

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Gallardo tendrá una agenda inmediata. Su estreno con Ecuador está previsto para el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en Suwon, durante una gira asiática que también contempla un encuentro frente a Japón. El nuevo ciclo tendrá como objetivos la Copa América de 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Quintero ha declarado en más de una ocasión que Gallardo es un "padre" para él - crédito Pasión Monumental

Los títulos de Gallardo y su vínculo con futbolistas colombianos

El entrenador de 50 años obtuvo 16 títulos en su trayectoria como director técnico. Ganó uno con Nacional y 15 con River Plate. En el club de Buenos Aires conquistó dos Copas Libertadores, en 2015 y 2018; una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Liga Profesional, tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas y otros trofeos oficiales.

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La Libertadores de 2018, resuelta ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, ocupa un lugar central en ese recorrido. Juan Fernando Quintero marcó el segundo gol de River en el triunfo 3-1 de la final y se convirtió en una de las figuras de aquel plantel.

La relación entre Gallardo y Quintero trascendió el vínculo habitual entre entrenador y jugador. El mediocampista colombiano, con trayectoria recurrente en la selección de Colombia, ha definido al argentino como su papá futbolístico y de vida en distintas declaraciones públicas. Bajo la conducción del Muñeco, Quintero disputó 97 partidos en sus dos primeras etapas en River, anotó 19 goles, entregó 16 asistencias y obtuvo cuatro títulos.

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Gallardo también dirigió a otros colombianos durante su primer ciclo en River: Éder Álvarez Balanta, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Miguel Ángel Borja. Esa experiencia con futbolistas del país aparece entre los elementos que Vélez mencionó al divulgar la presunta intención del técnico de conducir a Colombia.